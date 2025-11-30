Grego Rossello compartió un video con Paloma Silbelberg en un boliche: diversión y tragos juntos

En medio de los rumores de romance, Grego Rosselló compartió un breve clip donde se la pudo apreciar a Paloma Silberberg en el mismo boliche (Instagram)

En una noche típica de la movida porteña, donde las historias se tejen en los boliches y las redes sociales multiplican cualquier gesto en segundos, Grego Rosselló volvió a quedar en el centro de todas las miradas. El influencer y humorista fue protagonista de una escena que desató furor y comentarios: a comienzos de noviembre, se lo vio muy cerca de Paloma Silberberg, modelo y exnovia del futbolista Nico González, y el apasionado beso que compartieron no tardó en volverse viral. Pero lejos de quedar en una anécdota pasajera, la historia sumó nuevos episodios y no tardó en instalar un nuevo posible romance en el mundillo de la farándula local.

Lejos de esconderse o bajarle el tono, Grego volvió a alimentar el tema en las redes sociales. Fue desde su cuenta de Instagram donde subió stories que confirmaron el nuevo encuentro con Paloma. En el primer video, se la ve a la joven tomando un shot de costado; luego, la cámara de Rossello muestra su ubicación detrás de la consola del DJ, sumando clima de fiesta y complicidad. A modo de cierre, el influencer escribió sobre el video: “Hoy hice seis rounds de sparring. Vine a hacer el séptimo acá. Nos vemos el 20 en el Ducó”. La referencia lúdica y deportiva hizo sonreír a sus seguidores y sumó especulación sobre el presente sentimental entre ambos.

El nuevo ida y vuelta en redes sociales volvió a alimentar las versiones de romance que, semanas atrás, ya copaban los portales tras la viralización del beso en la pista de baile. El episodio fue tan comentado que Grego debió salir a aclarar los tantos en Puro Show (El Trece), donde con ese desparpajo que lo caracteriza, puso en palabras cómo se gestó el encuentro y qué pasa realmente con Paloma. “Somos dos desastres, el video que se vio fue la primera vez que nos vimos. Nos habíamos conocido en los premios Ídolos, yo estaba de trajecito, nos hablamos después y hubo buena onda”, contó el conductor, aportando contexto y sinceridad.

Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González, volvió a ser vista con Grego Rosselló (Instagram)

Rossello, fiel a su sinceridad y lejos de las etiquetas, reconoció la química pero puso en contexto sentimental. “Ella acaba de separarse y le están enganchando un novio, no está bueno”, reflexionó, remarcando que los intereses y los tiempos personales muchas veces no coinciden con los títulos que se imponen desde afuera. “Nos vimos un par de veces, es divina. Nos estamos conociendo, es la posta. Yo laburo todo el día, estoy medio a pleno y ella se acaba de separar y me imagino que se quiere divertir y que la quiere pasar bien. Entonces, no sé si dan los tiempos ahora”, agregó, dejando ver la incertidumbre propia de un vínculo en construcción y alejado de los rótulos inmediatos.

Más allá del juego mediático, Grego se permitió algunos elogios y confesiones para Paloma. “A mí me parece una tipaza y me encantaría seguir conociéndola. De eso me hago cargo. Porque posta, cada vez que nos vemos nos cagamos de risa. Es muy piola, es muy linda, a mí me encantaría”, aseguró. Profundizando en las afinidades, reconoció lo mucho que tienen en común: “Es una piba con la que me identifico, tiene un montón de hermanos, una familia por lo visto muy piola; no la conozco mucho, pero lo poquito que sé me gusta. Yo también me siento muy identificado con mi vínculo con mis hermanos”.

Grego Rosselló se refirió a su encuentro con Paloma Silberberg y los rumores de romance (Puro Show - El Trece)

En definitiva, Rosselló prefiere dejar que las cosas fluyan a su tiempo y no forzar definiciones. “Pero hoy es eso nada más”, resumió al referirse a la actual relación con Paloma. La honestidad puso paños fríos ante la expectativa general, pero no por ello apagó el interés: los seguidores y fanáticos del mundo del streaming no tardaron en comentar, shippear y etiquetar a los protagonistas, celebrando tanto la autenticidad y el humor al contar cómo se fueron dando las cosas.

Por lo pronto, tanto en redes como en los programas de espectáculos, el vínculo entre Grego y Paloma volvió a marcar agenda en una noche donde los rumores, las risas y los besos robados insisten en demostrar que la diversión y la espontaneidad siguen siendo los ingredientes principales del romance porteño, y que en la ciudad de la noche y las historias virales, nadie queda al margen de que el amor —o el flechazo— puede aparecer en el lugar y el momento menos esperado.