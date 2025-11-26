Quién fue el participante salvado por el jurado en MasterChef Celebrity: su insólito pedido

¿Quién se salvó de la Gala de Eliminación en Masterchef Celebrity? (Video: MasterChef Celebrity. Telefe)

Ian Lucas aseguró su permanencia una semana más en Masterchef Celebrity al ser elegido por el jurado como el autor del mejor plato de la noche, lo que le permitió salvarse de la gala de eliminación y subir al balcón. La decisión, tomada durante la noche de última chance del martes, marcó un momento clave en la competencia y generó diversas reacciones entre los participantes.

La jornada comenzó con un mini desafío en el que Lucas se impuso sobre sus compañeros. Como ganador, tuvo la responsabilidad de formar las duplas que luego cocinarían el mismo plato y compartirían el acceso al mercado. Tras la preparación y presentación de los platos, el jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, evaluó el desempeño de cada equipo.

En la primera ronda de decisiones, De Santis llamó al frente a Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Entre risas, la conductora Wanda Nara comentó: “Esto está más cantado que ‘Despacito’”. Finalmente, los tres recibieron el delantal negro y quedaron confirmados para participar en la próxima gala de eliminación.

A continuación, Betular convocó a Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y el Turco Husaín. El chef destacó la calidad de sus platos y les entregó el delantal negro, señalando: “Cuatro grandes competidores, buenos sabores, no alcanzó para salvarse de la gala de eliminación, pero se tienen que ir muy contentos con el delantal negro”. Así, estos participantes también quedaron en riesgo de abandonar la competencia.

El momento de mayor tensión llegó cuando Martitegui llamó a Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao, reconociéndolos como los autores de los tres mejores platos de la noche. “Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón”, anunció el chef, generando expectativa entre los presentes.

El gesto de compañerismo de Ian Lucas al intentar ceder su lugar a Valentina Cervantes generó sorpresa y emoción en el estudio de Masterchef Celebrity

La resolución llegó con el anuncio de Martitegui: “El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian”. Antes de celebrar, Lucas sorprendió al jurado y a sus compañeros con un gesto de compañerismo: “Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede, pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo”.

Cervantes, al escuchar la propuesta, respondió con firmeza frente a cámara: “Está loco Ian, que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón”. Ante la situación, Nara recordó que la decisión final correspondía al jurado, y Martitegui zanjó el asunto con una frase definitiva. “El jurado ya habló”.

Con la determinación tomada, Lucas subió al balcón y se aseguró un lugar en la próxima etapa, desde donde observará la gala de eliminación junto al resto de los salvados.

Ian Lucas se consagró como el mejor de la noche en Masterchef Celebrity y evitó la gala de eliminación gracias a su destacado plato

Ian Lucas, de las redes a la pantalla chica

El fenómeno de los creadores de contenido argentinos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y uno de los nombres que más resuena entre el público joven es el de Ian Lucas. Con una comunidad que supera los treinta y tres millones de suscriptores en YouTube, el impacto de su trabajo se extiende mucho más allá de las fronteras de Argentina, consolidándolo como una figura central en el universo digital hispanohablante.

Nacido en Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense, Ian Lucas inició su recorrido en las redes sociales desde una edad temprana. Su ascenso se cimentó en la producción de videos de entretenimiento, formatos que le permitieron conectar con una audiencia masiva y diversa. Actualmente, su presencia digital se refleja también en otras plataformas: más de cuatro millones de seguidores en Instagram y trece millones en TikTok, cifras que lo posicionan como uno de los referentes indiscutidos entre los jóvenes.

La carrera de Ian Lucas no se limita al ámbito digital. Tras estudiar actuación, participó en reconocidas producciones televisivas, como las series de Disney Soy Luna y O11CE, donde demostró su versatilidad artística. Paralelamente, desarrolló su faceta musical, lanzando temas como No voy a llorar por ti y Casi algo, que han logrado un notable alcance en las principales plataformas de streaming, generando tendencias en redes sociales y sonando en los boliches de Buenos Aires.

Valentina Cervantes y Evangelina Anderson se sumaron a los challenges de Ian Lucas

Tras trabajar en Italia y residir en España, actualmente se encuentra radicado en México, donde continúa impulsando su carrera musical sin abandonar su actividad en YouTube. Esta expansión geográfica ha contribuido a consolidar su perfil como artista global, capaz de adaptarse a distintos mercados y públicos. En una reflexión sobre sus inicios, Ian Lucas compartió: “Al principio era muy tímido, me costaba hablar, pero empecé a tener una conexión con la gente que me seguía, respondían bien y ese fue el primer paso de toda esta locura”. Esta declaración revela el proceso de transformación personal que acompañó su crecimiento profesional, destacando la importancia del vínculo con su audiencia como motor de su éxito. El propio Ian Lucas describió el papel fundamental que tuvo la plataforma en su desarrollo: “En YouTube encontré un espacio donde podía ser yo mismo”.