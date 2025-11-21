El trend viral de Maxi López y sus hijos en MasterChef: harina, risas y momentos inolvidables (Video: Instagram)

El jueves por la noche en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una jornada cargada de emoción y ternura cuando los hijos de los participantes ingresaron inesperadamente al estudio para compartir junto a sus padres un desafío especial. Uno de los momentos más entrañables lo protagonizó Maxi López, quien recibió la visita de Valentino, Benedicto y Constantino, los tres hijos que tuvo junto a Wanda Nara. La sorpresa y la emoción de los niños, sumada a las lágrimas de su padre, crearon un clima de sensibilidad a flor de piel, pero la noche también tuvo espacio para el humor y la creatividad.

Luego del inicio repleto de abrazos y recuerdos, la familia López se animó a sumarse a un “trend viral” de TikTok, una dinámica divertida y espontánea impulsada en el estudio por Kennys Palacios. El estilista y amigo de la familia planteó el juego: haría una serie de preguntas para que Maxi eligiera a cuál de sus hijos correspondía la respuesta, y cada vez que uno encajara en una categoría, debía sumergirle la cabeza en un bowl repleto de harina, con risas y complicidad ante las cámaras.

El desafío fue pura diversión y espontaneidad. A la primera pregunta —“¿Quién es el más obediente?”— Maxi eligió a Valentino, sumergiendo su cabeza en la harina ante las carcajadas del resto. Cuando Kennys preguntó “¿Quién se porta peor?”, la mención fue para Benedicto, que también terminó hundido en el polvo blanco. Luego le tocó a Constantino por “el más distraído”. Cuando la consigna fue “¿El mejor jugador?”, Maxi optó por no decidirse y, divertido, arrojó a los tres hijos al bowl al mismo tiempo.

Los tres hijos más grandes del exdelantero lograron emocionar a su papá en la noche del jueves (Instagram)

La secuencia continuó con preguntas como “¿El más rebelde?”, donde Benedicto volvió a ser el elegido sin titubeos, seguido por la consigna “¿El más contestador?”, con igual destino. Para “el que te acompaña siempre”, el exfutbolista sumó a Valentino y Benedicto, demostrando la complicidad fraterna. “El más juguetón” y “el más divertido” fueron títulos para Constantino, mientras que Benedicto fue señalado como “el más amargo” y “el más distraído”. Finalmente, ante el clásico “¿Quién para con la Play 24 horas?”, Maxi sentenció a Constantino, el menor, sumergiéndolo en la harina entre risas escandalosas.

La participación no solo reforzó el costado humano y familiar de Maxi López en el reality, sino que permitió ver el vínculo genuino, el humor compartido y la alegría simple de estar juntos. Las imágenes de la familia entre abrazos, harina y el desafío TikTok se convirtieron en el broche perfecto para una noche donde, más allá de la competencia gastronómica, el amor y los pequeños momentos de diversión fueron los verdaderos protagonistas.

Durante la emisión del programa del jueves por la noche se pudo conocer el lado más sensible del delantero. “¿Papá cocina?“, indagó la conductora con sus hijos, que ya cumplieron 16, 14 y 13 años, respectivamente. “En Suiza cocina”, respondió el mayor que juega en las inferiores de River. “Milanesas”, contestó el menor, divertido. “¿Lo ven ganador?“, se despachó la animadora, provocando un silencio y las risas de todo el estudio.

Los hijos de Maxi López lo sorprendieron en MasterChef Celebrity y el ex de Wanda Nara se emocionó (Video: MasterChef Celebrity -Telefe)

“Nos prometió que si gana se queda más tiempo”, aseguró Valentino. “¡Jurados! ¡Escuchen, sino el papá se va a Europa!“, arrojó Wanda sobre la propuesta que sensibilizó al exjugador. “Me dijeron ‘papá, queremos que hagas el programa para quedarte más en Argentina así que es lindo escucharlo. Me emociona que quieren que esté en el certamen para que me quede más”, completó con los ojos vidriosos. Mientras tanto la influencer hacía de las suyas. “¿A quién quieren más...? ¡No, no! ¡Mentira!“, lanzó entre carcajadas.

Una pregunta de la animadora disparó el lado más vulnerable del exjugador. “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos? De los dos lados porque hoy te toca tener lejos el bebé en camino”, le preguntó Wanda, después de las devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. “Te la pasas extrañando, allá y acá”, respondió, secándose las lágrimas.

“Lo tironean a Maxi, de acá, de allá, de todos lados”, mencionó Wanda en alusión a los hijos que tiene en los dos continentes. “Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil… hoy es un plato hecho con amor”, afirmó Maxi que presentó una pechuga de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo con reducción de manteca con papas fritas y huevo frito.