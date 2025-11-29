Benjamín Vicuña cumplió 47 años: el amoroso ida y vuelta con su novia Anita Espasandín

Anita Espasandín le festejó el cumpleaños 47 a Benjamín Vicuña: torta, fotos y videos

Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 47 rodeado de afecto y con una muestra pública de cariño por parte de su pareja, Anita Espasandín. El actor chileno, reconocido por su trayectoria en el ámbito artístico y su vínculo con el público argentino, compartió el festejo junto a amigos y figuras del espectáculo, mientras recibía un mensaje emotivo de su novia.

La celebración reunió a varios rostros conocidos del ambiente artístico. Entre los invitados se encontraban Adrián Suar, Joaquín Furriel, Agustín “Rada” Aristarán —quien compartió imágenes del evento en redes sociales— y el periodista Diego Iglesias. El ambiente festivo se completó con una torta de cumpleaños especialmente elaborada por Raquel Zanewiczyk, ex participante de Bake Off, quien agradeció la confianza de Espasandín para la ocasión. El pastel no solo destacaba la edad de Vicuña, sino que también incluía fotografías que repasaban momentos significativos de su carrera, como la obtención del premio Martín Fierro en 2023.

El posteo de Anita Espasandín y la respuesta de Benjamín Vicuña

El punto más comentado de la jornada fue el mensaje que Anita Espasandín dedicó públicamente a Vicuña. En su posteo, la arquitecta expresó: “Deseos: que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre junto a tus hermanos. Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión. Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan. Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín. Feliz cumpleaños” acompañado del emoji de un corazón celeste.

Diego Iglesias, Agustín "Rada" Aristarán, Benjamín Vicuña, Adrián Suar y Joaquín Furriel en el cumpleaños del actor chileno

La respuesta de Vicuña no tardó en llegar. El actor agradeció el gesto con un mensaje igualmente afectuoso: “Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos años más contigo”. Este intercambio público de palabras reforzó la imagen de una pareja consolidada y en un momento de plenitud.

La sigla “TAF”, utilizada por Espasandín en su dedicatoria, despertó especulaciones entre los seguidores. Algunos interpretaron que podría tratarse de la frase en inglés “That’s all friends” (eso es todo, amigos), mientras que otros señalaron que la expresión tiene un significado especial en la masonería, donde representa el saludo “Triple Abrazo Fraterno”. Ninguna de las dos interpretaciones fue confirmada, lo que añadió un matiz de misterio y complicidad al mensaje.

La torta que encargó Anita Espasandín para los 47 años de Benjamín Vicuña, hecha por una ex participante de Bake Off

El posteo de Espasandín incluyó un carrete de imágenes que retrataban distintos momentos compartidos por la pareja. Entre las postales se encontraban escenas de viajes a Japón, llegadas a aeropuertos, una fiesta nocturna en la playa, paseos por Buenos Aires, una bicicleteada por París, una cabalgata en Mendoza, un momento humorístico con Vicuña en un streap tease, el intento de planchar una camisa y un abrazo reciente bajo el sol en Mar del Plata durante el Festival de Cine. Estas imágenes reflejaron la variedad de experiencias y la complicidad que caracteriza la relación.

La historia entre Benjamín Vicuña y Analía “Anita” Espasandín comenzó en 2023, dos años después de la ruptura del actor con Eli Sulichin. Ambos se habían visto en un gimnasio, aunque fue en Francia donde el vínculo se profundizó. “Nos conocimos en París, el lugar del amor. Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, relató Vicuña sobre el inicio del romance. Espasandín, arquitecta y madre de dos hijos, mantiene un perfil discreto, aunque su relación con el actor la ha situado en el centro de la atención mediática.

Una de las postales que compartió Anita Espasandín fue la del viaje que hicieron a Japón

El festejo de cumpleaños y el intercambio de mensajes entre Vicuña y Espasandín reflejaron el apoyo y la cercanía de su entorno, así como la importancia de los afectos en la vida del actor. En medio de saludos, recuerdos y gestos de cariño, la pareja dejó en claro que cuenta con un sólido respaldo y una red de afectos que los acompaña en cada paso.