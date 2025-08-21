Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Zaira Nara se sinceró al referirse a su encuentro con Nico Furtado y cómo es su vínculo actual con Facundo Pieres (LAM - América)

Meses atrás, la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres sacudió al mundo del espectáculo. Con una historia que parecía destinada a durar para siempre, la modelo decidió tomar distancia del polista y, por el momento, no trascendió el verdadero motivo por el que la pareja rompió su vínculo. Como si eso fuera poco, en las últimas semanas Zaira viajó a Europa y, casi sin buscarlo, coincidió con otros argentinos conocidos. Pero lo que nunca esperaba era quedar inesperadamente vinculada al uruguayo Nicolás Furtado.

En un móvil con LAM (América), Zaira habló del tema y explicó también por qué elige mantenerse al margen de los escándalos mediáticos que rodean a su hermana Wanda. “Aprendí a resguardarme lo más posible”, reconoció, haciendo hincapié en su decisión de preservar su intimidad. Durante la conversación, Pepe Ochoa le preguntó sin rodeos por las versiones de romance con el protagonista de El Marginal. La respuesta llegó con firmeza: “Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (por Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”.

Sobre su vínculo con Pieres, con quien la separación fue reciente, Nara fue clara y sincera sobre el presente. “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño“, remarcó, dejando ver una mirada madura y afectuosa respecto a su expareja y aquellas personas que integraron su círculo más cercano.

La pareja culminó su relación de tres años meses atrás (Instagram)

Al hablar de la diferencia entre su actitud pública y la de su hermana Wanda Nara, la modelo no evadió la comparación: “Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”.

La consulta de Ochoa sobre si existe algún acuerdo familiar para las declaraciones públicas fue respondida con claridad. “No, no es algo hablado. Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto”, destacó la modelo. Agregó también: “Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”.

La modelo avivó los rumores de romance tras una foto con Furtado y Pampita (Instagram)

En ese momento, Marcela Feudale destacó la diferencia entre Zaira y Wanda en cuanto a cómo exponen su vida. La modelo hizo autocrítica y reconoció que esa distancia es fruto de su experiencia: “Creo que es cuestión de la personalidad, del aprendizaje de cada uno. Yo también tuve un momento de mi vida que me divertía posar para una revista y decir tal o cual noticia. Pero con eso me pasaba que después la terminaba pagando”. Y extendió el análisis hacia el pasado reciente: “Cuando anunciaba mucho una relación y cuando se terminaba, yo también tenía que salir a dar la cara. Y ahora me separé hace varios meses y no tuve que salir, tal vez en el peor momento a dar declaraciones y explicar por qué me separé. Aprendí que resguardándome lo más posible, a la que más cuido es a mí misma”.

Lejos de alimentar rumores, Zaira elige el perfil bajo, mantener excelente comunicación con su última pareja y despejar especulaciones sobre nuevos romances. Prefiere sostener su paz, su derecho a la intimidad y cuidar tanto a su entorno como a ella misma, incluso en medio de la exposición permanente que implica ser parte de una de las familias más mediáticas del país.