Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

El presente de Cinthia Fernández abarca mucho más que su faceta mediática. Convertida en una referente de las redes sociales, la bailarina y panelista le sumó un nuevo capítulo a su historia personal con la carrera universitaria en Derecho, desafío que la impulsó no solo al crecimiento individual, sino también a transformarse en promotora de ideas y proyectos de cambio social. Orgullosa de sus avances y con el empuje que la caracteriza, Cinthia eligió abrirse a su audiencia, respondiendo preguntas y mostrando tanto el lado íntimo de sus jornadas de estudio como el apoyo sutil de su pareja, Roberto Castillo.

A través de sus historias de Instagram, Cinthia aceptó responder una lluvia de consultas que le dejaron sus seguidores. No tardó en aparecer una pregunta directa sobre el acompañamiento de su futuro esposo: “¿Te ayuda Roberto? ¿Cuándo rendís? Sos una gran persona y súper mamá”, le escribieron. La respuesta fue tan honesta como reveladora sobre su método de aprendizaje: “Si no entiendo algo, le pregunto. Pero casi ni lo jodo. Me ofrece ayuda para los TP, pero le digo que no”, relató la mediática.

“Así aprendo”, sentenció, poniendo énfasis en la importancia de construir y sostener su propio camino académico, aun teniendo al lado a alguien con oficio y experiencia judicial.

Cinthia Fernández contó que se niega ante los ofrecimientos de ayuda por parte del letrado (Instagram)

La perseverancia de Cinthia no es nuevo en su trayecto de estudiante. En septiembre pasado, celebró públicamente el resultado de su primer parcial de la materia Bases del Derecho Privado, donde contestó bien 17 de las 20 preguntas y se llevó un nueve, celebración que acompañó con la mítica frase de Guillermo Francella: “Hermosa mañana”. Meses más tarde, en la materia Oratoria, volvió a mostrar con orgullo un siete logrado en el segundo parcial, también sobre 20 preguntas, compartiendo en su perfil una imagen con su nombre completo y el detalle de su rendimiento.

Lejos de limitarse a lo académico, Fernández no oculta su deseo de dejar huella en la realidad: más allá del perfil influencer, la maternidad y la televisión, quiere aplicar lo aprendido en la Facultad para promover cambios reales, especialmente en temas que la movilizan desde hace tiempo. En noviembre, durante una emisión de Fractura expuesta (Carnaval Stream), Cinthia ejemplificó esa vocación práctica con una propuesta disruptiva dirigida a los deudores alimentarios. “Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”, planteó ante los panelistas, activando un intenso debate en el estudio y en las redes.

En noviembre pasado, Cinthia Fernández explicó la propuesta que quiere presentar contra quienes adeudan la cuota alimentaria a sus hijos (Fractura expuesta - Carnaval Stream)

La declaración encendió la curiosidad de sus compañeros. Mariana Brey, panelista del ciclo, quiso saber cómo sería la aplicación técnica y legal de la propuesta: “¿Y cómo salta eso?” Fernández explicó: “Vos cruzás los datos…”, pero la periodista no se conformó y repreguntó: “¿Y si pagás en efectivo?” Cinthia, lejos de titubear, subrayó que el sistema debería incluir un cruce de información obligatorio. “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”, remarcó, confiando en que implementar un sistema así sería posible con reglas claras y controles eficientes. Según la bailarina, la medida sería un freno real para quienes eluden la responsabilidad de mantener a sus hijos.

Mientras avanza con sus materias y se prepara para rendir, la vida de Cinthia Fernández sigue marcada por la interacción con sus hijas, la exposición en los medios y una búsqueda incansable de evolución personal. Con cada paso, la ex panelista muestra que, lejos de terminarse, el camino de la transformación y aprendizaje puede comenzar a cualquier edad, y que el verdadero éxito está en la constancia, la autenticidad y el deseo de dejar una huella positiva en el mundo.