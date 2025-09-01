Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Evelyn Botto habló de los rumores que la relacionan con Fede Bal (Video: Tapados de laburo/ Olga)

La reciente aparición pública de Evelyn Botto junto a Fede Bal en una función teatral desató una ola de rumores sobre un posible romance entre ambos artistas. La actriz, al ser consultada en el programa Tapados de laburo, emitido a través del canal de streaming Olga, abordó el tema con franqueza y dejó en claro: “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”.

La especulación sobre la relación surgió después de que Yanina Latorre comentara en Sálvese quien pueda (América TV) que ambos habrían retomado un vínculo previo. La conductora de SQP reveló que ambos fueron a ver la obra Rocky, en el teatro Lola Membrives. “Parece que hace un tiempo habían gar..., dejaron de gar... y ahora volvieron a gar...”, contó al aire de su programa.

Durante la emisión, Nacho Elizalde quiso conocer más detalles de la relación entre su compañera de equipo y el hijo de Carmen Barbieri. Fue entonces, cuando sacó una imagen de Fede Bal desde abajo del escritorio y, desde el control, colocaron la música de la novela Dulce Amor de fondo.

“Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, contó Evelyn Botto sobre su salida con Fede Bal

“¿Vos no tenés nada para contar?”, quiso saber el exintegrante de Nadie dice nada (Luzu TV), a lo que su compañera le soltó: “El nivel de traición es total. Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer...”. “Estoy acostumbrado a que me digan ‘traidor’, así que no pasa nada”, respondió Elizalde, divertido. Después del momento de risas, la intérprete decidió contar la verdad detrás de la salida con que compartió con el actor, desde el momento en el que inició el contacto hasta el instante en el que regresó a su hogar.

Aunque con algo de vergüenza por el revuelo que generó la situación, Evelyn no dudó en profundizar sobre la naturaleza del encuentro. La actriz relató cómo se gestó la salida: “Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir a Fede porque él tampoco había ido. Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”, explicó, subrayando la larga amistad que los une. Luego, detalló: “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, despejando así las dudas sobre la continuidad de la velada.

Evelyn Botto: "Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir"

La actriz también se refirió al interés que generó la noticia entre sus seguidoras, quienes se interesaron sumamente tras los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales durante las últimas horas. “Primero le quiero decir a todas las girls del chat, que me mandaron mensajes el fin de semana, por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien. Tranquilas, las quiero. Gracias”, expresó, marcando distancia respecto a las especulaciones.

En cuanto a la relación profesional que los vincula, Botto destacó el aporte de Federico Bal en la construcción de su personaje en La Sirenita: “Esto es en serio, cuando yo estuve en la construcción de Úrsula, quería que fuera una drag queen, hablé con todas las drag queens y él fue Lola en Kinky Boots, entonces fue una de las fuentes que yo visité. Y hablamos mucho de teatro”, señaló la actriz que logró destacarse en una obra de gran magnitud. “Siempre quise ser una drag queen”, había revelado en una íntima entrevista con Infobae.

Al referirse a la personalidad de Fede, Botto no escatimó elogios: “Me cae bárbaro, él es muy piola, es muy interesante para hablar, hay mucho tema de conversación. Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir al teatro. ¿Viste esa gente que sabe comentar?”, concluyó.