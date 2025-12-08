El álbum de fotos de Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, en su primer viaje sola a Nueva York

La actriz filmó su llegada a la "Gran Manzana" y toda su felicidad (Video: Instagram)

Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, emprendió su primer viaje sola y eligió nada menos que Nueva York para la aventura. Desde el momento en que aterrizó en la ciudad, la actriz decidió registrar cada sensación: miedo, adrenalina, curiosidad y una felicidad que terminó contagiando a todos sus seguidores. El resultado fue un vlog cargado de espontaneidad, emoción y humor que publicó en su Instagram. Horas más tarde, complementó la experiencia con un carrusel de fotos que capturó sus primeras postales como viajera independiente, donde además mostró otros rincones icónicos como el Puente de Brooklyn, la Grand Central Terminal y varios de los looks invernales que usó durante su recorrido.

Mora Bianchi compartió su primer viaje sola a Nueva York y conquistó a sus seguidores con un vlog lleno de emociones

El árbol del Rockefeller Center y la pista de hielo se convirtieron en escenarios clave del viaje de Mora Bianchi a Nueva York

El día de la platense en Nueva York comenzó con la emoción propia de quien está viviendo una experiencia completamente nueva. En la habitación del hotel, todavía rodeada por la valija abierta y el desorden característico del primer día, la intérprete grabó su “primer outfit check”. Frente al espejo, luciendo una combinación invernal con tapado de piel sintética negro, sweater a rayas, camisa y un gorro de piel que marcó su estilo durante toda la jornada.

Ya en la calle, la joven mostró su sorpresa ante cada rincón de Chinatown. Caminaba abrigada hasta las orejas, con el celular en mano y mirando todo a su alrededor como si se tratara de una película. “Bueno… ni idea qué estoy haciendo, a dónde estoy yendo”, confesó entre risas, mientras se mezclaba con el movimiento constante del barrio. De allí, avanzó hacia Little Italy, donde se detuvo para grabar el tradicional cartel que da la bienvenida al barrio. A pocos metros encontró uno de los lugares que más entusiasmo le generó: un café completamente decorado, con adornos navideños, luces y un enorme Papá Noel inflable en la puerta Grabó el frente y luego mostró su elección: un croissant y un vaso térmico, que la acompañaron durante la caminata. “Me lo traje porque no quería perder más tiempo, quiero seguir caminando”, explicó a cámara.

Un encuentro inesperado con una fan argentina en Times Square emocionó a Mora Bianchi durante su recorrido por Manhattan

La actriz de Margarita recorrió lugares icónicos como Central Park en su aventura neoyorquina

Más tarde, pasó por un shopping, se emocionó con las vidrieras, dejó algunas compras en el hotel y siguió su recorrido. Un rato más tarde, ya nuevamente en la calle, la joven registró otro escenario icónico de Nueva York: Central Park pleno invierno neoyorquino.

Uno de los momentos más espontáneos llegó cuando Mora decidió viajar en subte. Con la cámara en primer plano y una mezcla de sinceridad y humor, confesó: “Estoy en el subte con un miedo…”. Aun así, siguió adelante. Al caer la noche, Nueva York cambió por completo. La artista grabó el paso entre rascacielos iluminados con motivos navideños: tonos verdes y rojos, guirnaldas gigantes y árboles decorados en cada esquina. Mientras caminaba, capturó su propia cara de sorpresa, con la boca abierta y los ojos brillantes al mirar hacia arriba. “Creo que estoy llegando y quiero grabar mi…” alcanzó a decir antes de que la emoción le cortara la frase. Luego, apareció él: el icónico árbol del Rockefeller Center, colmado de luces multicolores que parecían formar una nube brillante sobre la pista de hielo. En la pista, decenas de personas patinaban alrededor de la estatua dorada de Prometeo, completando una escena típicamente navideña en la que la protagonista de Margarita vivió un sueño cumplido.

El estilo invernal de Mora Bianchi destacó en cada postal, con un tapado de piel sintética y gorro de piel como protagonistas de sus looks

Mora también recorrió la mítica estación, donde capturó el movimiento incesante y la arquitectura del hall principal

El recorrido nocturno de la intérprete continuó entre miles de luces y el caudal incesante de gente que caracteriza a Nueva York en diciembre. Antes de llegar al punto más turístico de Manhattan, se cruzó con un detalle que la deslumbró: un bicitaxi decorado con luces navideñas. “Yo quiero viajar en eso de Navidad”, dijo divertida, señalando el vehículo.

En pleno trayecto, la emoción de estar por primera vez en Times Square la atravesó por completo. Pero el momento más inesperado ocurrió apenas segundos después: una chica la frenó en la multitud. “Disculpá, ¿sos Mora?”, se escucha en el video. La actriz afirmó y se vio cómo se dieron un abrazo cálido en medio del caos de la ciudad. “Felicidad de encontrar argentinos”, agrega ella entre risas y emoción, como si ese encuentro espontáneo le hubiese devuelto un pedacito de hogar en una ciudad enorme.

La actriz recorrió uno de los pulmones verdes más famosos del mundo, rodeada de hojas doradas y frío neoyorquino

Otra de las postales del carrusel mostró su paso por el emblemático puente y las vistas clásicas del skyline

Recién entonces levantó la vista hacia las pantallas y lanzó: “Gracias, vida. Gracias, Dios. Gracias, universo. Gracias, Cris”, dijo con un brillo especial, como si estuviera viviendo exactamente lo que soñó. Ya completamente dentro de la zona más icónica de Manhattan, se movió entre turistas, autos, carteles brillantes y música callejera. El paseo incluyó una parada obligada: la tienda Disney de Times Square. “A lo que yo vine, fue a esto”, comentó divertida al registrarse frente al enorme cartel rojo y las decoraciones navideñas.

Antes de volver al hotel, Mora dijo frente a cámara: “Solo voy a decir: fui y vine en subte sola. Me merezco, la verdad, una hamburguesa, quizás”. Tras un día de caminatas, emociones y descubrimientos, la intérprete cerró la jornada como si fuera una protagonista de comedia romántica: “Nunca estuve en la cama tan temprano. Son las ocho, ya estoy acostada, ya comí, room service. Y ahora nada, voy a ver una peli hasta dormirme. Gracias, vida”.