Las sentidas palabras de Lourdes Fernández antes de su internación: “Hay cosas que no son reales”

Lourdes Fernández habló antes de su internación y luego del show esperado de Bandana (Video: LAM, América)

El clima en el estudio de LAM parecía teñido de ansiedad desde temprano. Todos aguardaban la palabra de Lourdes Fernández que Ángel de Brito había anunciado tras el regreso de Bandana , horas antes de someterse a una intervención quirúrgica. La expectativa de la noche estaba puesta sobre su testimonio.

Una vez más, Lourdes no se presentó en el estudio. El programa avanzó. El conductor fue quien llevó adelante la noticia con la calma de quien ya conoce bien los vaivenes del espectáculo: “No estaba bien, mejor que esté tranquila, que se interne para la operación. La veremos a la vuelta cuando esté mejor”. No hubo reproches, solo una resignación teñida de preocupación y afecto.

Pero la historia no terminó con esa ausencia. La cantante, en una breve charla con Pepe Ochoa, desdramatizó el momento y, de paso, dejó entrever el torbellino de presiones y rumores que giran a su alrededor. “Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma. Perdoname ya se me acaban las horas y tengo que ir a la internación, por eso me fui. Quería contarte todo lo que todo el mundo está especulando, hay cosas que son reales y otras que no. Pero ¡llamen a mi madre!”, lanzó la artista, la voz quebrada pero acompañada por una risa que buscaba suavizar el ajetreo.

Así fue el regreso de Bandana a los escenarios frente a sus fanáticos

Durante días, el regreso de Bandana se cocinó a fuego fuerte en la agenda mediática. El público esperaba la esperada entrevista donde Lourdes Fernández volvería a hablar tras el escándalo con Lissa Vera y los rumores que, desde hace semanas, desgarraban el corazón de la banda pop.

Incluso, cuando Pepe le preguntó por Lissa, respondió: “Les dije que tengo principio de Alzheimer”. Así, en tono de broma intentó quitar dramatismo a un pasado reciente que todavía dolía.

“Me interno mañana”, avisó Lourdes antes de terminar la charla. No ocultó sus dudas ni el temor: “Por ahí esa es mi última nota, ¿eh?”. En ese punto, todo quedó dicho. En la premura del momento, prometió volver al final del camino, aunque nadie supo si esa intención era más esperanza que certeza.

La relación entre Lissa Vera y Lourdes no se encuentra en su mejor momento

De Brito ofreció comprensión en vez de insistencias. Ese respaldo público se sumó al de los compañeros en camarines y a la marea de mensajes que, segundos después, desbordaron las redes sociales.

Hace apenas unos días, Lourdes había compartido con brutal sinceridad en su cuenta personal el calvario que la tenía “angustiada y ocupada”: “Me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner toda la mejor onda”. Pocas revelaciones son tan descarnadas. Pocas figuras públicas se animan a exponer, con esa transparencia, el momento de una intervención quirúrgica.

La expectativa, los chismes y el ruido mediático perdieron fuerza frente a esa verdad humana. La fuerza bruta de una artista dispuesta a dar explicaciones públicas, pero también a priorizar su salud. Lourdes dejó a sus seguidores un mensaje de fe, esperanza y honestidad sobre el futuro de Bandana y los próximos shows: “Realmente me encantaría que esta vuelta sea más para la gente que lo necesita, por lo que estamos viviendo”.

Afuera, la noche siguió avanzando. Atrás quedaron los equipos, los focos, un camarín vacío y la certeza de que, a veces, la verdadera noticia no es el escándalo ni el reencuentro, sino la valentía de decir basta frente a un umbral vulnerable. El regreso de Bandana, este primer show, fue el puntapié de lo que vendrá. Ahora solo queda esperar. La salud, nuevamente, pidió prioridad. Y todos, al otro lado de la pantalla, entendieron.