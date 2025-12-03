La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

Juan Etchegoyen habló del escándalo entre Darío Cvitanich, Ivana Figueiras y Chechu Bonelli (Infobae en Vivo)

A finales de septiembre, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich confirmaron su relación con una romántica foto en redes sociales. Desde ese momento comenzaron a vivir su romance abriendo pequeñas puertas a su intimidad, sin embargo, este vínculo llegó a su final en medio de un escándalo que nadie veía venir y que involucra a Chechu Bonelli, la madre de las hijas del exfutbolista.

Juan Etchegoyen pasó por Infobae en Vivo (Youtube) para hablar de uno de los temas de la semana en la farándula. Gonzalo Sánchez comenzó el tema con tono lúdico: "Me parece que ella está muy contenta con el bomboncito“. A lo que Etchegoyen consultó: “¿A quién se refiere con bomboncito?” y Sánchez respondió: “Y... Cvitanich es un pibe lindo”.

Sin embargo, el clima romántico dio paso a la polémica durante el fin de semana, cuando Chechu, ex de Cvitanich, habló en un stream sobre lo que más extrañaba de la relación: el contacto con su suegra. Según Etchegoyen: “Eso generó polémica. Cvitanich citó una nota de Infobae en Instagram y dijo palabras más, palabras menos: ‘Ah, mirá, vos la extrañás y le pedías que se pague el pasaje cuando tenía que venir a vernos’. Eso generó mucho enojo en Chechu Bonelli”.

En medio de mensajes cruzados y comentarios en redes, Ivana puso un freno: “Hace un posteo en el medio de esta situación, que fue el fin de semana, diciendo que ya estaba soltera, que no quería estar metida en ningún quilombo. Hablé con Darío esta semana para conocer el detalle de esta situación y me dijo que están separados, pero que hay que ver qué pasa. Él todavía tiene la ilusión de volver con Ivana Figueras”, cerró Juan el tema.

Así anunciaba Ivana que le había puesto fin a su relación con Darío

Esta separación fue una gran sorpresa, puesto que hace tan solo unos días habían regresado de una escapada romántica a Uruguay y en cada ocasión que podían compartían fotos de su romance. Pero todo se desplomó hacia el fin de semana, cuando la modelo publicó una historia que sembró la incertidumbre y avivó los rumores de separación. Todo comenzó con el mensaje de una seguidora en el que apuntaba contra Chechu Bonelli y advertía a Cvitanich: “Totalmente. Tiene graves problemas psicológicos y no suelta. Que entienda y acepte la derrota. Y, por otro lado, que él te cuide. Sos mucha mujer, con los pies en la tierra para andar aguantando esta locura”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Ivana eligió responder con claridad, dejando una frase que rápidamente capturó la atención del público: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”. En un segundo mensaje, dentro de la misma historia, reforzó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

La declaración “yo hoy estoy sola” no tardó en hacer eco y alimentar las especulaciones sobre el final definitivo con Cvitanich, especialmente porque tan solo unas horas antes, el exfutbolista había publicado una selfie con Ivana desde el sillón de su casa con la dedicatoria “Te amo. Gracias por tanto”. Mientras las redes sociales de ambos borran rastros del tiempo compartido, el misterio sobre el presente sentimental de la empresaria aumenta y confirma que, por ahora, la única certeza es el deseo de mantener su intimidad lejos del ruido mediático. Un perfil que interrumpió muy a su pesar y que busca recuperar a toda costa.