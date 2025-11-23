Teleshow

La divertida escapada de Maxi López y sus hijos a Cariló: coreografías improvisadas, comidas y complicidad en el mar

El exjugador disfruta al máximo de su estadía en el país. Este fin de semana largo aprovechó para pasear con sus adolescentes en el exclusivo balneario de la costa atlántica

La divertida escapada de Maxi López con sus hijos a Cariló: bailes, coreografías y playa (Video: Instagram)

El reciente viaje de Maxi López a Cariló junto a sus tres hijos varones que tuvo con Wanda Nara, Valentino, Benedicto y Constantino, se convirtió en una postal de complicidad y alegría familiar. Durante el feriado largo, el exfutbolista y sus hijos aprovecharon la escapada a Cariló para compartir momentos lúdicos y cotidianos, que rápidamente captaron la atención en redes sociales. Uno de los episodios más comentados fue el video en el que los cuatro improvisaron una coreografía frente a las vidrieras del centro comercial, entre risas y pasos descoordinados, mientras los adolescentes intentaban seguir el ritmo de su padre. “Finde con los boyz, escribió López, reflejando el espíritu distendido de la reunión.

La estadía en Cariló incluyó también actividades sencillas, como la visita a un supermercado para abastecerse de provisiones. En uno de los videos, se observa a Constantino, apodado Coki, cargando agua mineral, papas fritas y otros snacks, mientras Maxi lo fotografió y subió a sus redes sociales para compartir la miniestadía en el exclusivo balneario de la costa bonaerense. Estas escenas, lejos de la formalidad, mostraron a un Maxi relajado, entregado al disfrute de la paternidad y a la conexión con sus hijos adolescentes, quienes se sumaron con entusiasmo a cada propuesta.

El regreso del empresario a la Argentina no solo significó un reencuentro con sus hijos, sino también una oportunidad para mostrarse en una faceta distinta ante el público. Su participación en MasterChef Celebrity lo acercó a una audiencia que, hasta entonces, lo conocía principalmente por su carrera deportiva y por episodios mediáticos vinculados a su separación de Wanda Nara. En esta nueva etapa, López se propuso disfrutar de la compañía de sus hijos mayores y, al mismo tiempo, explorar nuevas oportunidades laborales en el país. Mientras tanto, su esposa Daniela Christiansson permanece en Suiza junto a su hija Elle, a la espera del nacimiento de su próximo bebé, con una cesárea programada para fines de diciembre. López planea permanecer algunos días más en Argentina antes de viajar a Europa para acompañar a su pareja en ese momento clave. Según versiones cercanas, el exfutbolista evalúa instalarse en Buenos Aires a partir de enero, motivado por la cantidad de propuestas laborales que surgieron tras su paso por el reality y la buena recepción del público.

La presencia de López en MasterChef Celebrity sumó un capítulo emotivo a su estadía en el país. En una de las galas recientes, el programa sorprendió a los participantes con la visita de sus hijos. Valentino, Constantino y Benedicto ingresaron al estudio, generando un clima de emoción y ternura. Wanda Nara, conductora del ciclo y madre de los adolescentes, bromeó con ellos sobre las habilidades culinarias de su padre. “¿Papá cocina?”, preguntó, a lo que el mayor respondió que en Suiza sí lo hace, mientras el menor mencionó las milanesas como su especialidad. El ambiente se distendió aun más cuando Wanda consultó si veían a su padre como ganador del certamen, provocando risas y silencios cómplices. Valentino, el mayor, reveló: “Nos prometió que si gana se queda más tiempo”, una frase que sensibilizó a López y a todo el estudio.

El exfutbolista, visiblemente conmovido, compartió con el público la importancia de ese pedido: “Me dijeron ‘papá, queremos que hagas el programa para quedarte más en Argentina’, así que es lindo escucharlo. Me emociona que quieren que esté en el certamen para que me quede más”. Durante la gala, los hijos de los famosos tuvieron la tarea de ingresar al mercado para seleccionar los ingredientes de los platos. Los tres adolescentes no solo eligieron los productos para su padre, sino que también ayudaron a los hijos más pequeños de otros participantes, mostrando una actitud solidaria y colaborativa.

El momento más sensible de la noche llegó cuando López presentó su plato ante el jurado. Al referirse a sus hijos y a la distancia que lo separa de ellos y de su familia en Suiza, no pudo contener las lágrimas. Wanda Nara le preguntó sobre la dificultad de tener a los chicos lejos, tanto en Argentina como en Europa. “Te la pasas extrañando, allá y acá”, respondió López, mientras se secaba las lágrimas. Donato de Santis, uno de los jurados, sugirió a Wanda que le diera un abrazo, gesto que desató el humor de la conductora y alivió la tensión del momento.

En un adelanto de la siguiente emisión del certamen, Maxi López se mostró sensible al referirse a sus hijos (Instagram)

La situación familiar de López se encuentra marcada por la distancia y el deseo de estar presente en ambos frentes. “Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil… hoy es un plato hecho con amor”, expresó al presentar una pechuga de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo, acompañada de papas fritas y huevo frito. En la recta final del embarazo de su esposa, el exfutbolista reconoció la necesidad de acompañarla, al tiempo que manifestó cuánto extraña a su hija menor, y a los hijos que tiene en Argentina. “Extraño mucho a Elle. Extraño cuando estoy allá, cuando estoy acá...”, confesó, evidenciando el tironeo emocional que implica su situación actual.

El cierre de la gala dejó a López rodeado del afecto de sus colegas y de su familia, en una noche que expuso su costado más humano y vulnerable. Mientras evalúa sus próximos pasos, el exfutbolista se enfrenta al desafío de conciliar su vida familiar entre dos continentes y de tomar decisiones que le permitan reunir a sus seres queridos bajo un mismo techo.

