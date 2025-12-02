Teleshow

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

El conductor dio detalles del inicio de su relación con la expareja de Nico González. La confianza que adquirieron de inmediato y qué fue lo que más lo enamoró

Guardar
Grego Rossello contó cómo se dio su relación con Paloma Silberberg (Video: Hay Amor-Youtube)

Semanas atrás, Paloma Silberberg, la exnovia del futbolista Nico González, contó que estaba iniciando una relación con Grego Rossello, esta noticia se dio luego de que un video de la dupla a los besos llegara a las redes sociales. Las semanas pasaron y finalmente, en una conversación distendida con Nacho Elizalde, Grego dio detalles de cómo se dio este vínculo.

Nos conocimos en los premios Ídolo”, comenzó diciendo el humorista, en referencia a la entrega que se hizo el 1° de noviembre en el Tattersall de San Isidro, y bromeó sobre su aspecto: “Siempre está bueno que te conozca una chica cuando estás de traje, maquillado y conduciendo unos premios, que creo que los había conducido bien”, dijo el influencer, destacando la importancia de la primera impresión, amplificada por un contexto de gala.

El primer encuentro se hizo por medio de una persona en común: “Terminan los premios, y vi pasar un rubión espectacular con una amiga mía. No la conocía a ella, no sabía nada, solo conocía a su amiga", admitió Grego antes de contar el momento clave en esta historia, que referenció como aquel recordado sketch de “cosas que no te van a pasar en tu p... vida”. ”Voy a decirlo porque no lo puedo creer: me llega un mensaje de mi amiga, con una foto de ella (por Paloma) que decía ‘mi amiga te quiere conocer’“. Su primer instinto, más allá de la incredulidad, fue mostrarle a sus amigos el mensaje, que reaccionaron como reaccionan los amigos ante un mensaje como ese, tan inesperado.

Paloma fue la primera en
Paloma fue la primera en hablar acerca de este vínculo (Instagram)

Con total honestidad y sin tapujos dijo cuál fue su reacción: “Creo que no le respondí porque no sabía qué hacer. No estoy acostumbrado, no lo digo de careta; que una diosa así me escriba no me pasa todos los días“. El primer encuentro fue en un boliche de la noche porteña, donde se grabó el video de ellos a los besos: Yo no soy bajo perfil, me subo a los sillones en el boliche, no tengo problema y ella es muy parecida, entonces hicimos un quilombo divertido. Yo me fui con mi gente y ella se quedó con su gente, no nos vimos más”.

La noche de celebración llegó a su fin y a la mañana siguiente Rossello puso manos en acción y comenzó con el cortejo: “Yo le dije que la quería volver a ver, y que en la semana no tengo tiempo, pero que finde me iba a ver a mi hermano a Rosario, de sorpresa’“. Paloma aceptó la invitación y la primera cita fue un viaje en auto a dicha ciudad.

“Ella es de zona sur, vino a mi casa y subimos al auto. Éramos enteros desconocidos. Para mí, compartir una noche de quilombo acelera los tiempos. La diferencia entre la ida y la vuelta, que fue al día siguiente, fue que cambió la confianza. Yo estaba tenso, no le quería hacer la pregunta equivocada”, detalló acerca del primer encuentro.

En medio de los rumores de romance, Grego Rosselló compartió un breve clip donde se la pudo apreciar a Paloma Silberberg en el mismo boliche (Video: Instagram)

Al instante generaron confianza y Grego contó lo que cambió el vínculo en 24 horas, cuando le pidió a Paloma si podía pagar el peaje y se encontró con una respuesta inesperada: "Al día siguiente ya me dijo ‘Rata inmunda, paga un peaje’”. En ese punto, Elizalde no dejó pasar la oportunidad de preguntarle qué le había llamado la atención. Lejos de quedarse en la belleza, el influencer fue por un lado más terrenal: “Porque me reí, me divertí”,

Temas Relacionados

Grego RosselloPaloma Silberberg

Últimas Noticias

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

En una entrevista a corazón abierto con Moria Casán, la actriz mexicana reveló detalles de la etapa final de la vida del creador de El Chavo

Florinda Meza contó cómo fueron

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

En plena ola de especulaciones sobre su relación con Ian Lucas, y tras un coqueteo al aire con Sebastián Yatra, la modelo sorprendió con una respuesta contundente

Evangelina Anderson puso fin a

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

El modelo se instaló en el país europeo por motivos laborales y allí conoció a la mediática, ligada a una familia del espectáculo. Cómo empezó todo y los mensajes románticos de un vínculo que crece

Rodrigo Guirao Díaz celebró un

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

Karla Agis, líder de cultura y tends de la plataforma para Canadá y Latinoamérica, analiza con Teleshow los rankings con los videos musicales y los streamers más populares en Argentina. Cazzu lidera la reinvención de la música tropical, los influencers profundizan su sello regional y el fútbol se mantiene como atractivo en la previa al Mundial

Cuáles fueron las tendencias de

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

El músico visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido y compartió vivencias graciosas que transitó desde que se hizo popular

La divertida anécdota de Diego
DEPORTES
Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

TELESHOW
Florinda Meza contó cómo fueron

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Casi 200 activistas e intelectuales

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza

Innovación en el mundo corporativo: empleados reciben días libres por adopción o pérdida de mascotas