Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Juli Poggio habló de su relación abierta y sorprendó a Moria Casán (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Todo venía sobre ruedas en la mañana de El Trece, pero una pregunta fue el disparador para comenzar a explicar una historia que, pese a haber salido a la luz pública hace poco menos de un año, sigue generando dudas y cuestionamientos.

Julieta Poggio —ex Gran Hermano, modelo y bailarina— se refirió sin filtros a la relación abierta que mantiene con su novio, Fabrizio Maida. Moria Casán, al frente de su ciclo, tuvo el trabajo de indagar en esa historia, a la espera de que los televidentes también la entendieran. ¿Cómo sería posible un amor con permisos? ¿Dónde se trazan los límites, si es que existen?

Así, en La mañana con Moria, Julieta habló: “Estamos hace dos años. Creo que los límites en una pareja abierta se ponen según lo que va pasando. Como es la primera experiencia de los dos, primero no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Después uno va sentando las bases. Por ejemplo, con conocidos míos no, si es algo que lastima no… Hay que poner los límites”, detalló, al arrastrar con sus palabras a toda una generación de oyentes acostumbrados a otras reglas.

Juli Poggio al cumplir el primer año de relación con Fabrizio Maida (Instagram)

La historia entre Poggio y Maida no nació de la nada. Ella aclaró, con una sonrisa que se perdía entre la nostalgia y la complicidad: se conocen desde los quince. Eran dos adolescentes que, primero, “chapaban y nada más”. Pasaron los años y se reencontraron “como mejores amigos mucho tiempo”. La confianza fue tal que incluso, en pareja con otras personas, “nos contábamos todo. Éramos como amigos con derechos”, reveló la modelo.

Pero el desconcierto de la conductora se multiplicó cuando Julieta reveló un matiz fundamental de su pacto: prefería no saber los detalles sobre las aventuras de Fabrizio Maida. En esa pausa brutal que solo Moria sabe construir, preguntó con ironía afilada: “¿Pero entonces dónde está lo abierto? Cada uno hace una cosa por su lado y no se cuentan. Es algo cómodo para vos”. La respuesta, lejos de esquivar el golpe, reforzó el acuerdo: “Yo prefiero no informar. No me gustan las mentiras, así que si quiero saber de un caso puntual pregunto. Prefiero siempre la verdad, la sinceridad, pero elijo no saber. ¿Para qué? Hay gente a la que le morbosea, pero a mí no. Ojos que no ven… ¡Yo tampoco cuento lo mío!”, lanzó Poggio, sin vestigios de vergüenza.

Hubo segundos de silencio, hasta que Moria sentenció lo que muchos pensaban: “Tu morbo está en no saber”. El estudio pareció inclinarse, la discusión ya no era solo entre dos figuras públicas, sino entre dos maneras de mirar el amor y la fidelidad. “Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero yo a mi novio lo elijo primero para todo”, se sinceró Julieta. Minutos después, soltó una frase de esas que atraviesan la frontera del espectáculo: “Todos son cornudos y se cagan”. La One, con la experiencia a flor de piel, concluyó sin filtros: “La infidelidad siempre aparece, es verdad”.

Juli Poggio y Fabrizio Maida mantienen una relación abierta hace al menos dos años

El calendario marca que falta poco para el primer aniversario “blanqueado” de la pareja. Pero la vida juntos ya lleva dos años, y la celebración prefirió llegar temprano: a fines de julio, Poggio y Maida festejaron con intimidad con sus seres queridos. Ella compartió el momento en Instagram, donde la siguen más de tres millones de personas. En un mensaje sencillo, directo, escribió: “Un año de novia con mi mejor amigo”. Las imágenes tejieron lo que las palabras no pueden: complicidad, alegría, una apuesta a lo distinto.

Para Juli, el reality de Gran Hermano partió la vida en dos. Su relación anterior con Marcos Ginocchio quedó atrás y, de aquel laberinto mediático, emergió una nueva historia. ¿Qué revela esta confesión pública, esta apuesta a la transparencia? Tal vez, solo que el amor —como la televisión— siempre se reinventa ante las miradas del público.