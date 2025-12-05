Teleshow

Marco Antonio Caponi reveló el misterio detrás de sus fotos virales creadas con IA: a qué actor icónico argentino dice que representará

El actor realizó diversas publicaciones en las redes sociales creadas con Inteligencia Artificial sobre cómo proyecta su imagen si finalmente interpreta a una de las figuras más populares de la escena local. De quiénes se trata

Una de las fotos de
Una de las fotos de Marco Antonio Caponi que generó polémica entre sus seguidores (Instagram)

Marco Caponi puso fin a las especulaciones sobre sus recientes publicaciones en redes sociales, las cuales impactaron a sus seguidores. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, muestran cómo el actor proyecta su imagen en caso de interpretar a uno de los integrantes de la icónica dupla cómica argentina: Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En el anuncio, que generó gran expectativa entre sus fans, Caponi mencionó a Diego Cremonesi como su dupla, a quien definió como “gran actor y amigo”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Caponi, quienes aguardaban una explicación sobre el motivo de la supuesta transformación que mostraba el artista en sus posteos. En caso de concretarse, el proyecto rendiría homenaje a dos figuras emblemáticas del humor nacional y captaría la atención tanto de los admiradores de la dupla original como de las nuevas generaciones.

Marco Caponi en su cuenta
Marco Caponi en su cuenta de Instagram contó por qué de su cambio físico

En su publicación, Caponi ironizó sobre las comparaciones previas que circularon en redes sociales, mencionando a parejas célebres como “Laurel and Hardy”, “Martin & Lewis”, “Starsky y Hutch” y “John Hill y DiCaprio”, para luego aclarar: “NO; RAMBITO Y RAMBÓN. Así es: OLMEDO Y PORCEL. La mejor dupla de la Argentina CON EL GRAN ACTOR Y AMIGO, Diego Cremonesi”. De este modo, el actor despejó las dudas que surgieron tras varios días de rumores y comentarios sobre las imágenes en las cuales mostraba un cambio de aspecto, abriendo una nueva puerta a su paleta actoral, del que solo se sabe que se verá recién en 2028.

Allegados a Caponi destacaron en diálogo con Teleshow que las imágenes difundidas por el artista forman parte de este experimento, el cual busca demostrar cómo las redes sociales impactan en la realidad y la visión del público.

"Acá con mi Bb, Monik.
"Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120", comparte Marco Caponi sobre su transformación

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Los usuarios expresaron asombro, humor e incredulidad ante la nueva apariencia del actor. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “¿Qué le pasó?”, “Para mí es una máscara”, “Es IA”, “El inalcanzable de la secundaria cuando lo volvés a ver”, “Le pasó como a mí que engordé para un personaje y resultó que no soy actriz” y “¿Qué personaje te tocará encarnar?“.

La publicación, en la que se lo ve junto a su pareja Mónica Antonópulos, despertó especulaciones y comentarios entre sus más de 200.000 seguidores, quienes debatieron sobre el motivo detrás del cambio y si se trataba de un aumento de peso real, si estaba utilizando algún tipo de prótesis, o si se trataba de una imagen modificada digitalmente.

El caso de Marco Caponi
El caso de Marco Caponi refleja cómo la exposición digital y la interacción en redes sociales generan polémica y curiosidad

En la descripción de las fotos, Caponi escribió un mensaje en tono afectuoso y enigmático: “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bebita. 140, próximo objetivo llegar a las 120″. Esta frase había alimentado las conjeturas sobre si el actor se sometió a una transformación corporal para un nuevo desafío profesional o si recurrió a recursos tecnológicos para lograr el efecto visual.

La publicación se convirtió en tendencia, impulsando el debate sobre los límites entre la actuación, la tecnología, la exposición en redes sociales y los límites a la hora de opinar sobre el cuerpo ajeno.

Marco Antonio Caponi no permaneció ajeno a la repercusión. En sus historias de Instagram, compartió algunos de los mensajes más ingeniosos que recibió y, con su característico humor irónico, publicó un cartel con la frase: “La vida es corta. Asegurate de gastar el mayor tiempo posible en internet peleando con extraños”, acompañado por la canción “Bella ciao”.

Esta actitud distendida reforzó la complicidad con sus seguidores y sumó un nuevo capítulo a la conversación digital. El caso de Marco Caponi ilustra cómo la curiosidad, el humor y la polémica se entrelazan en el escenario de las redes sociales, donde la exposición digital y la interacción con desconocidos forman parte del día a día.

