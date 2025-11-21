Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a Argentina

Después de un emotivo día en MasterChef Celebrity (Telefe), en el que las emociones desbordaron a Maxi López, La Joaqui y a Eugenia Tobal, entre otros, Wanda Nara contó cómo vivió esta jornada especial y cómo está su relación con los participantes. En ese marco, la conductora habló sobre la posibilidad de que el padre de sus hijos se mude a Argentina y hasta de su conflicto judicial con su exsecretaria.

“¿Cómo te fue con tus hijos?, ¿estás contenta con Maxi?”, comenzaron a consultarle los periodistas en la vía pública. Con una sonrisa en su cara, y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos, la mediática respondió en Sálvese quien pueda (América): “Está Maxi, funciona muy bien, a la gente le gusta y en tele se ve lo que la gente quiere ver, está muy feliz acá”.

Ante esta respuesta, los comunicadores ahondaron en la posibilidad de que López se mude a la Argentina con su familia actual. “Ojalá, lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá y ahora con el tema del fútbol puede estar más cerca de ellos. Si pudiera venir me parece que está bueno y Maxi sabe que cuenta conmigo, lo voy a ayudar”, confesó con sinceridad Wanda.

Fue entonces cuando los periodistas le preguntaron: “¿Qué te pasa con los participantes?”, en relación a los rumores de conflicto con La Joaqui. “Como en todos los grupos, creo que se llevan todos bárbaro. Me tocó hacer el primer MasterChef que fue un grupo hermoso, el primer Bake Off que hice también se hizo un grupo re lindo y ahora MasterChef. Yo no suelo ir a las fiestas que hacen por una cuestión de...me lo pide la producción, pero sí hago una fiesta a fin de año con los que trabajan adelante de cámara y los que están por detrás”, comentó la mediática.

Con el objetivo de consultar más a fondo, un comunicador lanzó: “¿Todo bien con todos?“. Lejos de dar lugar a rumores, Wanda expresó: “Sí, todo bien con todos. Hoy está el cumpleaños del Turco (Hussain) y estamos discutiendo con Martín, él quiere ir. La Joaqui me invita todo el tiempo a eventos. Muy buena onda con todos”.

Durante la charla, los cronistas también le preguntaron por los rumores que indicaban que Eugenia Tobal había grabado su último programa en MasterChef. “No, es un reality y sabemos que todos van a ir siendo eliminados, son famosos, cada uno tiene sus compromisos, no es así y en el caso de que algún día quizás la embocan, porque si todos se tienen que ir en algún momento, no está bueno. Me parece que hay mucha gente laburando, no tiene una viveza especial el que te dice una cosa así, hay 200 personas laburando. No es el caso, Tobal sigue en competencia, tiene para largo porque es muy buena en lo que hace. A veces dicen cosas que son verdad, hay una magia, es un programa que lo ven muchos chicos, es como salir a decir algo del Ratón Pérez. El jurado está muy exigente. En otras temporadas eran mucho peor, el que viene acá sabe a lo que se expone. Por suerte es de famosos, vienen acá a divertirse, no es que sus carreras sean cocinar”, afirmó la conductora del ciclo.

Durante la nota, los movileros le preguntaron cómo había tomado la entrevista de la China Suárez con Mauro Icardi, sin embargo, la artista no quiso dar lugar al tema: “No, de eso no hablo más. No vi nada, estoy trabajando un montón”.

Hacia el final de la entrevista, los periodistas le preguntaron por el conflicto con su exsecretaria. Fiel a su estilo, Wanda respondió de forma contundente, apuntando contra su exempleada: “No tengo ni idea, todas las cosas que salen no son verdad. Tengo mucha gente que trabaja y que trabajó conmigo, es gente mal asesorada la que termina el contrato laboral y sale a hablar mal. No hay nada peor que quedar mal. Yo soy de irme de un trabajo y no cerrar las puertas porque nunca se sabe las vueltas de la vida. Me han hecho juicios o han pasado cosas pero después los programas no dedican el mismo tiempo cuando dicen mentiras que cuando yo gano un juicio. La gente que está conmigo está en blanco y soy de pagar los sueldos como corresponde, de hacer regalos. Hay gente mal agradecida, nada más. Es una persona que trabajaba muy poco conmigo. Hay gente que trabaja para mí que yo no conozco y si hay un evento quizás se presentan y me cuentan el trabajo que hicieron. Los contratos no los hago yo”.