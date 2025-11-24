Teleshow

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

El icónico grupo pop volvió a reunirse en un boliche de la Costanera porteña, ante una multitud con entradas agotadas. Repasaron sus grandes éxitos y dejando atrás, al menos por un momento, sus polémicas recientes

Guardar
Bandana celebró sus 25 años de carrera con un show a sala llena en el boliche Moscú de la Costanera porteña (Video: Instagram)

La magia pop que marcó a toda una generación volvió a explotar este domingo por la noche en el boliche Moscú, en la Costanera porteña. Con entradas agotadas y un clima de euforia desde horas antes, Bandana —el cuarteto icónico formado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha— concretó un reencuentro largamente esperado por miles de fanáticos que crecieron con su música.

El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como una antesala perfecta al aniversario número 25 del grupo surgido de Popstars en 2001. Lo que pasó esta noche confirmó que, más allá del paso del tiempo, siguen teniendo el mismo fuego escénico de siempre.

Las Bandana abrieron su show con un mix de su canción "12 horas" con "Sweet dreams" de Eurythmics

Las cuatro integrantes venían anticipando este momento durante todo el fin de semana en redes sociales: ensayos, maquillaje, backstage, recuerdos de su época dorada y mensajes de emoción que demostraban que, aun después de años de caminos separados, la conexión artística sigue intacta.

Es hoy, es hoy, es hoy”, había repetido Lowrdez horas antes, mientras era lookeada por su equipo. Lissa, fiel a su estilo, compartió un collage nostálgico comparando las Bandana de 2003, 2016 y este 2025, dejando en claro que este grupo siempre renace. Valeria, desde un ensayo, escribió: “Todo es felicidad”. Y Virginia, más espiritual, habló de “magia, guía y hermandad” en un mensaje que sus fans celebraron.

El reencuentro de Bandana reunió
El reencuentro de Bandana reunió a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha en una noche de euforia pop
La fiesta L.A.T.M. +35 sirvió
La fiesta L.A.T.M. +35 sirvió como antesala del aniversario 25 de Bandana, con entradas agotadas y fanáticos emocionados

Finalmente, la noche llegó. Y Bandana cumplió. Las cuatro se presentaron con estilismos coordinados en negro, apostando por una estética fuerte, sensual y totalmente pop, con guiños glam, detalles brillantes y botas altas que retomaron el espíritu dosmilero pero aggiornado a las tendencias actuales. Lowrdez eligió una musculosa negra con tiras, falda corta con brillos y botas de caña alta con flecos; Lissa optó por un vestido corto con tachas, accesorios XL y botas de plataforma; Virginia llevó un conjunto de top y minifalda con transparencias, acompañados por guantes negros con lentejuelas y botas altas; y Valeria completó la puesta con un crop top y shorts negros en gasa translúcida, maquillaje iluminado y botas con flecos. En conjunto, el concepto fue claro: unidad visual, carácter escénico y un regreso contundente, con Bandana desplegando estética, actitud y presencia pop total.

El grupo apostó por una estética pop renovada, con estilismos coordinados en negro, detalles brillantes y guiños a la moda dosmilera
El setlist incluyó éxitos como
El setlist incluyó éxitos como '12 horas', "Maldita Noche", "Guapas" y "Llega la Noche", que hicieron vibrar al público presente

En el escenario montado en el lugar, el grupo repasó sus mayores éxitos con un setlist preparado especialmente para los fanáticos. La noche comenzó con “12 horas” tras una breve intro, y continuó con una catarata de clásicos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre explosivo con “Llega la Noche”, el hit que hizo vibrar a todo el boliche y confirmó que la magia del grupo sigue intacta.

La lista de temas que
La lista de temas que el grupo eligió para una noche mágica con el público

Cada canción tuvo un recibimiento explosivo, especialmente 12 horas, Guapas y Llega la noche, los clásicos que en 2001 y 2002 habían sido banda sonora de preadolescentes que hoy, más de dos décadas después, se emocionaron al corear las mismas letras. Las coreografías originales regresaron casi intactas, con algunos arreglos modernos y una ejecución impecable a pesar de los años. Las luces rojas, moradas y azules acompañaron cada momento y reforzaron la estética eléctrica del show.

Las coreografías originales de Bandana
Las coreografías originales de Bandana regresaron con arreglos modernos, demostrando vigencia y profesionalismo sobre el escenario
A pesar de las tensiones
A pesar de las tensiones recientes, Bandana mostró unidad y complicidad, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos futuros

Aunque en el último tiempo hubo tensiones internas —sobre todo después de la situación de violencia de género que atravesó Lowrdez y la posterior denuncia hecha por Lissa— lo que se vio esta noche fue otra cosa: compañerismo, química, risas y un nivel de profesionalismo que dejó la polémica completamente afuera. Las cuatro artistas se abrazaron en varias oportunidades, intercambiaron miradas cómplices y se agradecieron mutuamente frente al público. No hubo anuncio oficial sobre una gira o un proyecto futuro, pero la respuesta del público dejó en claro que Bandana podría volver cuando quiera y tendría miles de personas listas para recibirlas.

Temas Relacionados

BandanaLourdes FernándezLowrdezLissa VeraValeria GastaldiVirginia da Cunha

Últimas Noticias

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

El periodista fue reconocido en Miami por su extensa trayectoria en radio y televisión, en una emotiva ceremonia donde Fátima Flórez le entregó el galardón ante figuras destacadas del espectáculo hispano

Marcelo Polino fue homenajeado en

La emoción de Esteban Mirol al ganar como Revelación en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

El periodista, quien fue reconocido por su labor digital durante la ceremonia en Miami, destacó la importancia de reinventarse profesionalmente a cualquier edad

La emoción de Esteban Mirol

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

La pareja organizó una ceremonia íntima al aire libre para su hijo, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo

Así fue el bautismo de

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

La ceremonia en Miami reunió a figuras de toda Latinoamérica para celebrar a la industria televisiva en más de 30 categorías, destacando la emoción de una noche llena de homenajes y sorpresas

Martín Fierro Latino 2025: todos

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

La exparticipante del reality show mostró imágenes sensibles de los cortes que tuvo mientras anunciaba en sus redes un producto

El accidente de Zoe Bogach
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
Marcelo Polino fue homenajeado en

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar como Revelación en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

INFOBAE AMÉRICA

Javier Argüello: “Somos mucho más

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos