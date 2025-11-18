Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Grego Rosello habló de su presente con Paloma Silberberg (Video: Puro Show. El trece)

El revuelo de la noche porteña tuvo un nombre inesperado. O quizá dos. Grego Rossello, el influencer que hasta hace poco llenaba titulares por confesar su pasado con Nati Jota y por los rumores de cercanía con Chechu Bonelli, se convirtió otra vez en centro de atención al protagonizar un apasionado beso con Paloma Silberberg, la exnovia del futbolista Nico González, en un boliche. Las imágenes no tardaron en volverse virales y agitar el avispero de las redes sociales, donde los romances incipientes duran lo que tarda en llegar la próxima historia.

Con un aire sincero, descontracturado y, ante todo, auténtico, el conductor se refirió a su presente: “Somos dos desastres, el video que se vio fue la primera vez que nos vimos. Nos habíamos conocido en los premios Ídolos, yo estaba de trajecito, nos hablamos después y hubo buena onda”, destacó en charla con PuroShow (El Trece). Las palabras buscaban despejar malentendidos, reforzando el clima de espontaneidad que envuelve el asunto.

Durante la charla, Rosselló reconoció que ambos están en tiempos distintos: “Ella acaba de separarse y le están enganchando un novio, no está bueno”, analizó, antes de referirse a este presente al que le cuesta ponerle rótulo. “Nos vimos un par de veces, es divina. Nos estamos conociendo, es la posta. Yo laburo todo el día, estoy medio a pleno y ella se acaba de separar y me imagino que se quiere divertir y que la quiere pasar bien. Entonces, no sé si dan los tiempos ahora”, añadió.

Más allá de las etiquetas, el conductor de Ferné con Grego le dejó algunos elogios a la modelo. “A mí me parece una tipaza (sic) y me encantaría seguir conociéndola. De eso me hago cargo. Porque posta cada vez que nos vemos nos cagamos de risa. Es muy piola, es muy linda, a mí me encantaría", admitió. “Es una piba con la que me identifico, tiene un montón de hermanos, una familia por lo visto, no la conozco, pero muy piola. Me siento muy identificado con mi vínculo, con mis hermanos, me parece piola. Pero hoy es eso nada más”, remató con honestidad.

¿Quién es la tipaza de la que habla Grego? Paloma Silberberg es una modelo de 25 años y, hasta hace solo tres meses, pareja del delantero del Atlético de Madrid. La noticia circuló de boca en boca y de meme en meme, y fue ella quien decidió poner los puntos en una entrevista con A la tarde (América):

“Nos estamos conociendo”, lanzó ante las preguntas. El matiz no es menor: no llevan ni una semana y media de contacto y ella insiste en que no existe ningún noviazgo. “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz”, esgrimió. El tono fue entre defensa y risa. La modelo pidió aire. “No es una relación, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de soltería”.

Consultada sobre las diferencias entre Rossello y su ex pareja, la modelo fue categórica: “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático”. Además, relató que el primer encuentro con el conductor de televisión se dio en un ambiente distendido y que ambos se sintieron cómodos desde el inicio.

¿Cómo sigue esta trama? Por ahora, el romance recién se escribe en borradores. Los protagonistas, lejos de consignar etiquetas o futuros, optan por la sinceridad: “Nos estamos conociendo”. ¿Será solo eso o el tiempo traerá nuevas fotos, nuevos titulares, nuevas historias de amor fugaz entre las luces de la noche porteña?