Fede Bal y Evelyn Botto juntos en la previa del show de Oasis: besos, abrazos y complicidad sin rótulos

Entre gestos de cariño, declaraciones de relación abierta y las imágenes en el estadio Monumental, el vínculo trasciende rumores y ya no pasa inadvertido

Fede Bal y Evelyn Botto, juntos en la segunda noche de Oasis en Argentina (Video: Instagram)

El estadio Monumental hervía en expectativa en la noche del domingo: Oasis preparaba el segundo de sus conciertos en Buenos Aires. Pero antes de que los acordes de la banda británica electrificaran el aire, los flashes de los celulares cambiaron de objetivo. Todos los ojos —y más de una cámara atenta— apuntaron a una pareja que, rodeada del murmullo creciente, no disimulaba ni gestos ni emociones. Fede Bal y Evelyn Botto fueron vistos a los besos en plena previa del show y la noticia comenzó de inmediato a ardir en las redes.

El hijo de Carmen Barbieri y la columnista estrella del streaming Olga, fueron captados en una escena imposible de pasar por alto: besos cómplices, rodeados de un estadio que comenzaba a llenarse de fans para la noche mágica de la icónica banda. El día anterior, los mismos protagonistas ya habían llamado la atención al aparecer juntos en una obra de teatro. ¿Se trata de simples coincidencias o algo más?

Fede Bal y Evelyn Botto
Fede Bal y Evelyn Botto a los besos en pleno recital de Oasis (Instagram)

Durante semanas, ambos negaron estar iniciando un noviazgo. “Es más que ratonearme, eso es cuando tenés un amor idílico. Me fascina como mujer y como artista”, explicó el actor entre risas. Sin embargo, el clima de besos y abrazos encendió todas las alarmas de su círculo y del público. En las imágenes captadas por quienes allí se encontraban fue posible ver el momento exacto en que Evelyn y Fede se funden en un beso que ya nadie podía tapar. Allí, entre risas y gestos despreocupados, ellos parecían ajenos al bullicio. Una publicación ironizaba: “¡Fede Bal y Evelyn Botto a los besos con sus bocas!”, y otra describía la actitud relajada del actor: “Acá desde otro ángulo: él canchero con las manos en los bolsillos”.

A la escena, algunos agregaron su propio análisis. Las fotos no tardaron en multiplicarse: la pareja había compartido también una salida al teatro la noche previa. “Hacen cosas de novios, pero no son”, resumió una seguidora.

Fede Bal se sinceró sobre su relación con Evelyn Botto: "Me fascina"

Las últimas horas trajeron aun más ruido. El video viralizado los muestra besándose, relajados y sin atisbo de culpa, disfrutando de una salida espontánea, sin preocuparse por quién los observaba. La sorpresa se hizo eco, sobre todo porque hasta entonces ambos aseguraban que solo “se estaban conociendo”.

Sin embargo, los gestos cariñosos datan de meses atrás: comentarios en redes, salidas compartidas, miradas cómplices. Pero esta vez el beso lo confirmó, marcando un antes y un después en la percepción pública.

La historia comenzó entre bambalinas y reuniones laborales, y fue tomando color propio en el agitado mundo social porteño. Fede Bal y Evelyn Botto, entre proyectos y amigos en común, fueron apareciendo cada vez más juntos. Al principio, declaraban escuetamente que apenas había una cercanía entre ellos. Ahora, el video viral les pone otro título, aunque no quieran aceptarlo. “No serán novios, pero las caras no mienten”, lanzó contundente una usuaria, al reflejar el sentir de decenas de seguidores que piden a gritos que blanqueen la relación.

Evelyn Botto mostró el mensaje que le envió Fede Bal y explicó su significado (Video: Olga)

Lo cierto es que lo que se ve no se oculta. El video muestra cero tensión, nada de intentos de esconderse; sí muchas sonrisas, abrazos, y un beso que termina de sellar la escena.

Frente a las pruebas, las especulaciones se multiplican. Las señales ya no pasan inadvertidas, y sus gestos íntimos entre ellos confirman lo que para muchos es un secreto a voces: detrás de la ambigüedad, late una relación que va más allá de la amistad. No hay títulos ni etiquetas. Tampoco declaraciones formales. Pero sí un vínculo visible y una conexión que nadie puede negar.

Por ahora, ninguno de los dos se pronunció tras la explosión mediática. Fede Bal llega a este romance luego de un año personal agitado, mientras que Evelyn disfruta de un momento profesional ascendente. Juntos, parecen encontrar un espacio de libertad y alegría, lejos de presiones o expectativas ajenas.

