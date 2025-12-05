El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

Las sospechas de romance de Sabrina Rojas

El estudio se llenó de risas nerviosas, miradas cómplices y frases que caían como pequeñas bombas de humo: el presente amoroso de Sabrina Rojas volvió a ser tema candente en LAM (América TV). Imposible no notar el brillo especial en los ojos de sus compañeros cuando Augusto Tartúfoli —más ácido que nunca— se atrevió a tirar la piedra.

“¿Sabrina está de novio?”, preguntó Ángel de Brito, lanzando la consulta al aire sin red. La reacción no tardó: Tartu clavó la respuesta con una sonrisa y una dosis de picardía que arrancó carcajadas: “Viste que Sabrina es mentirosa”. El ambiente se volvió expectante. ¿Mentía la conductora sobre un supuesto nuevo amor?

Las especulaciones se dispararon. Ángel no soltó el hueso: “Tiene algo”. Y, como quien tira nafta al fuego, deslizó: “¿Con (Martín) Salwe, no?”. No hubo confirmación, pero Yanina Latorre sumó leña: “Es escondedora”. Una descripción certera para quien, según sus propias palabras, “nunca tiene nada y siempre tiene una sonrisa”.

El rumor sobre la vida social de Rojas se reavivó con otra intervención del conductor de LAM: “Porque anda por los boliches, siempre por todos lados”. Nadie pudo evitar reír. Allí Tartúfoli lanzó su comentario más punzante: “Mañana tenemos la cena de fin de año, ojalá que aparezca alguien ahí”. La frase dejó flotando la imagen de una actriz rodeada de secretos y misterios.

Sabrina Rojas destacó las cualidades que tiene que tener un hombre para enamorarla

Las carcajadas no cesaron. Denise Dumas intervino con humor quirúrgico: “Pero no va a presentar novio en la cena del programa, lo van a espantar”. La escena, con todos los condimentos del chisme en vivo, se completó cuando Julieta Argenta arrojó una pregunta inesperada: ¿podría el nuevo romance de Sabrina tener nombre y apellido futbolero? “¿No estará con Darío Benedetto?”, sugirió, refiriéndose al jugador de Boca recientemente separado tras 15 años de relación.

La expectativa se detuvo ahí: Tartu fue tajante y descartó la teoría. Pero el aire ya estaba impregnado de sospechas y guiños. ¿Habrá alguien que la actriz guarda bajo siete llaves? ¿Será solo un juego entre colegas o hay algo más detrás de cada sonrisa de Sabrina?

Esa noche en el piso de LAM no hubo confirmaciones, pero sí se reforzó algo: pocas escenas televisivas generan tanta expectativa, y pocas figuras parecen disfrutar tanto del misterio como Sabrina Rojas.

Martín Salwe, el panelista de América con el que Sabrina Rojas tendría un nuevo romance

Cabe recordar que hace sólo unos meses, al confirmar que se encontraba soltera, se tomó un tiempo para contestar preguntas de sus seguidores de Instagram: “¿Con alguien cuánto más chico que vos saldrías? ¿Edad mínimo?”, apareció entre las consultas. La respuesta fue tan clara como contundente:“Prefiero de mi edad, pero lo chico… 30 para arriba”. ¿Y qué requisitos debe tener un hombre para llamar su atención? Entre las preguntas, una destacó por su simpleza: “¿Qué te fijás en un hombre?”. Rojas no dudó en priorizar la personalidad sobre otras cualidades:“Que sea carismático. Ocurrente y tenga humor. Que me saque carcajadas. Eso es lo mejor que puede tener un hombre”.

A la hora de hablar de relaciones pasadas, la sinceridad se mantuvo intacta. Cuando le preguntaron“¿Cuál fue la pareja más sana que tuviste?”, optó primero por la discreción:“Daré iniciales JP. Fue la relación más sana y linda que tuve, duró siete años”. Y aclaró rápidamente: “Ojo, no volvería con ningún ex. Aclaro por las dudas jaja”.

Pese a explicar que no tiene vínculos con sus ex, luego no dudó en revelar sus iniciales

No pasó mucho para que esas iniciales se traduzcan en un nombre real:Juan Pablo Inigizian. Antes de conocer aLuciano Castro, el nombre de “JP” era parte de la cotidianeidad de la actriz. La historia entre ambos se mantuvo siempre ajena al universo del espectáculo:“Salimos siete años con Juan. Es un tipo divino, un amor de persona. Y cuando terminamos, terminamos raro.Yo resolví mal. Cosas que pasan en la vida. Pero ya sanamos”, relató Rojas. A pesar de los rumores que surgieron hace algunos meses al verlos juntos, la panelista lo explicó con naturalidad en una charla conIntrusos:“Me lo crucé en un cumpleaños. Hacía mucho tiempo que no lo veía y charlamos mucho, pero nada”.