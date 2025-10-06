Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

Las interacciones en redes y apariciones públicas de Zaira Nara y Bauleti despiertan especulaciones sobre su vínculo (Video: Kick)

La relación entre Zaira Nara y el popular streamer Bauleti sumó un nuevo capítulo con una salida grupal al show de Luck Ra que volvió a encender las especulaciones. Lejos de confirmar un romance, ambos sostienen un vínculo en clave de amistad, pero las apariciones públicas, los guiños en redes y las frases que se repiten en los streams alimentan la intriga de la gente cada vez más atenta. ¿Coqueteo, juego con la comunidad o una historia que avanza a su ritmo? Las señales se acumulan.

Todo comenzó de manera casi casual en X. A inicios de agosto, el streamer —que en su vida offline se llama Santiago Baietti— se prendió a los chismes cuando circularon versiones sobre un presunto acercamiento de la modelo con otro famoso. Con humor, citó aquel posteo y tiró la frase que hoy quedó como postal del origen: “Me cagan la vida”. Ese comentario, mezclado con picardía y timing, lo puso en el radar. Entre bromas con su comunidad, él lanzó una frase que retumbó entre sus seguidores: “Yo este año lo termino de novio con Zaira Nara”.

Zaira Nara y Bauleti alimentan rumores de romance tras una salida grupal al show de Luck Ra

Las pistas siguieron en Instagram. En una foto de la conductora, él escribió “Te felicito” y ella devolvió el gesto con un emoji cariñoso. Hubo también historias cruzadas: ella destacó “actitudes que valoro mucho” al compartir una imagen en la que él le acercaba su marca de yerba personal y, de paso, lo arrobaba.

En paralelo, se dio el salto del timeline al cara a cara. La modelo, durante una emisión en el canal de streaming Olga, fue invitada a la transmisión de Mernosketti, el proyecto que Baietti comparte con Mernuel. Allí, el joven la sorprendió con gestos tan exagerados como descontracturados: una remera con su imagen y el nombre de la conductora estampados y hasta mariachis para coronar el encuentro. Fue un show que tenía todo lo que el algoritmo ama: sorpresa, música, risas y una química visible entre los protagonistas.

El streamer Bauleti y la modelo Zaira Nara mantienen la intriga sobre la naturaleza de su relación

Cuando la comunidad ya hablaba del “ship”, los protagonistas dieron otra señal: se los vio juntos en el recital de Luck Ra, acompañados por Mernuel y un amigo cercano de la modelo. La selfie en la tribuna, entre sonrisas, bastó para que las capturas se diseminaran por todas las redes. Pese a que no hubo momentos de coqueteo muy marcados, el hecho de haberla invitado y concretar una segunda cita, es un avance.

Frente a la revolución de comentarios, la modelo evitó encasillar el vínculo. En la alfombra roja de los Martín Fierro 2025, consultada por la prensa, dejó dos definiciones que ayudan a leer el momento: “Nos conocimos el otro día, me divertí mucho” y “hay una comunidad atrás que está esperando más cosas”. Es decir, hay afinidad, hay códigos compartidos y hay conciencia de un público que disfruta mirando ese intercambio. Pero, por ahora, sin rótulos y con alta exposición mediática para ambos.

Bauleti, el streamer porteño de 23 años, consolida su presencia en el mundo digital y mediático

Quién es Bauleti, el famoso streamer que se estaría acercando a Zaira Nara

Para quienes todavía no frecuentan su mundo, vale una ficha técnica. Bauleti tiene 23 años, es porteño, hincha de River y desde marzo de 2024 se metió de lleno en el streaming. De opinar sobre fútbol en X, pasó a ser invitado en canales como el de BenitoSDR y luego se consolidó en Mernosketti. Hoy transmite a diario (salvo los sábados) por Kick y suma una pata en otro medio con “Cinco Minutos Más” en Vorterix, el canal de Mario Pergolini.

En el otro extremo del mostrador mediático, la conductora maneja desde hace años el código de la cámara y la lógica de las alfombras rojas. Ese cruce entre mundos explica parte del fenómeno: la potencia de una figura mainstream y la frescura de un streamer en ascenso se retroalimentan. Y, de paso, exponen un dato que la conversación en redes subraya: la diferencia de edad de 14 años entre ambos. Lejos de convertirse en un obstáculo, ese punto funciona hoy como una capa más del relato.