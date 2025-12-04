Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Para celebrar un año más en la vida de su mamá, Isabel Macedo llevó a su mamá a comer a Jujuy junto a sus nietas y su yerno, Juan Manuel Urtubey (Instagram)

En medio de un año donde equilibra nuevos desafíos profesionales y la maternidad, Isabel Macedo encontró la excusa perfecta para ponerle pausa a la rutina y celebrar a una de las personas más importantes en su vida. Aprovechando unos días lejos de la vorágine diaria, la actriz se volcó a organizar un festejo fuera de lo común para su mamá, Lizzie. El lugar elegido fue Jujuy, provincia natal de su familia, junto a su pareja Juan Manuel Urtubey, sus hijas y el de su pareja, Mateo, y escenario de muchos de los recuerdos familiares que acompañan hoy su presente.

La ocasión fue especial y la familia decidió viajar en grupo. Isabel compartió en Instagram un breve clip que documentó el paseo y las emociones de cada uno de los integrantes. “Cumple de mi mamá. Y como todos por acá la quieren tanto, les comparto un poquito de nuestro festejo en Jujuy”, presentó la actriz al compartir con sus seguidores la intimidad del recorrido. Desde el camino en auto, donde se la ve a Isabel dándole la mano a su madre y a Julia, su hija menor, dormida plácidamente en el asiento trasero, hasta el arribo a destino, cada momento se convirtió en postal para el recuerdo.

La llegada a Jujuy tuvo una recepción cargada de cariño. Allí, la familia se reencontró con Belita, la hija mayor de Isabel y Urtubey, que llegó junto a Mateo, uno de los hijos del exgobernador, en otro auto. El abrazo y la bienvenida fueron los primeros gestos de una jornada en la que la intimidad y la calidez predominaron por encima de todo. Apenas bajaron del auto, Lizzie no pudo contener la emoción: “Estoy movilizada. Esto es Jujuy”, dijo frente a la cámara, resumiendo en pocas palabras el significado personal del viaje y del encuentro familiar.

La familia realizando un paseo al aire libre luego de llegar a Jujuy

Belita y Julia disfrutando del paisaje cercano al restaurante

El paseo continuó al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza y el entorno característico del norte argentino. Atravesaron senderos de baldosas, con barandas construidas en piedra, y aprovecharon para compartir charlas, risas y la compañía mutua, sin apuros ni distracciones. Para Macedo, cada pequeño detalle forma parte del álbum de recuerdos que espera transmitir a sus hijas y mantener vivo en familia.

El broche del día fue una comida en un restaurante de arquitectura colonial, digno de postales turísticas e ideales para una celebración privada. Entre pastas caseras, peras con queso y una mesa llena de platos, los Macedo–Urtubey disfrutaron una sobremesa distendida que coronó el cumpleaños con anécdotas, platos como pastas y ensalada de higos, palta, zucchini, habas, pistachos, panceta y queso brie, pequeños gestos y muchas fotos. Lizzie, la gran homenajeada, fue retratada junto a su yerno, sonriente y visiblemente emocionada por el mimo familiar. La postal final, una imagen grupal, la tiene al centro de la escena, rodeada de sus seres queridos mientras apaga la velita rosa sobre una bocha de helado.

La pequeña Julia disfrutando de su comida en el restaurante

En medio del encuentro familiar, Isabel mostró el plato que deleitó en el restaurante: una ensalada de higos, palta, zucchini, habas, pistachos, panceta y queso brie

Como es costumbre, la sección de comentarios en el perfil de la actriz se llenó de saludos y buenos deseos para Lizzie. Seguidores, colegas, amigos y excompañeros de la actriz no dudaron en sumarse a la celebración virtual. “Muy feliz cumple para esa abuela hermosa”; “¡Feliz vida, Lizzie!”; “¡Feliz cumpleaños para tu mamá!”; “Feliz cumple para esa bella mamá. Disfruten, bella familia”; “Feliz vuelta al sol para doña Lizzie”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron en las últimas horas, recordando que el cariño de la comunidad digital sigue ampliando la rueda de afecto en cada ocasión.

La visita a Jujuy también sirvió como espacio de reencuentro y relax, tanto para la actriz como para su entorno. Después de un año repleto de movimiento profesional, donde Isabel se lució entre la familia y la televisión con su participación en Margarita, la esperada secuela de Floricienta, la oportunidad de reunir a toda la familia para celebrar a Lizzie fue un gesto deliberado y necesario.

El marido de la actriz, Juan Manuel, también formó parte del festejo

Como broche de oro, la familia Urtubey-Macedo se reunió para una foto junto a Lizzie (Instagram)

Así, entre paisajes, sobremesas, sonrisas y abrazos, Isabel apostó a regalarle a su mamá un cumpleaños distinto, lejos del ruido y cerca del corazón; eligiendo una vez más poner la familia en el centro, para que el recuerdo de este viaje se convierta en otra anécdota imborrable en la historia de los suyos.