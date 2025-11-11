Teleshow

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

En plena emisión de streaming, la bailarina dio detalles sobre una propuesta que desató un debate entre los usuarios

En pleno vivo, Cinthia Fernández explicó la propuesta que quiere presentar contra quienes adeudan la cuota alimentaria a sus hijos

El recorrido académico de Cinthia Fernández en la carrera de Derecho trajo aparejado no solo un crecimiento personal, sino que también despertó en ella un interés genuino por transformar la realidad a través de propuestas concretas. Orgullosa de sus avances en la facultad y con el impulso que la caracteriza, la bailarina decidió lanzarse a diseñar su primer proyecto vinculando el estudio y su experiencia personal como madre. Entusiasta y fiel a su estilo frontal, Cinthia compartió públicamente los detalles de la iniciativa que busca hacer ruido en el debate social.

La revelación llegó en la última emisión de Fractura expuesta (Carnaval Stream), donde Cinthia sorprendió a los panelistas y a los seguidores con una propuesta disruptiva dirigida especialmente a los deudores de alimentos. “Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”, expuso la mediática frente al micrófono. La declaración encendió la curiosidad en el panel y rápidamente dio paso a preguntas sobre la viabilidad técnica y legal de la medida.

Mariana Brey, una de sus compañeras en mesa, no tardó en consultarle: “¿Y cómo salta eso?”. Cinthia explicó: “Vos cruzás los datos…”, pero Brey la interrumpió con una nueva duda. “¿Y si pagas en efectivo?”. Ante ese planteo, la influencer detalló que el sistema hipotético debía prever un cruce de información obligatorio. “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”, expuso, enfatizando que el control sería ineludible si se reglamentaran los mecanismos apropiados.

La bailarina presentó su idea
La bailarina presentó su idea y causó una variedad de reacciones entre los usuarios

Reafirmando la raíz de su propuesta, Fernández remarcó: “Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?”. La frase, simple y contundente, dejó claro el espíritu de justicia y la mirada social que busca impulsar con su iniciativa, marcada por la experiencia propia.

Las reacciones no tardaron en viralizarse. La idea de la mediática generó debates intensos en redes sociales, entre defensores y críticos. Comentarios como “Amo esta idea”, “Cinthia sabe de lo que habla porque lo vivió”, “¿Y si probamos pidiendo que la justicia funcione?”, “Esto se llama justicia social”, compartieron espacio con otros más filosos: “Por favor, no la dejen hablar más”, “Vive en Narnia”, “Una iluminada total”. Una vez más, Cinthia se encontró en el centro de la conversación pública.

Detrás de su cruzada, hay una historia personal de lucha. Durante años, la mediática vivió en carne propia el conflicto con los deudores de alimentos: su expareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, mantuvo un extenso litigio con ella luego de su separación en 2018. Recién en diciembre pasado, Cinthia logró firmar un acuerdo que, más allá de cerrar una etapa de desgaste judicial, le devolvió una tranquilidad largamente anhelada.

Cinthia logró dar por
Cinthia logró dar por finalizada la batalla legal con el padre de sus hijas y se quedó con su hogar como parte del pago de la deuda de alimentos

“Cuánto tiempo esperé decir esto. Nadie nos regaló nada. Estos son sus derechos”, publicó en sus redes celebrando la obtención del título de propiedad de su hogar. Y no dudó en aclarar detalles: “Nadie le sacó la casa a nadie, siempre fue mi casa, una mitad me correspondía por bien conyugal, la otra mitad se pasó a nombre de mis hijas para poder cobrar la deuda que se contrajo desde el minuto cero que nos separamos, y saldar la deuda futura de alimentos que jamás se iba a pagar hasta la mayoría de edad”.

En un tono reflexivo, Fernández señaló que este avance no fue producto de favores o solidaridad, sino del cumplimiento de lo que corresponde por ley. “Esto es lo que correspondía, no fue un regalo. Se me pusieron condiciones que elegí aceptar, como pagar una suma ‘X’ de dinero o levantar embargos (entre otras cosas) para poder lograr esta firma”. Destacó, además, que el acuerdo incluyó continuar asumiendo todos los gastos de sus hijas, como lo hizo desde el primer día post divorcio, pero que ahora le garantiza estabilidad y mayor previsibilidad para el futuro.

Así, la experiencia personal, la vocación académica y el activismo de Cinthia confluyen en una iniciativa polémica pero profundamente anclada en la realidad de miles de familias. Con un perfil cada vez más comprometido, la bailarina apuesta a hacer de su voz y su historia una herramienta de transformación, apostando por leyes más justas y reivindicando el rol de la justicia social, incluso cuando eso signifique enfrentar críticas y desafiar a quienes no quieren ver cambios en las reglas del juego.

