La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: "El bebito está solito en la panza"

La modelo relató los nervios que atravesó durante su reposo y le dio la bienvenida a la semana 29 del proceso

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

La feliz noticia de Rocío Marengo en medio de su embarazo

Después de semanas de preocupación y reposo, este miércoles, Rocío Marengo sorprendió a su círculo íntimo y a sus férreos seguidores al relatar la buena noticia que había recibido sobre su embarazo. Luego de tener que frenar sus actividades, la modelo confirmó que su hematoma había desaparecido.

“Quiero contarles que no tengo más el hematoma. Una alegría enorme, porque si bien estaba totalmente monitoreada por mi obstetra, no dejaba de ser una preocupación para mí. Por eso era el reposo. Bebito está genial, pesa 1,635. Mañana comienza la semana 29”, comenzó escribiendo Marengo en una story en la que mostraba su última ecografía.

Acto seguido, la pareja de Eduardo Fort se dirigió a su millón de seguidores y relató: “Como habrán leído la historia anterior, bebito está solito en la panza. No tiene el maldito hematoma que me hizo estar re nerviosa todos estos días. Fueron casi dos meses. Porque se iba, se achicaba, reposo. Un día libre, volví al reposo. Ay, Dios santo. Decí que tengo un obstetra que es el mejor del mundo mundial y todas las chicas que me encuentro siempre ahí cuando voy”.

Rocío Marengo dejó atrás el
Rocío Marengo dejó atrás el hematoma que complicaba su embarazo (Fuente)

En su relato, Rocío también se dirigió a las mujeres que la escuchaban y podrían haber atravesado lo mismo en sus embarazos: “Las chicas que han tenido o estuvieron embarazadas quizás les suena. Tenía un hematoma. El hematoma se iba moviendo, se puede ir agrandando, por eso hay que hacer reposo para que no crezca. Listo. Yo tenía tres días de reposo. Mi ecografía. Arrancar vida normal. Nuevamente, ecografía. Listo. No, guardada otra vez”.

Luego, la pareja de Fort contó cómo continuarán sus actividades en los restantes meses: “El hematoma ya me tenía las... otra historia. Si bien no voy a estar en reposo, tranquilos todos en mi entorno, tranquilos. No es que vuelvo y voy a estar al palo de un lado para el otro. No. Voy a seguir, quedan dos meses para que nazca bebito. No voy a volver a trabajar. Voy a ir quizás a un shopping un ratito, vuelvo. Una fotito para Instagram, tranquilita, una comprita, voy y vengo. Ahí está”.

Rocío Marengo relató cómo seguirá
Rocío Marengo relató cómo seguirá su actividad de cara a los próximos meses de su embarazo

Para cerrar reflexionó sobre el hematoma que superó y la decisión de realizar el reposo recomendado: “No corría riesgo, pero no dejaba de ser un bajón. Y había que cuidarlo porque no está tan mal, pero está mal. Y está mal. Conclusión: listo el hematoma. Voy a estar tranquila. Voy a echarme un poquito de color, voy a recauchutar. Chau”.

Un mes atrás, una duda se coló en las charlas entre Marengo y Fort. ¿Habrá casamiento? El empresario, tras confirmarse que la pareja espera un varón en una impactante fiesta realizada, sin esquivar la expectativa, habló ante la prensa sobre la posibilidad de una boda futura, dejando abierta una puerta que pocos esperaban.

Todo comenzó cuando la modelo, traviesa y directa, confesó ante Secretos Verdaderos (América): “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no”. No tardó en replicar Eduardo: “Tampoco me voy a arriesgar a pedirle”. El cruce de bromas, lejos de zanjar el tema, encendió más la atención. Pero la declaración más contundente la soltó él, casi al pasar: “Igual no lo descarto”. Ella, siempre rápida, retrucó con humor: “Apa, guardame el tape”.

Quizá para ellos el verdadero lazo es otro. “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”, se sinceró la mediática mientras la fiesta recién empezaba. Y es que, después de años de intentos y esfuerzos, llegó el momento más feliz, el que desafía cualquier alianza o papel: la llegada de su primer hijo juntos.

