De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Previo al comienzo del primer show de Shakira en Buenos Aires, la llegada de Wanda Nara con Martín Migueles y sus hijos suscitó la emoción de la gente al verla (Instagram)

La noche del lunes fue una fiesta de música, emociones y encuentros en el Estadio de Vélez Sarsfield. Shakira volvió a pisar suelo argentino con la energía y mística que la convierten en una de las artistas más queridas del mundo, y su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue la excusa perfecta para un show histórico que despidió la etapa de la “Loba” en su regreso a Buenos Aires. Nadie quiso quedarse afuera: ni los fanáticos que colmaron cada sector del estadio, ni las celebridades que se sumaron para vibrar con los éxitos de la colombiana. Y entre las figuras más destacadas de la noche, la llegada de Wanda Nara se robó flashes y gritos.

La conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) asistió al evento acompañada de su pareja Martín Migueles y de tres de sus hijos: Benedicto López y las dos menores que tuvo con Mauro Icardi. El grupo familiar sorprendió con looks total black, un clásico infalible para la ocasión: pantalón y remeras oscuras, camperas a tono y el toque personalísimo de Wanda, que sumó una pequeña cartera bordó y aros dorados para realzar su impronta fashionista.

El ingreso de Wanda al estadio fue registrado por Ángel de Brito, conductor y periodista que también fue de la partida en Vélez. La mediática llegó sonriente y relajada desde la platea baja, mientras los fans presentes la reconocían al instante y la saludaban con gritos, celulares en alto y selfies espontáneas que se multiplicaron en redes sociales. El clima era de entusiasmo compartido y, en el caso de los Nara-Migueles y familia, la velada prometía mucho más que fotos y presencia.

Wanda mostró su cena luego de disfrutar del show con su pareja y sus hijos

En ese mismo clima de disfrute y desconexión, Wanda no compartió imágenes del show en sus propias redes durante la noche. Pero una vez terminado el concierto, regaló a sus seguidores el detrás de escena más real y cercano del mundo celebrity: en historias de Instagram subió una postal desde su auto, mostrando la cena familiar post recital. Panchos recubiertos de kétchup y mayonesa hicieron de festejo y pusieron el broche de oro a una noche irrepetible llena de música, alegría y compañía.

No es la primera vez que Nara disfruta en vivo de la potencia de Shakira. En marzo de este año, la empresaria ya había dicho presente en uno de los conciertos de la barranquillera, compartiendo una noche muy especial con su hija mayor. En esa oportunidad, madre e hija vivieron juntas el show con máxima entrega, cantando, bailando y compartiendo gestos de complicidad entre tema y tema. Cuando sonó “Waka Waka”, uno de los himnos globales de Shakira, Wanda y su hija se levantaron de sus asientos para bailar y corear la letra abrazadas, visiblemente felices de compartir la experiencia.

En marzo, Wanda Nara vivió una noche de sábado a pura al dar el presente junto a su hija en el show de Shakira en el Campo Argentino de Polo (Instagram)

Si bien la alegría fue el clima dominante, el momento más emotivo de aquella noche anterior llegó con “Acróstico”, la balada que Shakira escribió para sus hijos durante su complicada separación de Gerard Piqué. A la vista de todos, Wanda, profundamente conmovida, subió a Francesca sobre sus hombros. “Voy a ser fuerte solo para ti”, le susurró al oído en un guiño empático que recordó su propia historia. La imagen de ambas abrazadas, con la voz cortada y los ojos llenos de emoción, se replicó no solo en la mente de quienes estaban en el lugar, sino también en la ola de comentarios cariñosos que recibió la mediática en redes.

El tour Las Mujeres Ya No Lloran no solo trajo a Shakira de vuelta a la Argentina; también se convirtió en un punto de encuentro donde la música fue el idioma común y todos los asistentes se permitieron dejarse llevar por un repertorio de hits, recuerdos personales y momentos de emoción auténtica. Para Wanda, la noche resultó ser el escenario perfecto para renovar la complicidad con su pareja y sus hijos, celebrar la música y, sobre todo, disfrutar de la conexión íntima que solo los grandes shows pueden generar.

Así, entre moda, canciones, panchos y emociones, Wanda volvió a confirmar por qué es una de las figuras que nunca pasa desapercibida: cada aparición, lejos de ser solo una postal, es también una historia donde el glamour y la ternura van de la mano. Y cuando se trata de disfrutar con familia, la mediática no duda: la música de Shakira es el mejor plan para celebrar la vida.