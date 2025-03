Wanda Nara se emocionó en el show de Shakira: el gesto con su hija Francesca que conmovió a todos

Wanda Nara fue al show de Shakira con su hija Francesca entre baile y mucha emoción compartida: "Siempre voy a estar para ti"

“Waka Waka”, uno de los éxitos más emblemáticos de la cantante colombiana, madre e hija se levantaron de sus asientos para bailar juntas, con una energía que reflejaba la conexión especial entre ambas. En varias canciones, se las vio abrazadas, disfrutando de la música y del ambiente festivo del estadio. Wanda Nara asistió al concierto de Shakira en Buenos Aires junto a su hija Francesca en una noche llena de emoción y simbolismo. Desde el inicio del espectáculo, se mostró completamente entregada a la música, cantando cada tema con entusiasmo y compartiendo con su nena momentos de complicidad. Cuando sonó, uno de los éxitos más emblemáticos de la cantante colombiana, madre e hija se levantaron de sus asientos para bailar juntas, con una energía que reflejaba la conexión especial entre ambas. En varias canciones,

El punto más emotivo de la noche llegó cuando Shakira interpretó “Acróstico”, la canción que dedicó a sus hijos en medio de su separación de Gerard Piqué. Wanda, visiblemente conmovida, tomó a Francesca sobre su espalda y, con la voz entrecortada, le susurró: “Voy a ser fuerte solo para ti”, una de las frases más significativas del tema. La imagen de ambas abrazadas mientras la artista cantaba en el escenario reflejó la carga emocional que atravesaba la mediática en ese momento, encontrando en la música de Shakira un refugio para su propia historia.

Más allá del disfrute del espectáculo, la elección de asistir al show de la colombiana no fue casual. Desde hace meses, Wanda ha adoptado el lema de la artista “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, alineándose con el mensaje de empoderamiento femenino que Shakira instaló tras su divorcio. La cantante convirtió su ruptura con Piqué en una oportunidad para transformar el dolor en éxito, lanzando canciones que exponían la traición de su expareja y que, al mismo tiempo, se convirtieron en hits mundiales. Ahora, Wanda parece seguir ese mismo camino, utilizando su situación con Mauro Icardi como parte de su relato mediático. La batalla legal con su expareja sigue siendo el eje central de su vida. Desde enero, la empresaria está con sus hijas sin ver al padre. Según argumenta la conductora, “ellas no quieren ir con él por miedo a que las lleve a vivir a Turquía”.

Wanda Nara fue al show de Shakira y se emocionó con la letra de una de las canciones con su hija Francesca (Instagram)

A pesar de que la Justicia falló a favor del futbolista, ordenando que las niñas pasen tiempo con su padre, los abogados de Wanda recurrieron la medida, manteniendo el conflicto sin resolución. Cada nueva acción en el proceso judicial se convierte en un episodio más de una historia que se disputa no solo en los tribunales, sino también en los medios y las redes sociales.

En este escenario, Mauro Icardi sigue adelante con su relación con la China Suárez, la actriz con quien protagonizó el escándalo de infidelidad en 2021. Justamente este domingo, día del cumpleaños de Eugenia, el futbolista le dedicó un mensaje en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. En su publicación, además de expresarle su cariño, incluyó la frase “Los que te critican no te conocen”, que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda. Mientras la empresaria se refugia en la imagen de Shakira y en su rol de madre, Icardi parece reforzar su vínculo con la actriz y se muestra despreocupado por la polémica que genera su relación.

El romántico mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez por su cumpleaños: “Quien te juzga no te conoce” (Instagram)

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, con cada uno adoptando una estrategia distinta. Ella, inspirada en la colombiana, se muestra fuerte y en control de su narrativa, mientras que él, acompañado permanentemente por la China Suárez, insiste en su derecho de ver a sus hijas y en construir una nueva historia junto a su actual pareja. La disputa aún no tiene un desenlace claro, y todo indica que seguirá ocupando titulares por mucho tiempo más.