Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

El exfutbolista fue sorprendido por Valentino, Constantino y Benedicto en el programa que conduce Wanda Nara. El conmovedor pedido que le hicieron los adolescentes

Los hijos de Maxi López lo sorprendieron en MasterChef Celebrity y el ex de Wanda Nara se emocionó (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La gala del jueves en MasterChef Celebrity apeló a un golpe al corazón para los famosos y el público. Los hijos de La Joaqui, Valu Cervantes, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Chino Leunis, Eugenia Tobal y Turco Husaín fueron la sorpresa del programa. Uno de los más conmovidos fue Maxi López con la presencia de Valentino, Constantino y Benedicto, sus hijos con Wanda Nara.

“¿Papá cocina?“, indagó la conductora con sus hijos, que ya cumplieron 16, 14 y 13 años, respectivamente. “En Suiza cocina”, respondió el mayor que juega en las inferiores de River. “Milanesas”, contestó el menor, divertido. “¿Lo ven ganador?“, se despachó la animadora, provocando un silencio y las risas de todo el estudio.

“Nos prometió que si gana se queda más tiempo”, aseguró Valentino. “¡Jurados! ¡Escuchen, sino el papá se va a Europa!“, arrojó Wanda sobre la propuesta que sensibilizó al exjugador. “Me dijeron ‘papá, queremos que hagas el programa para quedarte más en Argentina así que es lindo escucharlo. Me emociona que quieren que esté en el certamen para que me quede más”, completó con los ojos vidriosos. Mientras tanto la influencer hacía de las suyas. “¿A quién quieren más...? ¡No, no! ¡Mentira!“, lanzó entre carcajadas.

Maxi López recibió en MasterChef
Maxi López recibió en MasterChef Celebrity a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto (Telefe, Adrián Díaz)

Los hijos de todos los famosos tuvieron la tarea de ser quienes entren al mercado para conseguirles los insumos a sus padres. Los tres adolescentes no solo llevaron ingredientes para su papá, sino que se hicieron cargo de las compras de los más chiquitos como de Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández con Valu, y de Mateo, el niño de 4 años del Turco.

Cuando llegó el turno de la presentación de su plato frente a los jurados, Maxi López terminó llorando al referirse a los hijos que tuvo con Wanda, como a Elle y el bebé en camino que espera Daniela Christiansson, su esposa con la que comparte su vida en Suiza.

Una pregunta de la animadora disparó el lado más vulnerable del exjugador. “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos? De los dos lados porque hoy te toca tener lejos el bebé en camino”, le preguntó Wanda, después de las devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. “Te la pasas extrañando, allá y acá”, respondió, secándose las lágrimas.

Wanda Nara contuvo a Maxi
Wanda Nara contuvo a Maxi López por su llanto en MasterChef Celebrity al hablar de sus hijos

Donato de Santis, buscando contener al participante, le propuso a Wanda que le dé un abrazo a Maxi, que estaba llorando, provocando el humor de la anfitriona al asegurar que desconocía cuando era la última vez que lo había abrazado. “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”, resaltó.

“Lo tironean a Maxi, de acá, de allá, de todos lados”, mencionó Wanda en alusión a los hijos que tiene en los dos continentes. “Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil… hoy es un plato hecho con amor”, afirmó Maxi que presentó una pechuga de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo con reducción de manteca con papas fritas y huevo frito.

Ante las lágrimas de su
Ante las lágrimas de su expareja al hablar por sus hijos, Wanda le dio un sentido abrazo (Captura de video)

En la última instancia del embarazo de su esposa, Maxi reconoció que necesitaba la cercanía con ella, la misma que experimenta cuando tiene a sus tres hijos varones en nuestro país. “Extraño mucho a Elle. Extraño cuando estoy allá, cuando estoy acá... Voy a tener que tomar una decisión, no sé, me gustaría tenerlos a todos juntos”, señaló y consiguió una aliada inesperada para conseguir que Daniela, la mujer del exfutbolista, se venga al país junto a él y sus hijos. “Vos sabés que yo todo lo consigo”, concluyó.

El momento cerró con el resto de los famosos abrazando a Maxi López, en una noche movilizante para todos.

