Teleshow

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

El actor sorprendió al publicar imágenes suyas que desataron especulaciones, memes y teorías sobre su salud y posibles proyectos. Su reflexión sobre la inteligencia artificial

Guardar
El actor, luego de compartir fotos suyas alteradas con IA, compartió una entrevista que dio (Video: La frontera Siri/ YouTube)

Marco Antonio Caponi volvió a convertirse en tema nacional, pero esta vez no por un estreno ni por un premio: lo que encendió las redes fue el impactante cambio físico que mostró en una serie de fotos que él mismo publicó en su cuenta de Instagram. En pocas horas, la transformación se viralizó, generó teorías, memes, preocupación y un sinfín de conjeturas sobre los motivos detrás de este drástico giro en su apariencia.

El actor, que alguna vez asumió compromisos físicos intensos para sus personajes, posó junto a su pareja, Mónica Antonópulos, en una imagen que sorprendió tanto por su aumento de peso como por el tono absolutamente natural y despreocupado con el que acompañó la foto. “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120”, escribió, generando desconcierto inmediato: ¿Era real? ¿Se trataba de un personaje? ¿O era simplemente una edición?

El actor publicó fotos en
El actor publicó fotos en Instagram que desataron teorías, memes y especulaciones sobre su transformación

Entre los usuarios empezaron a multiplicarse las especulaciones. Algunos asumieron que se trataba de un reto artístico para componer un personaje y otros, directamente, insinuaron que la imagen estaba intervenida digitalmente con IA (Inteligencia Artificial). Caponi, lejos de desmentir o confirmar nada, dejó correr la ola y alimentó el misterio. Las repercusiones fueron tan amplias que en los comentarios se mezclaron la sorpresa, el humor y la incredulidad: “¿Qué le pasó?”, “Marco Antonio Barassi”, “Le pasó como a mí que engordé para un personaje y resultó que no soy actriz”, “¿El Fede Bal del futuro que se come a Miss Bolivia?”, “Por fin me parezco a un galán de televisión”, escribieron algunos seguidores, mientras otros insistían en que “es una máscara” o “esto es IA”.

La difusión siguió creciendo cuando, horas más tarde, Caponi compartió otra secuencia de imágenes vinculadas a una serie de reconocimientos recientes: desde un diploma de honor en el Senado por su trabajo en Menem, hasta fotos junto a Leonardo Sbaraglia y Mónica Antonópulos, además de una postal final celebrando en una pileta armada en el patio de casa. En ese posteo, más extenso, volvió a hacer referencia a los “140”, algo que sostuvo la idea de que el cambio podría estar vinculado a un proyecto demandante: “Arrancando la mañana furioso, dándolo todo. Ayer fue un día larguísimo y lleno momentos únicos. ¿Me preguntan si es la vida de Lanata, la vida de Pappo? Por ahora no puedo contar nada, pero si ver el pasado presente", escribió.

La viralización de las imágenes
La viralización de las imágenes de Caponi generó reacciones de figuras del espectáculo y comentarios humorísticos

Entre la avalancha de comentarios, varias figuras del espectáculo se sumaron al desconcierto general. Griselda Siciliani escribió entre risas: “Me meo, en el noticiero lo están contando como real. El increíble cambio de Caponi”. Darío Barassi, a quien muchos compararon con la supuesta transformación del actor, intervino con ironía: “¿Sos M…? ¿Yo?”. Georgina Barbarossa expresó su sorpresa con emojis de shock y un corazón y Andrea Pietra escribió: “La creatividad no para”, junto a un emoji de corazón.

Varios usuarios debatieron si el
Varios usuarios debatieron si el drástico cambio de Caponi respondía a un reto artístico, un personaje o una edición digital

Finalmente, mientras el revuelo seguía escalando, se confirmó lo inevitable: la transformación no era real. Las imágenes habían sido generadas o intervenidas mediante inteligencia artificial, un recurso que Caponi utilizó deliberadamente para exponer la confianza del público en la imagen digital y la lectura automática de “lo real” en redes sociales.

El cierre del enigma llegó con su propia voz a través de sus historias de Instagram. En una reciente conversación en La Última Frontera, el podcast de Santi Siri y Emi Garzón, el actor explicó su mirada sobre la IA y, sin mencionarlo explícitamente, dejó claro el sentido detrás del experimento visual que había llevado a cabo.

El actor reveló que su
El actor reveló que su transformación no es real y exponuso la facilidad de manipulación en el universo digital

“Ya soy predecible”, dijo. “Si la inteligencia artificial trabaja por predicción, ¿cómo hacemos para volvernos impredecibles? Yo quiero desaparecer, desaparecer en el mejor de los sentidos: crear tanta multiplicidad de mundos posibles que no sepan dónde agarrarte”.

Caponi profundizó aún más en la idea: “Lo peligroso no es el mundo real, es que tengamos miedo de que el mundo digital devore al real. La naturaleza es más sabia. Algo se va a romper y vamos a volver a foja cero”.

En esa reflexión, en ese cruce entre identidad, tecnología y percepción, está la clave de todo lo ocurrido: su cuerpo no cambió; lo que cambió fue la forma de mirar. Las fotos, lejos de anunciar un nuevo personaje o un riesgo para su salud, fueron parte de un gesto conceptual, una intervención artística que puso en evidencia lo maleable y lo fácilmente manipulable del universo digital.

Temas Relacionados

Marco Antonio CaponiMónica Antonópulos

Últimas Noticias

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El exjugador de Vélez Sarsfield compartió un video en el que discute con su pareja por la dinámica dentro del hogar

La pelea entre Fabián Cubero

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

El cantante y youtuber se refirió a las versiones que lo vinculan sentimentalmente con su compañera de MasterChef Celebrity. El video

El piropo de Ian Lucas

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

La especial dedicatoria del exfutbolista, luego de que la modelo sueca compartió una foto y palabras de aliento para su esposo, quien atraviesa un gran momento profesional en Argentina

Maxi López palpita su reencuentro

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

En medio de debates en redes sociales sobre su apariencia, la cantante dejó en claro cómo cuida su imagen

Lali Espósito enfrentó los rumores

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

El actor publicó una imagen de entrecasa que tomó de la actriz de Envidiosa, vestida con una particular prenda que le rinde tributo a “El Diez”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego
DEPORTES
Boca Juniors le gana 2-1

Boca Juniors le gana 2-1 a Gimnasia en el alargue y se consagra campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

TELESHOW
La pelea entre Fabián Cubero

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución