Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Este sábado, las hermanas Nara juntaron a toda su familia para celebrar el día de Malaika (Instagram)

Este sábado fue mucho más que un día común para la familia Nara. En el círculo más íntimo de Wanda y Zaira Nara, la fecha cobró un significado especial por la celebración de la primera comunión de Malaika, la hija mayor de la modelo y Jakob Von Plessen. Lejos de los flashes y el ruido mediático, el evento familiar se vivió en un clima de calidez y recogimiento, con los afectos más cercanos compartiendo la jornada y dejando que los seguidores sean testigos del festejo a través de las redes sociales.

La encargada de abrir la ventana a este momento fue Wanda, que enterneció a sus seguidores con una imagen repleta de afecto junto a su ahijada. "Feliz comunión, amor de la madrina“, escribió sobre la postal, donde se la ve dándole un beso en la frente a Malaika. La niña lució un delicado vestido blanco, con detalles fruncidos en la parte superior y mangas cortas, y su look de ceremonia se completó con una cadenita dorada con un colgante rojo y otra con una cruz, en perfecta sintonía con la tradición religiosa del día. El gesto, la sonrisa de Wanda y la mirada de la nena marcaron uno de los instantes más emotivos de la celebración.

Más allá del instante íntimo, la empresaria y conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) también mostró detalles del festejo familiar que tuvo lugar tras la ceremonia religiosa. En una de sus historias, Wanda expuso el esmero en la decoración de la mesa del almuerzo, donde los tonos blancos y amarillos imprimieron un aire fresco y sofisticado. Un extenso centro de mesa de flores naturales recorrió la longitud de la mesa, mientras cada comensal encontraba su lugar cuidadosamente arreglado con platos de cerámica beige sobre bases de madera, copas verdes talladas y servilletas blancas sostenidas con pequeñas flores amarillas. La atención al detalle dejó en claro que el espíritu anfitrión de las Nara se transmite de generación en generación.

Wanda junto a Malaika, su sobrina mayor

El menú, también protagonista de la jornada, fue uno de los grandes aciertos y Wanda se ocupó de compartirlo para deleite de sus seguidores. La entrada consistió en choripán, provoleta y morcilla, mientras que el plato principal ofreció carne asada con ensalada. En cuanto a los postres, la carta tentaba con rogel y pavlova con frutillas y Nutella, clásicos infalibles para coronar una ocasión especial. En la imagen que mostraba la carta, no faltaron los detalles fashion: una manicura nude impecable y el brillo de varios anillos resaltando en la mano de Wanda, que sostenía el menú junto a la servilleta.

El menú que disfrutaron los invitados durante la reunión familiar

La celebración también sumó algunos guiños a la dinámica familiar actual. En uno de los breves clips desde la misma mesa, Wanda se deja ver en un momento de ternura con su pareja actual, Martín Migueles, a quien toma de la mano. El video consigna la presencia de los personajes clave del clan Nara: Maxi López, su exmarido y papá de sus hijos mayores, su hijo Valentino, quien estuvo acompañado por su novia, Carola Sánchez Alóe, su padre Andrés Nara y su madre Nora Colosimo. Aunque a la distancia, las redes también captaron la cercanía de Zaira, la orgullosa mamá de la protagonista de la jornada, sumando más calor al círculo familiar.

Más tarde fue la propia Nora la que compartió su homenaje a la nieta. En su publicación se la ve sonriente, abrazando a una radiante Malaika, quien sostiene en sus manos un sobre blanco, quizás con la tarjeta o recuerdo de su primera comunión. Ambas posan con la iglesia y los invitados de fondo, todos alineados en tonos blancos y neutros que remarcaron el clima de serenidad y pureza.

Nora Colosimo junto a su nieta en su primera comunión

La decoración de la mesa principal (Instagram)

Lo que quedó claro en cada imagen y video es que la familia Nara vive cada hito con emoción, amor y mucho detalle. Desde la organización de la mesa, pasando por la elección del menú y los gestos de cariño entre los presentes, hasta el guiño a los nuevos afectos y las ausencias que también se sintieron, la comunión de Malaika se vivió como un verdadero encuentro de unión, alegría compartida y tradición renovada. Un día repleto de ternura, donde la protagonista supo ser el centro de atención de una historia marcada por lazos indestructibles y un presente familiar que atraviesa todas las generaciones.