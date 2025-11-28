Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

A semanas de convertirse en madre por primera vez, Rocío Marengo permanece internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, bajo observación médica para preservar su embarazo. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, pero Marengo transmitió tranquilidad desde la clínica al asegurar que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado. A su lado, Eduardo Fort, su pareja, la acompaña de manera constante en este tramo final de la gestación.

La internación de Marengo, quien cursa la semana 33 de embarazo, se produjo tras un control obstétrico en el que los médicos detectaron “algunas cositas” que motivaron la decisión de mantenerla en observación. La información de la internación fue comunicada por Paula Varela, periodista de Intrusos (América): “Me cuenta que está de 33 semanas, que ya el bebé pesa dos kilos 450, que es enorme. Que fue a un chequeo con el obstetra y vieron como algunas cositas que les preocuparon, entonces prefirieron dejarla internada”, relat. Marengo lleva 48 horas en el sanatorio y, según su propio testimonio, el proceso transcurre con tranquilidad y bajo el acompañamiento de Fort y varias amigas.

El mensaje de tranquilidad que llevó Rocío Marengo, junto a Eduardo Fort

Desde la habitación del Otamendi, Marengo compartió una imagen en la que aparece recostada, sonriente y tomada de la mano de Fort. En la fotografía, ambos muestran gestos relajados, mientras ella viste una bata blanca y porta una pulsera identificatoria y un catéter intravenoso. Sobre la imagen, Marengo escribió un mensaje dirigido a sus seguidores: ”Hola a todos! Queremos contarles que con 👶 estamos re bien!! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Solo unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor!"

El embarazo de Marengo se encuentra en la semana 33, con un peso estimado del bebé de 2,45 kg y una longitud de 44 cm, según la información que ella misma compartió. En una de sus historias poco antes de la internación, comparó el tamaño de su hijo con el de un panda rojo, ilustrando el avance de la gestación.

La comparación que hizo Marengo del hijo que espera con un panda rojo

En sus publicaciones, Marengo ha transmitido sus sensaciones y emociones en primera persona, mostrando cercanía con quienes la siguen. En la primera semana de octubre también tuvo un susto que la obligó a permanecer en reposo por la aparición de un pequeño hematoma. “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo, ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, relató Marengo, evidenciando la conexión y la atención permanente a las señales de bienestar de su hijo.

Marengo, quien se reconoce primeriza, ha manifestado que, aunque los temores son inevitables, se siente tranquila por el seguimiento médico y el apoyo de su entorno. Ella misma lo anunció con una historia: “Buen día. Me desperté súper temprano y no me pude volver a dormir. Y ahora tengo un sueño que me muero. Me muero de sueño mal”, compartió, describiendo el cansancio propio de esta etapa. También se refirió a la importancia de las señales que recibe de su hijo: “Bebito patea, no saben lo divino que es, se porta bárbaro. Aparte le hablo, le digo: ‘Bebito, si estás bien, mandame una señal’. Pa pa, patadita”.

Al dar la información de la internación de Marengo, en Intrusos también se hicieron eco de la complicada semana que vivió Eduardo Fort, ya que contaron que fue declarado deudor alimentario. Karina Iavícoli señaló: “La justicia falló en contra de él por el tema de los alimentos con los hijos que tuvo con Karina Antoniali, le debe un montón de plata hace un montón de tiempo”.

En el entorno familiar de Fort han sido semanas duras, aunque Marengo ha preferido centrarse en su experiencia personal y en el acompañamiento que recibe en este momento. Las referencias a conflictos previos en la familia de Fort han quedado en segundo plano frente a la prioridad que representa la salud y el bienestar de la madre y el bebé.

En medio de la internación y la espera, Marengo encuentra consuelo en los movimientos de su hijo, que le transmiten calma y alegría cada día.