Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Ivana Figueiras habló tras la polémica por los mensajes románticos Darío Cvitanich (Video: Puro Show-El Trece)

El fin de semana largo fue la excusa perfecta para que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich hicieran una escapada romántica a José Ignacio, Uruguay. Si bien acorde al perfil bajo de la relación compartieron pocas fotos de la aventura, lo que subieron no tardó en generar polémica por la manera que eligió el exfutbolista para referirse a su pareja. En diálogo con Puro Show (El Trece), Ivana se refirió al tema y también dio detalles de la relación que tiene con el exmarido de Chechu Bonelli.

“No nos conocemos (con Chechu)“, aclaró la empresaria, y buscó alejarse del aluvión mediático. ”Yo no trabajo en el mundo del espectáculo, soy emprendedora, trabajo en la moda, pero no es que vivo de las redes, ni de lo mediático, no soy modelo tampoco. Re valoro que vengan hasta acá, está bueno que les interese, pero no entiendo por qué tanto“, agregó.

Sobre si fue la tercera en discordia en la pareja, ante los rumores de coincidencias entre el fin de un romance y el comienzo del otro, fue contundente: “Que yo sepa después de mí, estuvo con varias chicas, imagínate que si le metió los cuernos le habrá metido con cinco antes que conmigo", aseguró. En el mismo sentido, enfatizó su postura sobre la fidelidad en la pareja: “A mí el poliamor no me cabe, si sé que está con cinco y conmigo, claramente no voy a estar, si antes de mí salieron varias, es raro que le haya metido los cuernos conmigo, es raro”.

Figueiras dejó en claro que si Darío fue infiel no fue con ella: "Que yo sepa después de mí estuvo con varias chicas"

“Yo estuve con alguien separado. No creo que alguien se la juegue a salir a un lugar público estando casado, hay de todo, pero es raro”, sumó asegurando que antes de dar inicio al vínculo preguntó si estaba soltero o no.

Más adelante se refirió a otra polémica surgida en redes, cuando Cvitanich escribió “te quiero” en lugar de “te amo” en el posteo del viaje a Uruguay, por lo que fue cuestionado por sus seguidores. “Está bien, que sé yo, no voy a obligar a nadie a decirme algo", analizó Ivana, que se mostró relajada y aseguró que para ella no fue un tema a discutir: “Si me puso te quiero, me puso te quiero, ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué no me pusiste te quiero mucho? Cada uno dice lo que siente, si a esta altura le tengo que decir a alguien cómo me tiene que decir sería una toxicidad que no quisiera manejar en mi vida“.

Por último, Ivana se refirió a la decisión de mantener la relación lejos del exceso de exposición: “También cuando uno se expone a subir cosas en las redes, dejás que el otro opine. Por eso comparto muy poco, si de un fin de semana de cinco días, subís una sola foto, no estás abriendo tanto tu privacidad”, concluyó. Así, la pareja apuesta al bajo perfil y a cuidar la intimidad, sorteando la vorágine mediática y los rumores con sinceridad y firmeza en cada respuesta.

Ivana aseguró que la polémica que se generó alrededor del posteo no es algo que a ella le de importancia (Instagram)

Esta no es la primera vez que la dueña de una marca de ropa interior habla acerca de su nueva relación, que una vez que tomó estado público causó sorpresa en el mundo del espectáculo, sobre todo por el prolongado vínculo de Cvitanich con Bonelli, la madre de sus hijas.

Ivana se había referido al tema en Intrusos (América) donde contó cómo se conoció con el exfutbolista. “Por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso. Pero es muy bueno. Más bueno. Pero divino”, enfatizó, dejando en claro que la conexión fue inmediata y nació mucho antes que cualquier escándalo de portales.