Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Grego Rossello contó cómo se dio su relación con Paloma Silberberg (Video: Hay Amor-Youtube)

Semanas atrás, Paloma Silberberg, la exnovia del futbolista Nico González, contó que estaba iniciando una relación con Grego Rossello, esta noticia se dio luego de que un video de la dupla a los besos llegara a las redes sociales. Las semanas pasaron y finalmente, en una conversación distendida con Nacho Elizalde, Grego dio detalles de cómo se dio este vínculo.

“Nos conocimos en los premios Ídolo”, comenzó diciendo el humorista, en referencia a la entrega que se hizo el 1° de noviembre en el Tattersall de San Isidro, y bromeó sobre su aspecto: “Siempre está bueno que te conozca una chica cuando estás de traje, maquillado y conduciendo unos premios, que creo que los había conducido bien”, dijo el influencer, destacando la importancia de la primera impresión, amplificada por un contexto de gala.

El primer encuentro se hizo por medio de una persona en común: “Terminan los premios, y vi pasar un rubión espectacular con una amiga mía. No la conocía a ella, no sabía nada, solo conocía a su amiga", admitió Grego antes de contar el momento clave en esta historia, que referenció como aquel recordado sketch de “cosas que no te van a pasar en tu p... vida”. ”Voy a decirlo porque no lo puedo creer: me llega un mensaje de mi amiga, con una foto de ella (por Paloma) que decía ‘mi amiga te quiere conocer’“. Su primer instinto, más allá de la incredulidad, fue mostrarle a sus amigos el mensaje, que reaccionaron como reaccionan los amigos ante un mensaje como ese, tan inesperado.

Paloma fue la primera en hablar acerca de este vínculo (Instagram)

Con total honestidad y sin tapujos dijo cuál fue su reacción: “Creo que no le respondí porque no sabía qué hacer. No estoy acostumbrado, no lo digo de careta; que una diosa así me escriba no me pasa todos los días“. El primer encuentro fue en un boliche de la noche porteña, donde se grabó el video de ellos a los besos: Yo no soy bajo perfil, me subo a los sillones en el boliche, no tengo problema y ella es muy parecida, entonces hicimos un quilombo divertido. Yo me fui con mi gente y ella se quedó con su gente, no nos vimos más”.

La noche de celebración llegó a su fin y a la mañana siguiente Rossello puso manos en acción y comenzó con el cortejo: “Yo le dije que la quería volver a ver, y que en la semana no tengo tiempo, pero que finde me iba a ver a mi hermano a Rosario, de sorpresa’“. Paloma aceptó la invitación y la primera cita fue un viaje en auto a dicha ciudad.

“Ella es de zona sur, vino a mi casa y subimos al auto. Éramos enteros desconocidos. Para mí, compartir una noche de quilombo acelera los tiempos. La diferencia entre la ida y la vuelta, que fue al día siguiente, fue que cambió la confianza. Yo estaba tenso, no le quería hacer la pregunta equivocada”, detalló acerca del primer encuentro.

En medio de los rumores de romance, Grego Rosselló compartió un breve clip donde se la pudo apreciar a Paloma Silberberg en el mismo boliche (Video: Instagram)

Al instante generaron confianza y Grego contó lo que cambió el vínculo en 24 horas, cuando le pidió a Paloma si podía pagar el peaje y se encontró con una respuesta inesperada: "Al día siguiente ya me dijo ‘Rata inmunda, paga un peaje’”. En ese punto, Elizalde no dejó pasar la oportunidad de preguntarle qué le había llamado la atención. Lejos de quedarse en la belleza, el influencer fue por un lado más terrenal: “Porque me reí, me divertí”,