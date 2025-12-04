La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

El actor, luego de compartir fotos suyas alteradas con IA, compartió una entrevista que dio (Video: La frontera Siri/ YouTube)

Marco Antonio Caponi volvió a convertirse en tema nacional, pero esta vez no por un estreno ni por un premio: lo que encendió las redes fue el impactante cambio físico que mostró en una serie de fotos que él mismo publicó en su cuenta de Instagram. En pocas horas, la transformación se viralizó, generó teorías, memes, preocupación y un sinfín de conjeturas sobre los motivos detrás de este drástico giro en su apariencia.

El actor, que alguna vez asumió compromisos físicos intensos para sus personajes, posó junto a su pareja, Mónica Antonópulos, en una imagen que sorprendió tanto por su aumento de peso como por el tono absolutamente natural y despreocupado con el que acompañó la foto. “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120”, escribió, generando desconcierto inmediato: ¿Era real? ¿Se trataba de un personaje? ¿O era simplemente una edición?

El actor publicó fotos en Instagram que desataron teorías, memes y especulaciones sobre su transformación

Entre los usuarios empezaron a multiplicarse las especulaciones. Algunos asumieron que se trataba de un reto artístico para componer un personaje y otros, directamente, insinuaron que la imagen estaba intervenida digitalmente con IA (Inteligencia Artificial). Caponi, lejos de desmentir o confirmar nada, dejó correr la ola y alimentó el misterio. Las repercusiones fueron tan amplias que en los comentarios se mezclaron la sorpresa, el humor y la incredulidad: “¿Qué le pasó?”, “Marco Antonio Barassi”, “Le pasó como a mí que engordé para un personaje y resultó que no soy actriz”, “¿El Fede Bal del futuro que se come a Miss Bolivia?”, “Por fin me parezco a un galán de televisión”, escribieron algunos seguidores, mientras otros insistían en que “es una máscara” o “esto es IA”.

La difusión siguió creciendo cuando, horas más tarde, Caponi compartió otra secuencia de imágenes vinculadas a una serie de reconocimientos recientes: desde un diploma de honor en el Senado por su trabajo en Menem, hasta fotos junto a Leonardo Sbaraglia y Mónica Antonópulos, además de una postal final celebrando en una pileta armada en el patio de casa. En ese posteo, más extenso, volvió a hacer referencia a los “140”, algo que sostuvo la idea de que el cambio podría estar vinculado a un proyecto demandante: “Arrancando la mañana furioso, dándolo todo. Ayer fue un día larguísimo y lleno momentos únicos. ¿Me preguntan si es la vida de Lanata, la vida de Pappo? Por ahora no puedo contar nada, pero si ver el pasado presente", escribió.

La viralización de las imágenes de Caponi generó reacciones de figuras del espectáculo y comentarios humorísticos

Entre la avalancha de comentarios, varias figuras del espectáculo se sumaron al desconcierto general. Griselda Siciliani escribió entre risas: “Me meo, en el noticiero lo están contando como real. El increíble cambio de Caponi”. Darío Barassi, a quien muchos compararon con la supuesta transformación del actor, intervino con ironía: “¿Sos M…? ¿Yo?”. Georgina Barbarossa expresó su sorpresa con emojis de shock y un corazón y Andrea Pietra escribió: “La creatividad no para”, junto a un emoji de corazón.

Varios usuarios debatieron si el drástico cambio de Caponi respondía a un reto artístico, un personaje o una edición digital

Finalmente, mientras el revuelo seguía escalando, se confirmó lo inevitable: la transformación no era real. Las imágenes habían sido generadas o intervenidas mediante inteligencia artificial, un recurso que Caponi utilizó deliberadamente para exponer la confianza del público en la imagen digital y la lectura automática de “lo real” en redes sociales.

El cierre del enigma llegó con su propia voz a través de sus historias de Instagram. En una reciente conversación en La Última Frontera, el podcast de Santi Siri y Emi Garzón, el actor explicó su mirada sobre la IA y, sin mencionarlo explícitamente, dejó claro el sentido detrás del experimento visual que había llevado a cabo.

El actor reveló que su transformación no es real y exponuso la facilidad de manipulación en el universo digital

“Ya soy predecible”, dijo. “Si la inteligencia artificial trabaja por predicción, ¿cómo hacemos para volvernos impredecibles? Yo quiero desaparecer, desaparecer en el mejor de los sentidos: crear tanta multiplicidad de mundos posibles que no sepan dónde agarrarte”.

Caponi profundizó aún más en la idea: “Lo peligroso no es el mundo real, es que tengamos miedo de que el mundo digital devore al real. La naturaleza es más sabia. Algo se va a romper y vamos a volver a foja cero”.

En esa reflexión, en ese cruce entre identidad, tecnología y percepción, está la clave de todo lo ocurrido: su cuerpo no cambió; lo que cambió fue la forma de mirar. Las fotos, lejos de anunciar un nuevo personaje o un riesgo para su salud, fueron parte de un gesto conceptual, una intervención artística que puso en evidencia lo maleable y lo fácilmente manipulable del universo digital.