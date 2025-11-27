Teleshow

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Entre acuerdos, honestidad y pactos de silencio, la ex Gran Hermano defendió un modo de amar ante las preguntas de la conductora

Guardar
Juli Poggio habló de su relación abierta y sorprendó a Moria Casán (Video: La mañana con Moria. El Trece)

Todo venía sobre ruedas en la mañana de El Trece, pero una pregunta fue el disparador para comenzar a explicar una historia que, pese a haber salido a la luz pública hace poco menos de un año, sigue generando dudas y cuestionamientos.

Julieta Poggio —ex Gran Hermano, modelo y bailarina— se refirió sin filtros a la relación abierta que mantiene con su novio, Fabrizio Maida. Moria Casán, al frente de su ciclo, tuvo el trabajo de indagar en esa historia, a la espera de que los televidentes también la entendieran. ¿Cómo sería posible un amor con permisos? ¿Dónde se trazan los límites, si es que existen?

Así, en La mañana con Moria, Julieta habló: “Estamos hace dos años. Creo que los límites en una pareja abierta se ponen según lo que va pasando. Como es la primera experiencia de los dos, primero no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Después uno va sentando las bases. Por ejemplo, con conocidos míos no, si es algo que lastima no… Hay que poner los límites”, detalló, al arrastrar con sus palabras a toda una generación de oyentes acostumbrados a otras reglas.

Juli Poggio al cumplir el
Juli Poggio al cumplir el primer año de relación con Fabrizio Maida (Instagram)

La historia entre Poggio y Maida no nació de la nada. Ella aclaró, con una sonrisa que se perdía entre la nostalgia y la complicidad: se conocen desde los quince. Eran dos adolescentes que, primero, “chapaban y nada más”. Pasaron los años y se reencontraron “como mejores amigos mucho tiempo”. La confianza fue tal que incluso, en pareja con otras personas, “nos contábamos todo. Éramos como amigos con derechos”, reveló la modelo.

Pero el desconcierto de la conductora se multiplicó cuando Julieta reveló un matiz fundamental de su pacto: prefería no saber los detalles sobre las aventuras de Fabrizio Maida. En esa pausa brutal que solo Moria sabe construir, preguntó con ironía afilada: “¿Pero entonces dónde está lo abierto? Cada uno hace una cosa por su lado y no se cuentan. Es algo cómodo para vos”. La respuesta, lejos de esquivar el golpe, reforzó el acuerdo: “Yo prefiero no informar. No me gustan las mentiras, así que si quiero saber de un caso puntual pregunto. Prefiero siempre la verdad, la sinceridad, pero elijo no saber. ¿Para qué? Hay gente a la que le morbosea, pero a mí no. Ojos que no ven… ¡Yo tampoco cuento lo mío!”, lanzó Poggio, sin vestigios de vergüenza.

Hubo segundos de silencio, hasta que Moria sentenció lo que muchos pensaban: “Tu morbo está en no saber”. El estudio pareció inclinarse, la discusión ya no era solo entre dos figuras públicas, sino entre dos maneras de mirar el amor y la fidelidad. “Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero yo a mi novio lo elijo primero para todo”, se sinceró Julieta. Minutos después, soltó una frase de esas que atraviesan la frontera del espectáculo: “Todos son cornudos y se cagan”. La One, con la experiencia a flor de piel, concluyó sin filtros: “La infidelidad siempre aparece, es verdad”.

Juli Poggio y Fabrizio Maida
Juli Poggio y Fabrizio Maida mantienen una relación abierta hace al menos dos años

El calendario marca que falta poco para el primer aniversario “blanqueado” de la pareja. Pero la vida juntos ya lleva dos años, y la celebración prefirió llegar temprano: a fines de julio, Poggio y Maida festejaron con intimidad con sus seres queridos. Ella compartió el momento en Instagram, donde la siguen más de tres millones de personas. En un mensaje sencillo, directo, escribió: “Un año de novia con mi mejor amigo”. Las imágenes tejieron lo que las palabras no pueden: complicidad, alegría, una apuesta a lo distinto.

Para Juli, el reality de Gran Hermano partió la vida en dos. Su relación anterior con Marcos Ginocchio quedó atrás y, de aquel laberinto mediático, emergió una nueva historia. ¿Qué revela esta confesión pública, esta apuesta a la transparencia? Tal vez, solo que el amor —como la televisión— siempre se reinventa ante las miradas del público.

Temas Relacionados

Julieta PoggioMoria Casán

Últimas Noticias

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Lejos de quedarse callada, la actriz eligió cambiar su estilo y responder a sus seguidores y colegas ante los mensajes que recibió

La reacción de la China

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Luego de la escapada a José Ignacio con su flamante novio, la empresaria buscó bajarle el perfil a la exposición pública, aunque no esquivó el tema que sorprendió a sus seguidores

Ivana Figueiras habló de los

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

Luego de la llegada al mundo de Ehidan, la influencer compartió las primeras fotos del pequeño y plasmó sus sentimientos ante sus seguidores

Camilota presentó a su sobrino

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

Valentín, de 20 años, se recupera en su domicilio de los golpes y del susto ante el siniestro vial. El hecho fue denunciado por su madre, Chimi Meza, que criticó con dureza al conductor

La indignación de Coco Sily

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

El delantero del Galatasaray se expresó minutos después de conocerse el arresto de Nicolás Payarola, quien representaba a la madre de sus hijos

La reacción de Mauro Icardi
DEPORTES
Iván Cancino salió en defensa

Iván Cancino salió en defensa de Abelardo de la Espriella y se despachó contra Vicky Dávila: “Lo quieren enlodar de cualquier manera”

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados europeos se estabilizan

Los mercados europeos se estabilizan mientras crecen expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

La desaparición de la influencer Stefanie Pieper de 31 años sacude a Austria

Sube a 83 la cifra de muertos en Hong Kong: nuevas imágenes muestran la velocidad con la que se propagó el incendio

Los 85 años de Bruce Lee: su código de entrenamiento, disciplina mental y “journaling” diario para el éxito