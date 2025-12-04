Teleshow

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El actor chileno hizo referencia a la polémica que se generó tras el video que compartió la conductora de MasterChef por el regalo

Benjamín Vicuña habló del perfume que le envió a Wanda Nara

Benjamín Vicuña está transitando uno de sus mejores momentos laborales, con el estreno de un nuevo programa en la pantalla de El Trece, el estreno de una obra de teatro y ahora una nueva fragancia en su línea de perfumes. En este contexto, Wanda Nara mostró el nuevo aroma en sus redes sociales, lo que generó revuelo instantáneo a causa del enfrentamiento de Nara con la China Suárez, expareja de Vicuña y madre de sus hijos más chicos.

Abordado por las cámaras de Intrusos (América TV) habló de la polémica que se generó, pero antes contó lo emocionado que lo tiene el éxito de este proyecto: “El perfume ya son cuatro o cinco años de seis fragancias diferentes, un proyecto muy exitoso, tanto en Chile como acá en Argentina, y la verdad que estoy contento, feliz”.

“Tenés colaboraciones, le mandaste a (Esteban) Lamothe”, comenzó diciendo el cronista de América y antes de que pudiera abordar el tema, Vicuña aseguró que él no le envió personalmente la fragancia a Wanda: ”Ya sé hacia dónde va la pregunta. Yo esto lo digo de verdad. Me da lo mismo, no mandé. Obviamente, que estoy agradecido de todo el revuelo que se generó con respecto a un proyecto superbonito. Y bueno, agradeciendo a Esteban, a Brenda, a los más de 25 influencers y actores, actrices, modelos, etcétera, que generan un contenido“.

El video que compartió Wanda tras recibir el perfume de Benjamín Vicuña (Video: Instagram)

Consultado acerca de la versión que comenzó a circular de que tenía pensado hacer negocios con la expareja de Mauro Icardi, fue tajante: “No, completamente falso. Es siempre la misma persona que dice lo mismo, pero bueno, lamentablemente no es real”.

En la misma entrevista habló de los dos niños que tiene junto a Suárez, Magnolia y Amancio. Los pequeños dividen su vida entre Argentina y Turquía, debido a la relación que mantiene la actriz con Mauro Icardi, por esta razón, el chileno tuvo la oportunidad de pasar el día con sus cinco hijos.

“Muy bonito, muy bonito, espectacular. Con mis amigos, con mi gente, con la mesa chica, con mi mujer, con mis hijos. Fue realmente muy bonito”, contó acerca de como pasó el día de su cumpleaños número 47 con una fiesta íntima. Al ser consultado por los pequeños y el tenerlos lejos durante largos períodos de tiempo, decidió correr el foco: “Yo creo que este año ya es suficiente. No quiero hablar más de mis hijos. Creo que hay que sacarlos del foco. Hablemos del laburo, hablemos de las películas de Balls. Si querés, incluso te hablo del perfume, hablemos de otros compañeros, de gente grande, adulta, pero los niños ya está“.

El amoroso idea y vuelta de Vicuña y Anita Espasandín en el día de su cumpleaños

Anita Espasandín le festejó el cumpleaños 47 a Benjamín Vicuña: torta, fotos y videos (Video: Instagram)

El punto más comentado de la jornada fue el mensaje que Anita Espasandín dedicó públicamente a Vicuña. En su posteo, la arquitecta expresó: “Deseos: que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre junto a tus hermanos. Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión. Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan. Deseo que seas feliz y que sepas que tenés un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín. Feliz cumpleaños” acompañado del emoji de un corazón celeste.

La respuesta de Vicuña no tardó en llegar. El actor agradeció el gesto con un mensaje igualmente afectuoso: “Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos años más contigo”. Este intercambio público de palabras reforzó la imagen de una pareja consolidada y en un momento de plenitud.

