El viaje romántico de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay: la dedicatoria de él que generó polémica

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, en una nueva escapada, esta vez a Jose Ignacio, en Uruguay (Instagram)

José Ignacio se volvió escenario de una historia tan mediática como íntima: la escapada de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, pareja que desde septiembre ocupa titulares y despierta debates en redes sociales. ¿Puede el amor abrirse paso entre el ruido digital, las sospechas y la voracidad de quienes observan cada paso desde la distancia?

La relación, hecha pública pocos meses atrás, llevó a la empresaria y modelo, de 36 años, a enfrentar una exposición feroz. Desde el momento en que confirmó su vínculo con el exdelantero de Banfield, de 40 años, los comentarios y críticas no tardaron en llegar. Es que cuando tomó estado público el romance, él se encargó de dejar en claro que su relación con la madre de sus hijos, Chechu Bonelli, estaba terminada desde hacía ocho meses, pero las dudas se multiplicaban. Para muchos, las fechas decían tanto como las palabras, y el juicio público parecía no dar tregua.

Una de las imágenes compartidas por Ivana Figeuiras en su escapada a Uruguay

En ese contexto, el tiempo discurrió, los dardos iniciales perdieron fuerza, y la pareja eligió mostrarse cada vez más unida. Así llegaron las imágenes recientes desde Uruguay, en la exclusiva zona de José Ignacio: una secuencia visual de un presente compartido, que ambos decidieron abrir al público, aunque filtrando solo el costado más luminoso, el de la intimidad feliz.

La primera instantánea revela una escena casi cinematográfica: Ivana, recostada sobre una reposera junto a la piscina, deja ver sus piernas bronceadas y parte de un short de jean. El cielo azul de Uruguay y la madera del deck dibujan un fondo de relax absoluto, mientras el verdor de los árboles rodea el refugio. La calma y el calor del verano que se asoma en el horizonte colman la imagen.

Ivana Figeuiras. en otro de los retratos compartidos de su viaje a Uruguay

Otra foto traslada la mirada al interior de la casa: la modelo, en bikini animal print y lentes oscuros, se retrata frente al espejo. La luz tenue, la lámpara encendida y la sencillez del ambiente subrayan el contraste entre lo público y lo privado.

La silueta recortada de la modelo en una tercera imagen amplifica la sensación de contemplación y pausa. De espaldas al lente, asomada a un deck rústico, observa el paisaje único de José Ignacio: pasto, palmeras y la línea distante del mar. La escena condensa una atmósfera de paz buscada y merecida.

Darío Cvitanich e Ivana Figeuiras no dejan de expresarse su amor en redes

Pero no todo es soledad ni quietud. La cuarta fotografía reintroduce el vínculo: Ivana y Darío se muestran juntos, abrazados por la luz del atardecer. Sentados sobre el pasto, los sweaters grises y la actitud distendida, dejan ver una complicidad innegable. Ella sonríe mientras sostiene un mate, el cabello suelto; él, serio, mira a la cámara como si desafiara al juicio del mundo. En el fondo, se adivinan casas bajas de tejados rojizos, vegetación silvestre y la serenidad de un refugio costero.

La galería de momentos culmina en las palabras, testimonio digital de lo que sienten. “De este finde increíble”, escribió Ivana. Y ahí mismo, en redes sociales, Darío respondió sin rodeos: “¡Sos lo más lindo! Te quiero”. No hay espacio para dobleces. Lo que muestran es lo que viven; lo que viven queda capturado entre fotos, likes y declaraciones breves pero elocuentes.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en Uruguay

El futbolista repitió en sus historias ese “Te quiero mucho” que dividió aguas entre sus seguidores. Algunos objetaron cierta falta de romanticismo en el tenor de sus palabras. “‘¿Te quiero?’ Eso sería como querer un pedazo de torta, una pelota" o “falta el ‘te amo’”, apuntaron algunos. Otros, en cambio, destacaron lo genuino de los sentimientos más allá de las etiquetas. “Por fin una pareja que recién empieza y no se escriben ‘te amo’”

¿Hasta dónde una pareja puede separar su realidad del relato que se teje sobre ellos en el universo online? En este caso, la respuesta parece ser: hasta donde ellos decidan. Por encima de polémicas, cuestionamientos o especulaciones sobre fechas y pasados, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich exhiben su presente como una conquista diaria y compartida. Un recorte de felicidad, un rincón junto al mar, la certeza de haber elegido el uno al otro. Y las redes, que tanto ruido generaron, reciben ahora la versión más simple y honesta: la de dos personas compartiendo el sol, el agua y las palabras justas, en José Ignacio, Uruguay.