Teleshow

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

Jakob Von Plessen, padre de los hijos de la modelo, compartió una imagen que fue tomada como un guiño de acercamiento a más de tres años de su separación

La expareja despertó curiosidad ante
La expareja despertó curiosidad ante el gesto que compartieron en las redes sociales (Instagram)

Nadie esperaba una segunda oportunidad sentimental entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Tras una separación anunciada en septiembre de 2022 y tras años de preferir la discreción ante el ojo mediático, la expareja parecía haber cerrado definitivamente su historia. Sin embargo, el buen trato en la crianza de los hijos que tienen en común, Malaika y Viggo, y los reiterados encuentros familiares mantenían una armonía cordial. Pero, inesperadamente, un reciente gesto de Jakob en las redes sociales volvió a alimentar las versiones de acercamiento, dejando a todos preguntándose si hay un nuevo capítulo por escribirse.

El rumor de reconciliación estalló este fin de semana largo cuando Zaira viajó a Mendoza para asistir a un evento exclusivo auspiciado por una marca que la eligió como figura. Pero lo que llamó la atención dentro y fuera del círculo íntimo fue el movimiento digital de Jakob, quien mantiene un perfil bajo y escasas apariciones en Instagram. El polista subió una historia donde mostró su desayuno: un mate en la cocina de un hospedaje, con la vista de la montaña de fondo. El detalle que se filtró rápidamente fue la elección de la yerba: la nueva línea que Zaira lanzó al mercado este año y el mismo paisaje de fondo con las cumbres de las montañas nevadas.

Jakob subió una postal tomando
Jakob subió una postal tomando la marca de yerba mate de su expareja

Este guiño no pasó desapercibido y la marca, ágil a la hora de aprovechar la viralización, compartió la publicación de Von Plessen, lo etiquetó y sumó la frase “Finde XXL, mates XXL”. Como broche final, Zaira dejó su huella en los comentarios, usando el emoji del mate, logrando que en minutos los seguidores de ambos sumaran especulaciones y mensajes alentando el reencuentro. Para muchos, la foto simbólica representa mucho más que buena onda y sería la primera pista de un acercamiento real, aunque, hasta el momento, ni Zaira ni Jakob realizaron declaraciones públicas al respecto.

Vale recordar que desde que se separaron, la modelo y el polista priorizaron el bienestar de sus hijos y mostraron en redes y en eventos compartidos una relación madura y sin escandalosas declaraciones. Recientemente, ambos coincidieron en la primera comunión de Malaika en noviembre, dejando ver que la familia sigue unida en las fechas importantes, a pesar de cualquier diferencia sentimental.

La historia de Zaira tras la ruptura estuvo lejos de las certezas. Después de ponerle punto final a su relación con Von Plessen, con quien compartió ocho años desde la discreción, la crianza y la vida lejos del centro de la ciudad, llegó un romance tan mediático como polémico con el polista Facundo Pieres. El inesperado final con Pieres en abril de este año dejó a Zaira expuesta a rumores y versiones de nuevos amores, que rápidamente fueron desmentidos o pasaron al olvido: primero Nicolás Furtado, luego Victorio D’Alessandro, y más recientemente el streamer Santiago “Bauleti” Baietti.

La foto de von Plessen
La foto de von Plessen luego fue subida por la modelo a la cuenta de su marca de yerba mate (Instagram)

Todo ese historial sentimental tiene, sin embargo, un telón de fondo familiar y mediático que arrastra consecuencias. Algunas versiones señalan que la separación con Von Plessen fue, en parte, un daño colateral del célebre Wandagate. En 2021, Jakob habría sido quien, tras bambalinas, ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a concretar el polémico encuentro con la China Suárez en París, lo que terminó detonando el escándalo judicial y mediático del año y, de forma indirecta, echando sombra sobre su propia pareja.

Con la nueva evidencia digital, los aficionados y seguidores de la historia Nara-Von Plessen sueñan con una reconciliación. Si bien en público la respuesta es el silencio, el uso de la yerba de la modelo y el intercambio en redes dan pie a las interpretaciones y deseos de quienes siempre apostaron por la estabilidad del clan. Por ahora, todo lo que se sabe es que la armonía y el respeto parecen haber ganado terreno, y la posibilidad de un nuevo capítulo entre Zaira y Jakob no puede, ni por los seguidores ni por el entorno, ser descartada.

En un universo donde cada imagen puede esconder más de lo que muestra, el futuro de Zaira Nara y Jakob Von Plessen vuelve a ser una incógnita. Entre viajes de trabajo, mates compartidos y el deseo de poner en primer plano el bienestar de Malaika y Viggo, la expareja deja abierta la puerta a la posibilidad de reescribir su historia, esta vez, con menos ruido y más complicidad cotidiana. Y como sucede tantas veces en la farándula argentina, una simple publicación alcanza para reavivar la ilusión y el rumor de la reconciliación.

Jakob von PlessenZaira NaraReconciliaciónRumoresWandagateMendozaYerba

