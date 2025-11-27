Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

Sonia Zavaleta, la hija de María Emilia, tuvo que ser hospitalizada y contó como se encuentra la beba que esta esperando (Video: Instagram)

Sonia Zavaleta, hija de María Emilia de las Trillizas de Oro, comunicó a través de sus redes sociales que debió cancelar el show que tenía agendado para el 2 de diciembre debido a un problema de salud. Sonia, que se encuentra transitando su segundo embarazo, explicó que la decisión fue tomada priorizando su bienestar y el de su bebé, lo que generó preocupación y muestras de apoyo por parte de los seguidores de su madre y de sus tías.

En una historia de Instagram desde una sala de espera médica, Sonia compartió: “Con toda la ilusión y el amor con el que vengo trabajando, tengo que cancelar mi show por motivos de salud. Quise hacer todo, llegar a todo, sostener todo… y mi cuerpo me pasó factura. Ahora necesito escucharme, frenar y priorizar mi Bienestar. No hace falta decir que este proyecto me llenaba de emoción, pero por sobre todo lo que también es valioso saber, cuando parar”.

Agradeció el cariño de su entorno y la comprensión del público: “Gracias por el cariño, por acompañarme siempre y por la gestión, el camino también hace la música, no tan solo la pausa. Voy a volver cuando el cuerpito lo sienta, cuando la beba me deje.” También confirmó la devolución de entradas: “Las entradas ya fueron devueltas, si tuvieron algún inconveniente con la devolución me escriben”.

"La beba está perfecta", luego de llegar a su casa contó cómo se encuentra la pequeña por venir

Ya desde su casa y en reposo, Sonia llevó tranquilidad a sus seguidores en una segunda publicación: “Ya estoy mejor, en casa, recuperando, la beba está perfecta. Tengo que hacer reposo, quedarme tranqui. El disco ya está programado para salir hace rato (el 14 de diciembre). Así que les voy a ir compartiendo los videazos que hicimos hace un tiempo con @guillegaciaglupe. Show quedará para el año que viene, gracias por acompañarme y por los mensajitos.”

El anuncio, acompañado de palabras de agradecimiento y responsabilidad, reafirma su prioridad en la salud durante esta etapa tan especial, y deja en claro su intención de volver a los escenarios cuando el bienestar físico y la maternidad le permitan retomar el proyecto.

La revelación del sexo del segundo hijo de Sonia se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus seguidores, luego de que la cantante decidiera responder preguntas en su cuenta de Instagram. A través de la popular “cajita de preguntas” la hija de María Emilia compartió detalles de su embarazo.

Sonia contó que está esperando una nena (Instagram)

La dinámica comenzó cuando Sonia Zavaleta, casada desde 2022 con el director de cine Isidro Escalante y madre de un niño llamado Enero, invitó a sus seguidoras a conversar. “Charlemos”, propuso, y de inmediato recibió una avalancha de consultas. Entre las preguntas más recurrentes, varias apuntaron a la posibilidad de que estuviera esperando más de un bebé. “¿No serán trillizos?”, le preguntaron, a lo que respondió: “No, por suerte, pero en la primera ecografía se vieron dos manchitas y tuvimos que esperar unas semanas para corroborar… fueron semanas tensas jaja”. La inquietud por el tamaño de su vientre también fue tema de conversación. Una seguidora dudó de que estuviera de solo cuatro meses de embarazo, y Sonia Zavaleta aclaró: “Les prometo, no miento, son exactos 4 meses y medio”.

La pregunta sobre el sexo del bebé fue una de las más insistentes. “¿Nena o nene? Si se puede saber”, “¿es otro varón?”, “¿es una nena?”, “¿sabés el sexo ya?”, fueron algunas de las consultas. Finalmente, la cantante despejó la duda: “Es mujer”.

Las historias de otras embarazadas continuaron llegando, como la de una seguidora que relató: “Mis primeros 4 meses fatales full vómito. Ahora por el 7 pero quedándome sin aire”. Sonia Zavaleta compartió una fotografía en la que su rostro reflejaba el cansancio del primer trimestre: “Uf, amiga, esta fue mi cara todo el primer trimestre… fue fatal”.