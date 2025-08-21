Teleshow

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

La conductora se refirió a las versiones que la vincularon con el actor de El Marginal luego de verlos juntos en una disco de Ibiza. Además, dio detalles de su separación del polista

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Zaira Nara se sinceró al referirse a su encuentro con Nico Furtado y cómo es su vínculo actual con Facundo Pieres (LAM - América)

Meses atrás, la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres sacudió al mundo del espectáculo. Con una historia que parecía destinada a durar para siempre, la modelo decidió tomar distancia del polista y, por el momento, no trascendió el verdadero motivo por el que la pareja rompió su vínculo. Como si eso fuera poco, en las últimas semanas Zaira viajó a Europa y, casi sin buscarlo, coincidió con otros argentinos conocidos. Pero lo que nunca esperaba era quedar inesperadamente vinculada al uruguayo Nicolás Furtado.

En un móvil con LAM (América), Zaira habló del tema y explicó también por qué elige mantenerse al margen de los escándalos mediáticos que rodean a su hermana Wanda. “Aprendí a resguardarme lo más posible”, reconoció, haciendo hincapié en su decisión de preservar su intimidad. Durante la conversación, Pepe Ochoa le preguntó sin rodeos por las versiones de romance con el protagonista de El Marginal. La respuesta llegó con firmeza: “Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (por Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”.

Sobre su vínculo con Pieres, con quien la separación fue reciente, Nara fue clara y sincera sobre el presente. “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño“, remarcó, dejando ver una mirada madura y afectuosa respecto a su expareja y aquellas personas que integraron su círculo más cercano.

La pareja culminó su relación
La pareja culminó su relación de tres años meses atrás (Instagram)

Al hablar de la diferencia entre su actitud pública y la de su hermana Wanda Nara, la modelo no evadió la comparación: “Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”.

La consulta de Ochoa sobre si existe algún acuerdo familiar para las declaraciones públicas fue respondida con claridad. “No, no es algo hablado. Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto”, destacó la modelo. Agregó también: “Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”.

La modelo avivó los rumores
La modelo avivó los rumores de romance tras una foto con Furtado y Pampita (Instagram)

En ese momento, Marcela Feudale destacó la diferencia entre Zaira y Wanda en cuanto a cómo exponen su vida. La modelo hizo autocrítica y reconoció que esa distancia es fruto de su experiencia: “Creo que es cuestión de la personalidad, del aprendizaje de cada uno. Yo también tuve un momento de mi vida que me divertía posar para una revista y decir tal o cual noticia. Pero con eso me pasaba que después la terminaba pagando”. Y extendió el análisis hacia el pasado reciente: “Cuando anunciaba mucho una relación y cuando se terminaba, yo también tenía que salir a dar la cara. Y ahora me separé hace varios meses y no tuve que salir, tal vez en el peor momento a dar declaraciones y explicar por qué me separé. Aprendí que resguardándome lo más posible, a la que más cuido es a mí misma”.

Lejos de alimentar rumores, Zaira elige el perfil bajo, mantener excelente comunicación con su última pareja y despejar especulaciones sobre nuevos romances. Prefiere sostener su paz, su derecho a la intimidad y cuidar tanto a su entorno como a ella misma, incluso en medio de la exposición permanente que implica ser parte de una de las familias más mediáticas del país.

Temas Relacionados

Zaira NaraNicolás FurtadoFacundo PieresRumoresLAMPepe OchoaWanda Nara

Últimas Noticias

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La cantante repasó su reacción viral al ser consultada por el gobierno de Javier Milei y destacó su paso por la universidad pública y la historia de sacrificio de sus padres

Emilia Mernes explicó por qué

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

La actriz mostró en redes sociales un accesorio que le obsequió el representante de Mauro Icardi, lo que generó comentarios sobre similitudes con la expareja del futbolista

La China Suárez recibió un

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Llega una nueva edición del ciclo de Infobae en el que distintas parejas de famosos descubren cuáles son las cosas que los llevaron a elegirse uno al otro

#VivaElAmor con Sele Mosca y

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Actor, conductor, hombre de radio y humorista siempre amigo del sarcasmo, y alguien que no perdonará que omitamos acá su fanatismo por Atlanta. Invitado a Mi Cielo, terminará abordando el momento más dramático de su vida, la temprana muerte de su hermano Diego

Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

La modelo compartió en redes sociales el video de su audición para la serie, destacando la importancia de enfrentar desafíos y motivando a sus seguidores a perseverar en el mundo artístico pese a los rechazos

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarrollaron un sensor de diamantes

Desarrollaron un sensor de diamantes que mejora la detección del cáncer durante cirugías

Un choque complicó el tránsito en Panamericana: hay dos heridos y una caja sospechosa bajo investigación

Vuelven las lluvias pero con una pronta salida del sol: cómo estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en CABA, en agosto 2025

Según un estudio, en 2025 creció 10% la cantidad de franquicias en Argentina y ya hay casi 60.000 puntos de venta

INFOBAE AMÉRICA
La NASA desarrolló un metal

La NASA desarrolló un metal que resiste el calor extremo

El misterio de los aromas: por qué el mismo olor puede ser irresistible o desagradable

Uruguay prevé cobrar IVA a compras hechas en la plataforma china TEMU

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

TELESHOW
Emilia Mernes explicó por qué

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”