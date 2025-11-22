Teleshow

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El conductor de Ahora Caigo quedó atónito con la visita de Ariel y su esposa Sol, en una trama que nace en el liceo militar y termina en una barbería

Guardar
Iba a ser sacerdote y se casó: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi (Ahora Caigo)

Cada envío de Ahora Caigo es una caja de sorpresas. El programa que conduce Darío Barassi en la pantalla de El Trece genera todo tipo de multiversos y las líneas temporales exceden la dinámica habitual de un concurso televisivo. En esto, tiene mucho que ver la impronta del presentador, siempre dispuesto a llevar el humor al límite, y las actitudes de los participantes, quienes entienden este código a la perfección.

En la última emisión, todas las miradas se las llevó Ariel, un joven de 25 años y de profesión barbero, quien llegó acompañado por su esposa. “Llevamos dos años y medio de casados”, señaló el joven, mientras la cámara ponchaba a su esposa y el conductor manifestaba su sorpresa por la juventud de la pareja. De inmediato, quiso saber cómo se habían conocido, y fue el comienzo de una trama inesperada.

Yo estaba estudiando para sacerdote. Después salí, la conocí a ella y ahí dejé...”. Las risas se apoderaron del estudio y las cámaras volvieron a apuntar a la esposa, que se defendió. “Ya no era sacerdote cuando lo conocí”. Entonces, Barassi intentó recapitular los hechos. “Vos te propusiste para el seminario, sentiste el llamado del señor, pero de repente te llamó otra cosa y le dijiste chau al señor y te fuiste a atender esa otra cosa”, simplificó.

De sacerdote a barbero con
De sacerdote a barbero con anillos: Ariel sorprendió a Darío Barassi con su historia de vida

Ariel asintió cada una de estas afirmaciones, pero todavía tenía más argumentos que ofrecer a la trama. “También cambié de religión. Antes era católico y ahora soy cristiano evangélico”. Barassi no daba crédito a lo que escuchaba, más cuando el relato se trasladó a la adolescencia del protagonista: “Hice el liceo militar de los 12 a los 17 años, viví un rato en Córdoba y me vine para acá. Estudié para sacerdote, después me fui de mochilero y conocí a Sol”.

Darío se mostró muy interesado por la historia y quiso saber si los padres del joven habían avalado todos estos cambios. “A los 12 me fui de casa y no volví más, pero está todo bien con ellos”, señaló con una sonrisa. Y volvieron al presente, para situar la historia en la barbería que comparten y atiende él, mientras ella trabaja de niñera. “Una historia de lo más normal”, ironizó el conductor, para dar por cerrado el tema y continuar con el programa.

Fue a Ahora Caiga a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar

Lo que ocurrió con Ariel es una de las tantas aristas que ofrece Ahora Caigo, más allá de lo estrictamente relacionado con el concurso. En una emisión pasada, tuvo lugar uno de los momentos más sentidos en lo que va del ciclo con la presencia en el estudio de Beatriz, una participante venezolana que llegó acompañada de su hija y su esposo con un solo objetivo: cumplir el sueño de conocer al conductor.

Durante el programa, Beatriz se tomó un momento para compartir parte de su historia de vida en el país. Relató que su esposo lleva ocho años viviendo en Argentina, y que ella junto a su hija llegaron seis años atrás, justo antes de los hechos que marcaron al mundo entero. “Entrando a la pandemia, te conocimos por 100 Argentinos. Me sacaste de una depresión bárbara”, reconoció ante Barassi y el público. El conductor, visiblemente sensibilizado, le respondió:“Bueno, amiga, para eso estamos”. Beatriz le agradeció de corazón frente a cámaras: “Es un sueño para mí estar acá”.

El intercambio, marcado por gestos de afecto, humor y gratitud, dejó en claro el impacto emocional que el entretenimiento televisivo puede generar, especialmente para quienes encontraron en el programa un refugio y compañía en los momentos más difíciles.

Temas Relacionados

Darío BarassiAhora CaigoTelevisión

Últimas Noticias

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

A semanas de reconocer que el matrimonio enfrentaba un tiempo de inestabilidad, la actriz repasó su historia de amor con el cantante a puro beso y palabras de admiración

El romántico saludo de cumpleaños

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

El músico abrió la puerta de su intimidad en el programa Otro Día Perdido y relató la situación personal que atravesó tiempo atrás

Emanuel Noir, de Ke Personajes,

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

En charla con Teleshow, el actor y youtuber subraya la originalidad y el espíritu transgresor de la banda, señalando cómo su estilo marcó una diferencia en la música y la sociedad de la época

Los secretos de Kevsho ante

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

El influencer y periodista repasa sus momentos con más visualizaciones en redes sociales, su relación con Martín Cirio y reflexiona sobre la fama y la exposición. Además, responde a comentarios de haters

Lizardo Ponce en Mis Virales:

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

La cantante presentó “Quimera”, su nuevo álbum, y recorrió las calles de Buenos Aires. El momento romántico junto a su novio J Rei

María Becerra sorprendió a sus
DEPORTES
Lanús enfrentará a Atlético Mineiro

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El repudiable comentario del entrenador de Bam Rodríguez al Puma Martínez durante el pesaje

La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

INFOBAE AMÉRICA

La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro anunció que apelará la prisión preventiva ordenada por la Corte de Brasil: “Pone en riesgo su vida”

Cómo es la sala especial de la Policía Federal de Brasilia donde Jair Bolsonaro permanecerá detenido

Controvertido cierre de la COP30 en Brasil: desafíos ambientales y críticas internacionales

Von der Leyen planteó ante el G20 impulsar una reforma “profunda e integral” de la OMC

“Persecución” y “vergonzoso”: críticas en el bolsonarismo tras la decisión de la Justicia brasileña de enviarlo a prisión