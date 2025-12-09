Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Luego de semanas de rumores y salidas juntos, Evelyn Botto confirmó su romance con Fede Bal en pleno vivo (Tapados de Laburo - Olga)

Después de idas y vueltas, rumores, mensajes encriptados y un mar de especulaciones que invadieron portales y redes durante meses, Evelyn Botto y Fede Bal finalmente decidieron blanquear lo que muchos suponían: el romance es un hecho. Si bien ambos venían jugando al misterio con declaraciones ambiguas y salidas compartidas que siempre tenían respuesta pero nunca confirmación, en las últimas horas el“sí” resonó fuerte y claro. La artista fue la encargada de ponerle palabras al vínculo en pleno vivo de Tapados de Laburo (OLGA), una confesión que no solo generó alegría en sus compañeros de pantalla, sino que también encendió a todos sus seguidores.

La aceptación se dio en el contexto menos esperado y con el desparpajo que caracteriza a Botto. Todo ocurrió mientras relataba, entre risas, una anécdota sobre volver a hablar dormida. Entonces, su compañero de programa Nacho Elizalde quiso saber cómo se había enterado. La respuesta fue contundente y la sonrisa de Evelyn la delató antes que sus palabras: “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, soltó, como si se tratara de un secreto a medias. Minutos después, Luli González fue más directa y preguntó por Bal y, sin vueltas, la confirmación finalmente llegó: “Es mi novio, sí”.

El estudio estalló en festejo. Risas, aplausos, abrazos al por mayor y hasta un improvisado “¡está de novia, está de novia!” que desató carcajadas no solo en Evelyn sino también en el equipo y en las redes, donde el fragmento del programa fue replicado por cuentas de fans y portales de espectáculos. Mientras se animaba al sincericidio en vivo, Evelyn admitía estar “mareada”. “Ay, me bajó la presión...”, confesó, incapaz de evitar la alegría y el susto que suele acompañar estos anuncios inesperados.

La emoción de los colegas del Evelyn al escuchar la confirmación en vivo (Captura de video)

Cabe recordar que el runrún del romance no es nuevo. Ya en septiembre pasado, una salida juntos a función teatral encendió la llama de los rumores. Negaciones, respuestas evasivas y hasta algunas historias compartidas sembraron el terreno de la duda y la expectativa. La situación, sin embargo, se volvió insostenible cuando, en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, fueron vistos a los besos, disfrutando de la previa y generando revuelo inmediato en redes sociales y programas de televisión.

La confirmación pública del romance encontró un nuevo escenario el miércoles pasado en LAM (América), donde Ángel De Brito aprovechó un evento lujoso para encarar a la actriz y preguntarle sin rodeos: “Vos y el chico, ¿cómo andan?”. Evelyn, lejos de restar importancia a la pregunta, reconoció su felicidad ante las cámaras. “Sí, estamos re calientes, mal”, admitió entre risas, luego de que De Brito hiciera alusión al comentado beso en el recital.

El conductor, astuto, fue por más: “¿Se van a poner de novios en algún momento?”. Botto eligió la sinceridad sin promesas a largo plazo. “Estamos saliendo un montón, de hecho. ¿Te gusta la pareja?”, respondió, buscando conocer la opinión del periodista y corrigiéndose en directo para dejar en claro que lo importante es el presente, no tanto las etiquetas.

Luego de su aparición juntos en el show de Oasis, Evelyn Botto se refirió a su vínculo con Fede Bal (LAM - América)

De Brito no dudó en responder, aunque signo de asombro: “Me gusta, me sorprendió la pareja. Porque a Fede le gustan mucho las bailarinas”. Evelyn, entre risas y guiños, respondió: “Sí, puede ser. Creo que le gusta el talento”, haciendo referencia a ese patrón sentimental que muchas veces ha marcado la vida amorosa de Bal.

En la trastienda de la nueva relación se mezclan, como siempre en la vida y la vida mediática, la espontaneidad, el deseo y la frescura. El vínculo, lejos de ser forzado, se fue armando a través de coincidencias, salidas y encuentros espontáneos que ahora, tras la confirmación en vivo, tienen un marco definitivo. De aquí en más, el desafío será construir un espacio propio, más allá del ruido y de los estereotipos, algo que ambos vienen tratando de sostener desde el inicio: “Estamos bien, nos bancamos mutuamente y estamos disfrutando”, dijo Evelyn a puertas cerradas y en confianza con sus íntimos.

Mientras las redes siguen celebrando la noticia y el show mediático suma capítulos, Botto y Bal se preparan para escribir su propia historia. Sin promesas de futuro lejano pero sí con ganas de apostar al día a día, los dos festejan desde el humor, la complicidad y el deseo de empezar una etapa nueva, donde el amor es noticia… y esta vez, ya no hay nada que ocultar.