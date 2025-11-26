Aseguran que Evangelina Anderson habría comenzado a salir con un participante de MasterChef

Luis ventura aseguró en A la tarde que los participantes del reality mantienen el buen trato incluso detrás de cámaras

Tras la separación de Martín Demichelis, la cual puso fina 18 años de amor, Evangelina Anderson decidió enfocarse en sus hijos y en su trabajo. Fue así como la modelo buscó refugio en estos dos pilares, alejándose de nuevos romances. Sin embargo, en medio de las divertidas grabaciones de MasterChef (Telefe), la influencer habría puesto sus ojos en uno de sus compañeros, dejándose llevar por gestos de cariño, sonrisas e incluso bailes en los cortes comerciales.

Todo comenzó cuando Luis Ventura afirmó, en A la tarde (América) que Anderson estaría conociéndose fuera de las cámaras con Ian Lucas. Según lo difundido, Evangelina y Lucas habrían compartido salidas a lugares de ocio nocturno, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del reality y de los propios panelistas. Uno de los periodistas del programa describió al joven como “un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson mantiene buena relación dentro y fuera del estudio

Las primeras reacciones de los panelistas oscilaron entre la sorpresa y el escepticismo. Mientras algunos sugirieron que la admiración de los hijos de Anderson por el influencer podría haber propiciado el acercamiento, otros pusieron en duda la posibilidad de una relación sentimental, señalando la diferencia de edades y trayectorias. “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, opinó una panelista. Otro analista fue más tajante: “El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga”.

Las evidencias públicas que alimentan el rumor se encuentran principalmente en las plataformas digitales, donde Anderson y Lucas han compartido videos y desafíos virales que rápidamente se volvieron tendencia. En uno de los clips más comentados, ambos aparecen bailando al aire libre el popular “3, 2, 1... lo bate, lo bate, lo bate”, mostrando una notable complicidad y buen humor. El influencer acompañó la publicación con la frase “Con mi compa”, etiquetando a la modelo y sumando los hashtags del certamen. La respuesta de los seguidores no se hizo esperar: “Madre e hijo son”, bromeó una usuaria, mientras otros destacaron la química entre los protagonistas. Sofía Gonet, compañera de ambos en el reality, también se sumó a los comentarios con un “Potros” y emojis de fuego. El video superó las 50.000 reproducciones en pocos minutos y fue replicado por cuentas de fans, consolidando la atención sobre la relación entre los concursantes.

La dinámica grupal se extendió a otros participantes, como Valentina Cervantes, quien protagonizó junto a Lucas y los hijos de Cervantes un nuevo desafío viral. En esta ocasión, se sumaron al challenge de “ME MAREO x BEBE”, que domina las tendencias actuales en Instagram y TikTok. El video, en el que los cuatro realizan una coreografía sincronizada y divertida, acumuló más de 70.000 reproducciones en pocas horas. Los comentarios celebraron la buena onda y la espontaneidad del grupo, con mensajes como “Colaboraciones que nadie pidió pero todos necesitábamos”, mientras Anderson dejó un mensaje divertido acompañado de emojis de enamorada.

Las reacciones de panelistas, usuarios y otros concursantes han sido variadas. Algunos celebran la cercanía y la energía positiva que transmiten los participantes, mientras otros mantienen una postura escéptica respecto a la posibilidad de un romance. Marixa Balli se sumó a los aplausos y emojis de fuego, y otra usuaria bromeó sobre la situación sentimental de los involucrados.

El ambiente en MasterChef Celebrity, marcado por la convivencia y la exposición constante en redes sociales, ha favorecido la creación de vínculos y dinámicas que trascienden la competencia. Los momentos fuera de la cocina, plasmados en videos y publicaciones, muestran a los concursantes en facetas más relajadas y espontáneas, lo que ha contribuido a alimentar las especulaciones sobre posibles romances y amistades dentro del certamen.