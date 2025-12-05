L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

L-Gante sorprendió al público de Otro Día Perdido al cantar las preposiciones junto a Mario Pergolini en una sesión improvisada (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

L-Gante volvió a protagonizar un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes, esta vez desde el living de Otro Día Perdido, el late night que conduce Mario Pergolini en la pantalla de Eltrece. Después del inesperado furor de su video recitando el abecedario en ritmo de rkt hace algunos años, el cantante sumó un nuevo capítulo a su catálogo de hits didácticos: ahora interpretó las preposiciones junto al conductor, en una suerte de “session” improvisada que hizo estallar de risa al estudio.

Todo nació cuando Pergolini le pidió que contara cómo había surgido aquel primer clip en el que transformó algo tan básico como el abecedario en una mini canción viral. L-Gante explicó que estaba en México, solo en un hotel de Veracruz, esperando para salir a un show.

“Estaba tan al p... hasta que llegue el momento del show. ‘¿Qué hago?’”, relató. Como suele pasar, terminó scrolleando en Facebook, donde —según él mismo dijo— los usuarios suelen ser “más adultos” y muy insistentes con el ejemplo que él debe dar como padre. Entre tantos comentarios, uno lo descolocó: “¿Por qué no enseñás las matemáticas o el abecedario?”.

Mario Pergolini desafió a L-Gante a transformar las preposiciones en una cumbia 420, generando risas y ovaciones en el estudio

“Agarré uno de esos comentarios y dije: ‘Bueno, voy a ver si puedo hacer algo con el abecedario’. Las matemáticas no, porque se me complica un poco”, reconoció entre risas cómplices junto al animador del ciclo. Y ahí mismo, frente a Pergolini y el panel de humoristas conformado por Laila Roth y Agustín “Rada” Aristarán, volvió a cantarlo: “A, be, ce, de…”, desatando aplausos, ovaciones y carcajadas en el piso.

Pero lo mejor vino después. Pergolini, tentado con el formato, le propuso redoblar la apuesta y convertir también las preposiciones en una cumbia 420 pedagógica. L-Gante aceptó el desafío sin pensarlo demasiado. El conductor le extendió una tarjeta que contenía el listado completo y hasta entonó la base rítmica para mostrarle cómo debería ser la canción que realicen en conjunto. Laila, por su parte, intervino para discutir si “so” debía incluirse como preposición —“¿Quién la usa?”, dijo entre risas—, mientras el estudio entero se preparaba para la improvisación.

El cantante de RKT relató cómo surgió su video viral mientras esperaba un show en un hotel de Veracruz, México

Finalmente, con un la banda sonando en vivo y la voz de Mario anunciando el momento, L-Gante arrancó arengando: “La session con Mario Pergolini y L-Gante Keloke, Cumbia 420 pa’ lo’ negro’, ¡Y dice!”. Luego, inició a cantar el desafío propuesto por el equipo de Otro Día Perdido: “A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so… sobre, tras, versus", “¡Víaaa!”, completó el presentador antes de reírse. El final fue a pura celebración: “¡La session con Pergolini!”, gritó, mientras el conductor lo acompañaba con gestos realizados con la mano.

Una vez que terminó el momento musical, el ex CQC lo coronó con humor: “Pensá que si con Bizarrap vas por 400 millones de reproducciones, una cosa así…”. Después de su afirmación, el cantante contó: “Estuve viendo. No soy mucho de estar atento, pero miré un poco las estadísticas este tiempo y he visto, por ejemplo, en la plataforma de YouTube que estoy por llegar a las dos billones de reproducciones. Dos mil millones de reproducciones. No lo podía creer”.

El artista musical tuvo un perfil más bajo en los medios durante los últimos meses, después de su ruptura sentimental con Wanda Nara. Hace algunos días, en un móvil con La mañana con Moria (Eltrece), el cantante se refirió a esta nueva relación y no tuvo más que palabras de cariño para con su expareja. “Me hizo muy bien en cierta etapa. No tenemos tanta comunicación, pero todo bien”, dijo el músico.