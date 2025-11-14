Teleshow

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

La joven dejó atrás una etapa marcada por la polémica y ahora explora una conexión inesperada con un conductor reconocido

Guardar

Después de confesar su relación pasada con Nati Jota, y estar involucrado en rumores de romance con Chechu Bonelli, Grego Rossello se robó todas las miradas al ser visto a los besos junto a la expareja de una figura de la Selección Argentina. El influencer protagonizó un apasionado momento junto a una modelo en un boliche, y las imágenes inundaron rápidamente las redes sociales.

Grego Rosello (Upper Entertainment)
Grego Rosello (Upper Entertainment)

Se trata de Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González. La noticia se dio a conocer luego de que la joven decidiera hablar abiertamente sobre el incipiente vínculo sentimental que la une al humorista y conductor, apenas tres meses después de su separación del delantero de la Juventus.

Durante una entrevista con A la tarde (América), Silberberg detalló que la relación con Rossello es reciente y aún no se ha formalizado. “Nos estamos conociendo”, afirmó, y aclaró que llevan apenas diez días en contacto. La modelo, de 25 años, subrayó que no considera que estén en pareja y que la situación se limita a un acercamiento inicial: “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz”. La joven también explicó que, aunque existe buena sintonía con el humorista, prefiere tomarse más tiempo antes de iniciar una relación formal: “No es una relación, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de soltería”.

Paloma Silberberg, la exnovia de
Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González, en su paso por los Premios ídolo
Paloma Silberberg, la exnovia de
Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González, habló de su vínculo con Grego Rossello (Instagram)
Silberberg aclara que su relación
Silberberg aclara que su relación con Rossello es reciente y aún no se ha formalizado como pareja (Instagram)

Consultada sobre las diferencias entre Rossello y su ex pareja, la modelo fue categórica: “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático”. Además, relató que el primer encuentro con el conductor de televisión se dio en un ambiente distendido y que ambos se sintieron cómodos desde el inicio.

El trasfondo de esta nueva etapa en la vida de Silberberg está marcado por su reciente ruptura con Nico González, con quien mantuvo una relación de más de tres años. La separación se produjo tras un episodio que la propia modelo calificó de “muy polémico”. La modelo relató que, al regresar a la Argentina desde Italia, intentó comunicarse con el futbolista para coordinar su llegada al aeropuerto de Ezeiza, pero al no obtener respuesta, decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa que compartían en Europa. “En la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, explicó.

Grego Rossello y Paloma Silberberg
Grego Rossello y Paloma Silberberg protagonizan un apasionado beso en un boliche tras rumores de romance (Instagram)
La franqueza de Paloma Silberberg
La franqueza de Paloma Silberberg sobre su separación y nuevo romance genera impacto en los medios y redes sociales (Instagram)
La modelo Paloma Silberberg confirma
La modelo Paloma Silberberg confirma su incipiente vínculo sentimental con el influencer Grego Rossello (Instagram)

La modelo describió cómo, al acceder a las imágenes, descubrió a González en compañía de otra mujer. “Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, relató. Silberberg aclaró que las cámaras no estaban ubicadas en las habitaciones, por lo que solo pudo verlos en espacios comunes como el living y la pileta. Sobre la identidad de la tercera persona, negó que se tratara de una italiana, como se había especulado, y precisó: “No era italiana, era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos”.

La reacción de Silberberg ante la infidelidad fue inmediata. “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”, aseguró. Según relató, González se enteró de que ella había descubierto la situación a través de la emisión televisiva, ya que no hubo comunicación directa entre ambos desde el hallazgo de las imágenes.

Paloma, la expareja de Nico González, dio detalles de la infidelidad del jugador

La repercusión mediática de la confirmación del nuevo romance y los detalles de la ruptura no tardaron en llegar. Los panelistas y la conductora del programa donde Silberberg brindó su testimonio se mostraron sorprendidos por la franqueza de sus declaraciones y por la forma en que se enteró de la infidelidad. La modelo, por su parte, consideró que haber visto las imágenes le permitió cerrar definitivamente esa etapa de su vida, convencida de que no quedaban asuntos pendientes con su ex pareja.

Temas Relacionados

Paloma SilberbergNico GonzálezSelección ArgentinaGrego Rossello

Últimas Noticias

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

En medio de su reposo a raíz de las complicaciones en su embarazo, la actriz e influencer habló de su presente junto al padre de sus hijos

Juana Repetto contó cómo es

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

A partir de la recomendación de una amiga, el periodista, que a mitad de año sufrió un violento asalto, visitó El Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de la dinastía Jabad Lubavitch, y contó su vivencia

El viaje espiritual de Daniel

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

La One tuvo la anunciada charla con la actriz de Casi Ángeles, que se podrá ver el lunes por la mañana. También salió a la luz el video del encuentro entre ambas figuras y Mauro Icardi

Se conocieron las primeras fotos

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Luego de que el streamer apuntara contra uno de los proyectos de la expareja de Ángela Torres, el cantante decidió responderle, comenzado un cruce virtual

El duro ida y vuelta

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue parte del agasajo familiar por los 40 años de la cantante

Tras su internación, Martín Ortega
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán empatan

Lanús y Atlético Tucumán empatan en el inicio de la última jornada del Torneo Clausura

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

TELESHOW
Juana Repetto contó cómo es

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

INFOBAE AMÉRICA

Registran gigantescas “olas ocultas” que

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación

Kallas insistió en usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania: “Es la forma de mostrar que el tiempo no está del lado de Moscú”

“Forjar profesionales con visión implica cultivar el arte y la resiliencia”: Una gala sinfónica celebra la integración de cultura y educación

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados