Teleshow

Wanda Nara y La Reini confesaron sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet preparó un plato inspirado en su pasado que abrió el juego a una serie de inesperadas revelaciones

Sofi Gonet se sinceró sobre sus retoques estéticos (Video: MasterChef Celebrity - Telefe)

En la noche de este jueves, MasterChef Celebrity ofreció una revelación inesperada sobre retoques estéticos entre risas y anécdotas. El estudio de Telefe vibró con complicidad cuando Sofía Gonet y Wanda Nara dejaron de lado los filtros para hablar sin rodeos de sus propios cambios de imagen.

Todo comenzó con el desafío previsto para esta oportunidad, en que el azar hizo que tuvieron una heladera de “principio de mes” a disposición o una de “fin de mes”, con muchos menos productos. Así las cosas, a La Reini le tocó en suerte la heladera más vacía, por lo que debió hacer malabares para lograr una preparación digna de la competencia.

Tras ello, cruzó el umbral de las hornallas y se plantó frente al exigente jurado para presentar su plato: matambrito de cerdo al limón con cremoso de zapallo y manteca de perejil. Entre miradas atentas y sonrisas contenidas, la influencer lanzó el primer guiño al pasado: recordó sus días como camarera en el conurbano.

“Mi plato se llama ‘Reini del 2015′. Yo andaba cortísima de plata y trabajaba de camarera en San Justo y me divierte el paralelismo entre ese momento, el desafío de hoy y haber traído el plato acá. Me parece que la vida es muy loca. Tengo muchísimas historias porque tuve mil vidas. No me dejaban nada de propina porque era torpe y rompía todos los platos", destacó sin vueltas sobre su pasado.

El plato presentado por Sofía
El plato presentado por Sofía Gonet en Masterchef

Bastó ese dato para que Wanda, siempre dispuesta a hilvanar el humor, preguntara con picardía: “¿Podría tener un lugar en tu restaurante esta camarera, Germán?”

La sala estalló en risas cuando Germán Martitegui, conocido por su seriedad implacable, se permitió la sorpresa: “Perdón, yo quiero decir que ella estuvo en Tegui, cocinó conmigo y fue un éxito”. ¿Quién hubiese imaginado ese cruce de caminos tiempo atrás? La respuesta de la joven no tardó en llegar: “Sí, es verdad y emplaté los helados de mandarina”, reveló, mientras las cámaras buscaban la reacción de los presentes.

Pero Martitegui no perdió su estilo filoso. Observó con ironía sutil: “No sé si en la época de camarera tenía toda esta producción”. Una pausa, medio segundo de silencio. La tensión se disipó rápido cuando la protagonista soltó la verdad que muchos prefieren callar: “No, fue seis caras atrás”. Wanda, empática, recogió el guante y se sumó al juego de sinceridad: “Bueno, todos éramos otros un par de años atrás”. Pero Damián Betular no dejó pasar el comentario y se excluyó del listado: “Hablá por vos”, disparó.

Sofía Gonet, La Reini, se
Sofía Gonet, La Reini, se transformó una de las participantes más destacadas de MasterChef

En ese instante, lo que parecía solo una gala gastronómica se transformó en un pequeño manifiesto de honestidad frente a cámaras. La televisión, que suele ocultar cicatrices y transformar historias en espectáculo, permitió escuchar el eco de una verdad compartida: la imagen, la fama, y el peso de las expectativas. ¿Quién no sintió alguna vez el deseo de cambiar lo que el espejo le devuelve?

Ya en lo que respecta al plato en sí, Martitegui no dudó en consultar: “¿Era la parte más gruesa del matambre que usaste, o tenías una más finita?“. Y fue el momento de otra confesión: ”Me la comí“. El jurado, lejos de seguirle la humorada, destacó: ”Queda más rica la parte más finita del matambrito". Y la joven le dio la razón: “Por eso me la comí”.

Entre platos, recuerdos y complicidades, MasterChef Celebrity volvió a revelar que su verdadero sabor está, muchas veces, lejos de la cocina. Quedó flotando en el aire aquella risa cómplice de dos mujeres que, por un momento, dejaron de competir y mostraron, sin filtros ni maquillaje, el rostro –o los rostros– de su propia historia.

