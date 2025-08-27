Teleshow

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”

Las hermanas usaron sus redes sociales y con un divertido video dieron la noticia de un nuevo embarazo en la familia

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21 (Video: Instagram)

Hace apenas siete días, el círculo íntimo de las Trillizas de Oro sumaba una nueva vida: Laura Laprida, hija de María Eugenia, daba la bienvenida a su primer hijo, Otto. Y cuando aun el eco de ese nacimiento resonaba en las redes, las hermanas volvieron a sorprender. La familia, una vez más, se agranda. Esta vez, del lado de María Emilia. ¿Cabe más alegría en tan poco tiempo? Al parecer sí, y multiplicada por tres.

Esta vez las cámaras se encendieron de nuevo, pero ahora la noticia llegaba del lado de María Emilia. En su cálida casa, rodeadas de memorias y afectos, las tres hermanas —siempre juntas, siempre cómplices— se sentaron frente a la cámara. Un elemento fundamental no podía faltar: Chichita, la matriarca, testigo y motor de esa saga familiar.

La escena arranca entre risas, miradas cómplices y una pregunta que lo resume todo:“¿Cuántos bisnietos tenés ya?” le consultó una de las hijas. Chichita no titubea: “Veintiuno, ya son veintiuno”, responde, la misma autoridad de quien ha llevado la cuenta de cumpleaños, nacimientos, regresos y anécdotas.

Las Trillizas de Oro recibirán en el mes de enero al nieto 21

La sorpresa salta en la voz de María Eugenia: “No, veintiuno no mamá. El diecinueve es Romeo y el veinte es Otto”, puntualiza, mientras sus hermanas se suman al plano, gesticulando y repasando la lista mental de nietos que crece año tras año.

El debate, lejos de tensarse, se transforma en una ráfaga de humor familiar: “Veintiuno, veintiuno, hay veintiuno. Bisnietos hay veintiuno. Chichi tiene veintiuno”, insisten las hermanas, sin lugar para dudas de que un nuevo miembro de la familia está por llegar en los próximos meses para dar inicio a un nuevo capítulo en la familia Fernández Rousse.

El humor jamás se apartó de la conversación. Con una sonrisa, las Trillizas jugaron con el nombre de Otto, el hijo que Laura tuvo en España, y otro, sin embargo, la felicidad llegó a su punto máximo y bromearon: “Es el cuento de nunca acabar esto”, bromeó la futura abuela, aludiendo a esa sensación de cadena interminable, de nombres que se enlazan con los que vienen.

Entre tanto juego y celebración, llegó la revelación que disparó aún más festejos: Sonia Zavaleta, hija de María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, atraviesa los primeros meses de embarazo. La noticia se anunció sin alarde ni protocolos; Sonia apareció bailando, sonriendo, con su pancita incipiente a la vista de todos. En medio de cantos, eligiendo enero como el mes en que el nieto veintiuno hará su entrada al mundo, el clan se rindió a la fiesta familiar, porque cuando las emociones sobran, solo queda cantar.

Sonia será mamá por primera vez junto a su marido Isidro

Hay que poblar el mundo”; “Se viene, se viene”, repitieron entre cánticos, abrazos y gestos de incredulidad. Los nietos, en esta casa, no son solo una cifra: son vida, historias nuevas, nombres que se suman a un árbol familiar que ya resulta imposible de abarcar con una sola mirada.

En el video que difundieron en sus redes sociales, el humor marca el pulso: “Te recibimos así Coca, confirmando que este clan es el cuento de nunca acabar, jaja. Meme está feliz”. Un mensaje que condensa la esencia de este linaje: la celebración, el desparpajo, la certeza de que en esta familia la vida siempre encuentra un hueco para multiplicarse.

Para Sonia y su esposo Isidro Escalante, casados en 2022, este hijo será el primero, pero están rodeados de niños hace años, pues sus hermanos, Clemente y Emilia, y sus primos se encargaron de que la familia se extienda. Para el universo de las Trillizas de Oro, la llegada de este nuevo nieto se convierte en una nueva excusa más para cantar, bailar, sumar fotos y risas a ese álbum interminable que se agranda con cada año que pasa.

