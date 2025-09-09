Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

En el cumpleaños temático de Zaira Nara, que se realizó este fin de semana, sus fotos con Vico D’Alessandro levantaron especulaciones acerca de si existe algo más con el actor. En SQP (América), el ciclo de Yanina Latorre, la modelo fue enfática al desmentir las versiones y en el mismo programa, otra integrante reconoció que tuvo su historia con el modelo.

“No, amigo, te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. O sea, lo que más me preocupa es que dicen ‘viene la info de tal lado’ y ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos. Como que me inventen algo con vos, con Franquito o con Vico. O sea, son todos mis amigos. O con cualquiera que había en la fiesta”, afirmó, desde un mensaje de voz que le envió a uno de sus amigos.

“Me llama mucho la atención que ‘flasheen’ que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, se despachó, filosa. “O sea, si haría un posteo con alguien, claramente al primero que no pongo es al que me agarre. Esa es la forma de hacerlo. Es 100% mentira todo lo que están diciendo”, continuó.

Vico D'Alessandro y Zaira Nara en el cumpleaños de la modelo (Instagram)

Lo que más le molestó fue lo que se dijo que habría sucedido entre ella y el ex Casi Ángeles. “Además, el invento de que me fui al baño... ¿Qué ‘flashean’? Que tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño en un boliche. Tengo casa. Además de eso, no conozco el baño de Caramelo, o sea, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista, porque me daba fiaca ir al baño porque tenía unas sandalias muy altas que me dolían los pies”, continuó, molesta.

“Entonces, me cambié y me puse un vestido negro y unos borcegos y me cambié atrás de una cortina. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme a alguien. O sea, me río de la gravedad del asunto. Soy madre, o sea, chicos, por favor. Soy madre”, lanzó, enojada.

La conductora del ciclo de América apoyó sus dichos y generó una confesión de Majo Martino. “Ella te está diciendo ahí que ella cuando garcha con alguien no sube el posteo. Está diciendo ‘no soy pelotuda’”, afirmó la “angelita”. “Yo a ella le creo. Ahora, una personalidad como la de Vico, que es súper seductor, la verdad que es divino el chico...”, señaló la panelista y Yanina fue al hueso. “A mí me dijeron que ahí comiste”, se despachó, provocando las risas nerviosas de Majo y los aplausos de sus compañeros.

Zaira Nara salió al cruce de la versión de romance con Vico D'Alessandro (Instagram)

“Fue en el año 2016, hace un montón de tiempo. Me puse colorada”, reaccionó la periodista. “El es divino, pero por qué no quiere contar de una porque tiene varias a la vez”, dijo, mientras reconocía que para ella había algo más entre Zaira y Vico que una relación de amistad.

La relación entre Majo Martino y Vico D’Alessandro se conoció cuando en 2017 la periodista se cruzó con Sol Pérez, luego de que Marcelo Polino en el Bailando de ShowMatch habló de unas fotos de la ex “Chica del clima” con el actor en un boliche. “Fue hasta principios de este año. Ahora ya no. Salimos desde la salsa en trío con Ángela Torres del año pasado hasta febrero. Unos seis meses”, contó Majo en Este es el show, generando después una cortocircuito al aire con Sol.