La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Tras la viralización de su video a los besos en el recital de Oasis, la actriz se refirió a su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri

Evelyn Botto habló de su relación con Federico Bal

Después de algunos idas y vueltas, la relación entre Evelyn Botto y Fede Bal parece más estable que nunca. Entre salidas, besos en público y muestras de amor, la comunicadora y el actor están más enamorados que nunca. En ese sentido, este martes, la columnista de Urbana Play habló de su vínculo y lanzó una llamativa respuesta cuando le consultaron si se iban a poner de novios.

“Vos y el chico, ¿cómo andan?”, comenzó preguntándole Ángel de Brito a Botto al aire de LAM (América) al recibirla en un lujoso evento. Con total tranquilidad, Evelyn inició la charla destacando su felicidad. Fue entonces cuando el conductor quiso ahondar en su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri: “Se estuvieron besando ahí en el recital”.

Lejos de responder con indirectas, o desviar el tema, Botto comentó: “Sí, estamos re calientes, mal”. Aprovechando la situación, el comunicador apuntó: “¿Se van a poner de novios en algún momento?”. En ese instante, la actriz buscó enfocarse en su estado actual y no hablar del futuro: “Estamos saliendo, un montón de hecho. ¿Te gusta la pareja?”.

Siguiendo la línea del tema planteado por la entrevistada, De Brito afirmó, pero se enfocó en el perfil de las exparejas de Bal: “Me gusta, me sorprendió la pareja. Porque a Fede le gustan mucho las bailarinas”. Al ver la aprobación de Ángel, Evelyn destacó: “Sí, puede ser. Creo que le gusta el talento”.

Con un tono humorístico, De Brito se refirió a este cambio de perfil que había hecho Federico: “Lo estas dando vuelta”, a lo que Botto cerró la charla comentando: “Sí, lo estoy rompiendo desde adentro. Es fantástico el trabajo que estoy haciendo”.

Semanas atrás, el estadio Monumental de Buenos Aires fue escenario de un hecho que rápidamente captó la atención del público y de las redes sociales: Evelyn Botto y Federico Bal fueron vistos besándose en público durante la previa del show de Oasis. Las imágenes y videos del encuentro se viralizaron en cuestión de horas, generando un intenso debate sobre la naturaleza de su relación, que ambos habían negado en reiteradas ocasiones.

Evelyn Botto habló de su vínculo con Federico Bal

Los celulares captaron la escena desde distintos ángulos, y los comentarios no tardaron en aparecer tanto en el lugar como en las redes. Una publicación en tono irónico señalaba: “¡Fede Bal y Evelyn Botto a los besos con sus bocas!”, mientras otra describía la actitud relajada del actor: “Acá desde otro ángulo: él canchero con las manos en los bolsillos”.

El día anterior al concierto, ambos ya habían sido vistos juntos en una obra de teatro, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación sentimental. Las salidas compartidas y la frecuencia de sus encuentros en el ámbito social porteño llamaron la atención de sus seguidores, aunque hasta ese momento solo se trataba de rumores y comentarios en redes.

Durante varias semanas, tanto Botto como Bal negaron estar en pareja. El actor, consultado sobre el vínculo, respondió entre risas en su paso por el piso de SQP (América): “Es más que ratonearme, eso es cuando tenés un amor idílico. Me fascina como mujer y como artista”. Ambos insistieron en que solo “se estaban conociendo”, manteniendo una postura ambigua frente a las preguntas sobre su relación. Sin embargo, la evidencia visual del beso contradijo esas declaraciones y encendió las alarmas tanto en su círculo cercano como entre el público.

El actor atraviesa un año personal intenso, mientras que la columnista vive un momento de crecimiento profesional. Ambos parecen disfrutar de su vínculo lejos de presiones externas, en un espacio de libertad y alegría que, por ahora, no requiere definiciones públicas. La relación, sin títulos ni confirmaciones oficiales, permanece a la vista de todos, sostenida por gestos y momentos compartidos que hablan por sí solos.

