Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

El resultado del examen de Oratoria

El recorrido académico de Cinthia Fernández en la carrera de Derecho ha sumado nuevos logros, que la propia mediática compartió con entusiasmo en sus redes sociales. En los últimos días, la estudiante de la Universidad Siglo XXI de La Plata exhibió los resultados de sus exámenes, destacando su desempeño en distintas materias y el esfuerzo que implica compatibilizar su vida personal, profesional y universitaria.

En una de sus publicaciones recientes, Cinthia Fernández mostró el resultado de su primer parcial de Bases del Derecho Privado, donde respondió 20 preguntas, 17 de ellas bien y obtuvo un 9, un dato que celebró bajo la frase popularizada por Guillermo Francella: “hermosa mañana”. Este resultado se suma a su desempeño en Oratoria, materia en la que alcanzó un 7 en el segundo parcial, también sobre 20 preguntas, según lo reflejó en una imagen donde aparece su nombre completo, Cinthia Giselle Fernández, junto al detalle de la evaluación.

La promesa de una noche de estudio

La estudiante no solo compartió sus calificaciones, sino que también dejó ver el proceso detrás de cada logro. En un posteo enigmático, mostró un resumen mecanografiado de la materia “Estado 1” y anticipó: “me espera una larga noche de estudio pero mañana préndanse a mis historias porque se pudre todo. Yo avisé”. Más tarde, reafirmó su compromiso con la carrera y con sus seguidores: “Dije que hoy se pudre todo. Y yo cumplo”, aunque advirtió que aún le restan dos parciales y debía continuar estudiando.

El inicio de este camino universitario se remonta a mediados de 2021, cuando Cinthia Fernández decidió inscribirse en Derecho tras su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires en el partido Unite. Durante aquella campaña, que incluyó un recordado baile frente al Congreso, expresó su deseo de formarse en Derecho, motivada en parte por la intención de asistir a otras mujeres que atraviesan dificultades similares a las que ella vivió en su vínculo con sus exmaridos.

En Bases del Derecho Privado, Cinthia se sacó un 9

La relación con el abogado Roberto Castillo fue determinante en esta decisión. Castillo la representó en el juicio de divorcio con el exfutbolista Matías Defederico y, tras la sentencia, ambos oficializaron su noviazgo. A partir de entonces, Cinthia Fernández optó por priorizar su vida en pareja, el cuidado de sus hijas Charis, Bella y Francesca —fruto de su relación con Matías Defederico— y un desafío profesional que mantiene en reserva, vinculado a su formación universitaria. También se alejó del día a día mediático en la televisión, como por ejemplo su renuencia a ser parte del panel de LAM, que integraba. Así, pudo llevar a los hechos hechos sus sueños de abogada, para los que está dando sus primeros pasos.

A lo largo de todo este tiempo, la bailarina ha documentado sus avances académicos. En julio de este 2025, celebró en sus historias de redes sociales un nuevo éxito: “Vamos viejo. Filosofía adentro”, escribió al mostrar la captura de pantalla del examen de Introducción a la Filosofía, donde respondió correctamente 18 de 20 preguntas y obtuvo un 9. Aunque aclaró que aún debía rendir el segundo parcial, no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir su alegría por este primer paso.

El festejo por este logro también tuvo un momento íntimo, cuando Roberto Castillo registró a Cinthia Fernández degustando un volcán de dulce de leche en el restaurante elegido para la celebración. En ese video, la estudiante comentó con humor: “Acá adentro está mi 9 de filosofía”, antes de probar el postre, y agregó: “Una obra de arte, no se puede creer”. Este gesto, más allá de lo gastronómico, simbolizó un avance en el desafío personal que la mediática se propuso y que busca saldar una cuenta pendiente en su vida.