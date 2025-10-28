Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio

Las vacaciones de familia ensamblada de Sabrina Rojas y Brenda Gandini

El regreso de Sabrina Rojas a la Argentina no solo marcó su vuelta al trabajo después de unas soñadas vacaciones en el Caribe, sino que también permitió ver una faceta íntima y sincera de la actriz, esa que muchas veces queda fuera del foco mediático.

En su espacio habitual en Instagram, lejos de los estudios de televisión y las luces del espectáculo, la conductora abrió su corazón de forma inesperada y respondió sin filtro a las preguntas que sus seguidores se animaron a dejarle en su “cajita de preguntas”.

Sabrina Rojas no dudó en contestar preguntas en sus historias de Instagram

Sentada en el living de su casa, entre escaleras de madera y la luz tibia de la tarde, Rojas permitió que sus seguidores indagaran en su presente sentimental: “¿Soltera?”, le preguntaron, a lo que respondió sin vueltas y con humor: “Siii!!! Re”. Así, despejaba toda duda sobre su situación amorosa, al mostrar la honestidad que la caracteriza.

Pero la audiencia quería saber más. “¿Con alguien cuánto más chico que vos saldrías? ¿Edad mínimo?”, apareció entre las consultas. La respuesta fue tan clara como contundente: “Prefiero de mi edad, pero lo chico… 30 para arriba”. ¿Y qué requisitos debe tener un hombre para llamar su atención? Entre las preguntas, una destacó por su simpleza: “¿Qué te fijás en un hombre?”. Rojas no dudó en priorizar la personalidad sobre otras cualidades: “Que sea carismático. Ocurrente y tenga humor. Que me saque carcajadas. Eso es lo mejor que puede tener un hombre”.

Sabrina Rojas destacó quese fija en hombres de su edad

Sabrina Rojas destacó las cualidades que tiene que tener un hombre para enamorarla

A la hora de hablar de relaciones pasadas, la sinceridad se mantuvo intacta. Cuando le preguntaron “¿Cuál fue la pareja más sana que tuviste?”, optó primero por la discreción: “Daré iniciales JP. Fue la relación más sana y linda que tuve, duró siete años”. Y aclaró rápidamente: “Ojo, no volvería con ningún ex. Aclaro por las dudas jaja”.

No pasó mucho para que esas iniciales se traduzcan en un nombre real: Juan Pablo Inigizian. Antes de conocer a Luciano Castro, el nombre de “JP” era parte de la cotidianeidad de la actriz. La historia entre ambos se mantuvo siempre ajena al universo del espectáculo: “Salimos siete años con Juan. Es un tipo divino, un amor de persona. Y cuando terminamos, terminamos raro. Yo resolví mal. Cosas que pasan en la vida. Pero ya sanamos”, relató Rojas. A pesar de los rumores que surgieron hace algunos meses al verlos juntos, la panelista lo explicó con naturalidad en una charla con Intrusos: “Me lo crucé en un cumpleaños. Hacía mucho tiempo que no lo veía y charlamos mucho, pero nada”.

Pese a explicar que no tiene vínculos con sus ex, luego no dudó en revelar sus iniciales

El hermetismo de Inigizian fue otro punto que Sabrina supo cuidar en ese móvil con América: “Me da pudor hablar de él porque es una persona de muy bajo perfil. Entonces, una cosa es que puedan hablar del rumor nuestro. Otra cosa es hablar de su vida. Él no elige esto”. De hecho, mencionó que solo lo había visto brevemente dos años atrás, un simple “hola y chau” en el lugar donde él trabaja.

Pero si hay algo que Sabrina dejó en claro en sus respuestas es que no hay lugar para segundas vueltas. Ni por el afecto que aun le guarda a su expareja más importante –“Ya sanamos”, remarcó–, ni por un rumor mediático. El cierre está dado: el pasado ya quedó en su sitio y hoy su presente es el de una mujer que prioriza el humor, la honestidad y, por sobre todo, el respeto hacia quienes formaron parte de su vida.

Sabrina Rojas recuerda de la mejor manera a JP, con quien estuvo en pareja siete años

Por último, cuando le preguntaron si saldría con alguien lejos de los flashes y las cámaras, Rojas no dudó: “¡Pero claro!”. La celebridad, por sí sola, nunca fue un requisito. En cada respuesta, en cada gesto y cada pausa, la actriz se mostró firme en sus convicciones, generosa con sus recuerdos y, por sobre todo, sincera con quienes la siguen de cerca.

Juan Pablo Inigizian

En tan solo unas historias de Instagram, la panelista de América TV desmanteló mitos, aclaró rumores, honró viejas historias y confirmó que su presente es el de una mujer libre, agradecida y profundamente sincera.