El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

El actor chileno dio el primer paso de un acercamiento con la conductora de Masterchef y ella agradeció en sus redes

Wanda recibió un obsequio especial de parte de Benjamín Vicuña y ella lo agradeció en una historia (Instagram)

El Wandagate no deja de dar múltiples versiones del escándalo que se inició en 2021 cuando Mauro Icardi tuvo un affaire con la China Suárez. En ese entonces, ambos estaban en pareja, con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, respectivamente. De allí en adelante, los acontecimientos se sucedieron de manera fugaz. Las dos parejas se separaron y en el medio, hace un año exactamente, la actriz comenzó una relación con el futbolista del Galatasaray.

En ese contexto, en la noche del lunes, Wanda sorprendió a sus seguidores al postear en sus historias de Instagram un obsequio que le envió Benjamín Vicuña para promocionar el lanzamiento de sus fragancias unisex. “Gracias Benja, recién llegados a la Argentina”, escribió la conductora de Masterchef Celebrity con un emoji de unos corazones rosados.

Benjamín Vicuña lanzó una línea
Benjamín Vicuña lanzó una línea de fragancias y se las obsequió a famosos como Wanda Nara y Esteban Lamothe (Instagram)

Para el mundo digital, pendiente de cada gesto y reacción de sus ídolos, nada es casualidad, y mucho menos cuando se trata de las acciones de la mediática, quien inmediatamente al recibir el regalo, subió su agradecimiento a la expareja de la China Suárez.

Además de obsequiarle su lanzamiento a la empresaria, Vicuña también lo hizo con su amigo y compañero Esteban Lamothe. El actor de Envidiosa agradeció el gesto en sus redes con un video para mostrar la fragancia: “Quiero agradecerle a Benja Vicuña por estas fragancias espectaculares que me mandó. Impresionante Benja, amigo, futuro esposo, te felicito por este lanzamiento”. La última frase llamó la atención de sus seguidores cuando se refirió a la posibilidad del actor de formalizar su relación con su novia Anita Espasandin, ya que hasta el momento no se habían referido al tema.

Esteban Lamothe agradeció a Benjamín
Esteban Lamothe agradeció a Benjamín Vicuña el obsequio de sus nuevas fragancias y reveló un detalle sobre su futuro (Instagram)

Cabe destacar que hace unas semanas, Vicuña rompió el silencio ante la escalada de tensión con la China Suárez. Sus declaraciones llegaron tras las entrevistas que la actriz dio a Mario Pergolini y Moria Casán en su breve estadía en el país para promocionar su nueva serie. Ambas notas giraron en torno a episodios íntimos de la relación y a la convivencia que compartieron, devolviendo el tema a la agenda mediática. Frente a este contexto, Vicuña manifestó su agotamiento y enojo con una franqueza pocas veces vista de modo público. Al ser consultado en vivo durante una nota para el ciclo SQP de América TV, conducido por Yanina Latorre, el actor expresó su hartazgo respecto a la persistencia de la prensa y las apariciones mediáticas de su expareja. En ese momento, Vicuña mencionó que no entendía las motivaciones detrás de la recorrida mediática y apuntó que su rutina diaria se veía alterada por las repreguntas constantes. Se abstuvo de mencionar a la actriz por su nombre, pero el contexto dejó en claro el destinatario de sus palabras. Explicó que centraba su vida en sus hijos y en el trabajo, destacando el desgaste que le generaba la situación.

Las declaraciones de Benjamin Vicuña a una periodista chilena

Vicuña dejó claro durante la entrevista su profunda incomodidad con la atención mediática en torno a los detalles de la separación. Aseguró que no quería prolongar el tema ni hacer públicas explicaciones que, según él, tendría que abordar la otra parte involucrada. Se refirió a la situación como triste y lamentó el impacto de las declaraciones de Suárez, en las que la actriz dijo sentirse “encerrada” y “no amada” durante la relación. Frente a esto, Vicuña afirmó que, si así fue, sentía auténtica pena, pero que no veía sentido en seguir profundizando el conflicto en público. El quiebre más notorio se evidenció cuando, al ser consultado sobre la insistencia mediática, el actor calificó el hecho de tener que dar explicaciones como “patético”. Planteó que la exposición correspondía a una necesidad de la otra parte y no a un deseo propio.

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: "No lo podía creer"

El conductor dio detalles del inicio de su relación con la expareja de Nico González. La confianza que adquirieron de inmediato y qué fue lo que más lo enamoró

Grego Rossello recordó cómo fue

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: "Murió en mis brazos"

En una entrevista a corazón abierto con Moria Casán, la actriz mexicana reveló detalles de la etapa final de la vida del creador de El Chavo

Florinda Meza contó cómo fueron

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

En plena ola de especulaciones sobre su relación con Ian Lucas, y tras un coqueteo al aire con Sebastián Yatra, la modelo sorprendió con una respuesta contundente

Evangelina Anderson puso fin a

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: "Nunca imaginé tener esta suerte"

El modelo se instaló en el país europeo por motivos laborales y allí conoció a la mediática, ligada a una familia del espectáculo. Cómo empezó todo y los mensajes románticos de un vínculo que crece

Rodrigo Guirao Díaz celebró un

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

Karla Agis, líder de cultura y tends de la plataforma para Canadá y Latinoamérica, analiza con Teleshow los rankings con los videos musicales y los streamers más populares en Argentina. Cazzu lidera la reinvención de la música tropical, los influencers profundizan su sello regional y el fútbol se mantiene como atractivo en la previa al Mundial

Cuáles fueron las tendencias de
Grego Rossello recordó cómo fue

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

