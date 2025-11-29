La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

Rocío Marengo grabó un video para llevar tranquilidad luego de su internación (Video: Instagram)

Durante la tarde del viernes se conoció que Rocío Marengo fue internada de urgencia mientras atraviesa la semana 33 de su primer embarazo. Desde el Sanatorio Otamendi, la modelo, acompañada por su pareja, el empresario Eduardo Fort, llevó tranquilidad a sus seguidores con fotos y videos despejando inquietudes sobre su estado de salud y el de su hijo, mientras continúa bajo observación médica.

Teleshow se comunicó con Rocío y con Eduardo para saber cómo atraviesan este momento. Marengo explicó que la atención de la clínica la mantiene tranquila: “Estoy monitoreada, porque vienen y me chequean a Bebito, a mí. Es un reposo absoluto”, señaló. Y las comodidades de la sala hacen que todo sea más llevadero. “Tengo una habitación divina, así que recibo a mis amigas. Edu se quedó a dormir conmigo todas las noches, está acá firme. Se me pasa el día volando, porque entre el teléfono, la tele, la compu, un librito, las visitas, no doy abasto”.

En el mismo sentido, el empresario contó sus sensaciones desde el sanatorio: “Estoy acá con Ro, por suerte ella y Bebito están bien. El Doctor nos recomendó que se internara una semana para cuidar que Bebito no nazca antes de tiempo, ya que era la única manera de que Ro haga reposo”, reflejó Eduardo, y Rocío completó: “Si es por el bien de Bebito, me quedo de por vida, internada, no me importa”.

La modelo señaló que a raíz de unas contracciones, los médicos le diagnosticaron el reposo absoluto por una cuestión de prevención. “Prefieren estar sobrados de cosas y no quedarse a media máquina”. Juntos, atraviesan este momento de emociones mezcladas, entre la calma que les recetaron los doctores y las ganas de ser padres cuanto antes. “Como pareja estamos los dos recontentos, y muy ilusionados porque falta poquito”, expresó Rocío. “Estamos muy ansiosos, pero por suerte falta muy poco para que Bebito llegue”, sumó Eduardo.

El mensaje previo de Rocío Marengo desde el Sanatorio

Durante su internación, Marengo filmó un video desde su cama con un paneo de la amplia habitación en la que se encuentran alojados junto a su pareja Eduardo Fort. Allí se ve al empresario -“papito bancando” según sus palabras- y el primer plano a su pancita sintetiza la publicación. “Bebito, el más mimado”. Los futuros papás se encuentran relajados y unidos, atravesando juntos la internación a la espera del alta que podría ocurrir los próximos días.

Una vez que se filtró la noticia, la modelo explicó su situación en una historia de Instagram. “¡Hola a todos! ¡Queremos contarles que con Bebito estamos re bien! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso, quise evitar contar que estamos internados". En ese sentido, agregó que la recomendación es hacer “un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”. Y acompañó estas palabras con una imagen en la que aparece recostada, sonriente y tomada de la mano de su pareja, Eduardo Fort.

Marengo relató que la internación se produjo tras un control obstétrico en el que los médicos detectaron “algunas cositas” que motivaron la decisión de mantenerla en observación. “Con Bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”, explicó, remarcando la importancia del monitoreo constante y la tranquilidad que le brinda el equipo médico.

La modelo compartió detalles sobre el avance de su embarazo y el estado de su hijo: “El embarazo está en la semana 33, con un peso estimado del bebé de 2,45 kg y una longitud de 44 cm”. En una de sus historias previas, ilustró el crecimiento de su hijo comparándolo con el tamaño de un panda rojo, acercando la experiencia a sus seguidores con un tono cercano y espontáneo.

La particular manera de informar el tamaño del bebé

Marengo no ocultó las emociones y sensaciones que la acompañan en este tramo final de la gestación. Recordó episodios anteriores que la obligaron a permanecer en reposo, como la aparición de un hematoma: “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo, ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”. La conexión con su hijo y la atención a cada movimiento se convirtieron en una fuente de calma y alegría durante la espera.

Desde que dio a conocer la noticia, Marengo viene informando con periodicidad todo lo que tiene que ver con la gestación de su primer hijo. Como el alivio que sintió al recibir buenas noticias al comenzar la semana 29: “Quiero contarles que no tengo más el hematoma. Una alegría enorme, porque si bien estaba totalmente monitoreada por mi obstetra, no dejaba de ser una preocupación para mí. Por eso era el reposo”, expresó, antes de dirigirse a otras mujeres que atravesaron situaciones similares: “Las chicas que estuvieron embarazadas quizás les suena. Tenía un hematoma. El hematoma se iba moviendo, se puede ir agrandando, por eso hay que hacer reposo para que no crezca”, detalló.

En cada una de sus reflexiones, Marengo destacó la importancia de cuidar cada etapa del embarazo y de seguir las indicaciones médicas, sin perder el optimismo ni la conexión con su hijo, siempre con su estilo directo y espontáneo. En el tramo final de su internación, la modelo se muestra esperanzada y enfocada en el reencuentro con su hogar, anticipando la llegada de su hijo y la preparación de los últimos detalles para recibirlo con entusiasmo y afecto.