La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Nelson Castro fue ovacionado tras dirigir el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil “Alberto Ginastera” en Chascomús. El evento se realizó el sábado 29 de noviembre al mediodía en el Centro Educativo, Social y Cultural “José Antonio Abreu”, como parte de una visita a la Fundación SOIJAr, referente nacional en la promoción de orquestas infantiles y juveniles en Argentina.

Durante la jornada, el conductor de Telenoche asumió el rol de director invitado y condujo a jóvenes músicos de entre 14 y 19 años en una interpretación que culminó con una ovación del público. Al finalizar, el periodista saludó y felicitó personalmente a cada integrante de la orquesta, en un gesto que reflejó el intercambio generacional y el reconocimiento al esfuerzo colectivo.

La Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina) nació el 4 de octubre de 2004, impulsada por el reconocimiento del maestro José Antonio Abreu, quien identificó en la Orquesta-Escuela de Chascomús —creada por Valeria Atela en 1998— el germen de un movimiento nacional de orquestas y coros. Desde entonces, la fundación ha promovido encuentros provinciales, regionales y nacionales, consolidando una red que abarca 286 orquestas, coros y ensambles en las 24 jurisdicciones argentinas.

El impacto de SOIJAr se refleja en cifras: 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes becarios participan anualmente en sus programas y servicios; se han realizado 43 encuentros a nivel provincial, regional y nacional; y la fundación tiene presencia activa en 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, involucra a 88 educadores y gestores culturales cada año y ha desarrollado alianzas con universidades públicas para la formación de 256 estudiantes bajo la Metodología Orquesta-Escuela.

La misión de SOIJAr es utilizar la música como herramienta de transformación social, promoviendo la inclusión, integración, equidad, igualdad y el trabajo en equipo. Según la fundación, su programa de becas acompañó en 2024 a más de 120 jóvenes en el Plan Argentino de Multiplicadores, fortaleciendo el desarrollo personal y comunitario a través de la música.

Durante el evento, el también escritor subrayó el valor de la música como motor de inclusión y desarrollo. “El trabajo que aquí se hace desde hace años es fenomenal. Es un trabajo que tiene una doble virtud: la inclusión y la calidad. Porque sin calidad no hay inclusión. La calidad y la exigencia permiten la igualdad”, afirmó el periodista.

Castro también destacó: “La experiencia de haber estado aquí, además, me permitió ver las caras de chicos de lugares que seguramente nunca imaginaron tocar o bien conocer el sonido de un violín, un fagot, una trompeta… Así que esto debe ser estimulado, debe ser conocido, porque efectivamente lo que nos augura no son solamente grandes artistas. Son personas con valores”, según la misma fuente.

En sus palabras, la calidad y la exigencia en la formación musical resultan fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Castro remarcó que la labor de la Fundación SOIJAr y la Orquesta-Escuela de Chascomús constituye un ejemplo de cómo la música puede transformar vidas y comunidades.

La faceta musical del conductor de TN no se limita a Chascomús. Dos meses antes, el periodista fue invitado a dirigir la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez, en el marco del Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, celebrado por los 300 años de la ciudad de Rosario. En esa ocasión, condujo a más de 700 músicos en la interpretación de la Marcha de San Lorenzo, en un evento realizado en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Durante ese encuentro, Nelson recibió un reconocimiento vinculado a Astor Piazzolla y compartió su visión sobre el valor de la cultura: “La cultura es un tesoro de un país y de una sociedad, que lo hacemos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Y la música tiene un valor único”, dijo sobre el escenario.

La Fundación SOIJAr sostiene un impacto federal, con presencia en las 24 jurisdicciones argentinas y la participación de miles de niños, jóvenes y educadores en sus actividades. Ha organizado nueve festivales con representatividad nacional e internacional, reuniendo a más de 5.000 participantes.