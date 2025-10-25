Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar

En la última emisión de Ahora Caigo (El Trece), Darío Barassi vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada al recibir en el estudio a Beatriz, una participante venezolana que llegó acompañada de su hija y su esposo con un solo objetivo: cumplir el sueño de conocer al conductor. El intercambio, marcado por gestos de afecto, humor y gratitud, dejó en claro el impacto emocional que el entretenimiento televisivo puede generar, especialmente para quienes encontraron en el programa un refugio y compañía en los momentos más difíciles.

Beatriz cumplió el sueño de conocer a Darío y lo emocionó frente a las cámaras de Ahora Caigo en un momento atravesado por la calidez familiar, la emoción y el humor. Todo comenzó cuando el conductor sorteó a “la número diez” en el panel de participantes y, al presentarse, Bea explicó: “Hola, mi nombre es Beatriz. Me dicen Bea”. La tonada venezolana no pasó desapercibida para Barassi, que enseguida notó el origen y lo celebró. “Una venezolana y una familia venezolana que te ama”, expresó ella, y agregó ante la mirada de su hija y su esposo en el estudio: “Venimos a cumplir el sueño de conocerte”.

“No sé si me gusta la número diez, porque la veo con personalidad… Yo no sé si hubiese elegido acá, pero bueno, vamos con ella”, bromeó el conductor al inicio de la interacción, dando paso a un clima distendido que se cargó de emoción cuando la participante enfatizó: “Tuve la suerte de quedar acá”. Beatriz aprovechó la ocasión para presentar a su familia y acercar un presente especial: “Eso es para ti, si lo pueden ver”. Barassi recibió con entusiasmo la caja de tequeños caseros de membrillo y queso, preparados por la familia en homenaje a las raíces culinarias venezolanas. “Ay, pero estoy que exploto. No los puedo comer ahora. Mirá, y con tapercito y todo. ¡Luli, ayudame!” rió Barassi. Al probarlos en cámara no ocultó su satisfacción: “No, pero pará. De verdad, esto no lo quiero compartir. Me lo llevo a mi casa. De verdad, eh… El tupper no sé. Está exquisito. Gracias, familia, divino. Buen membrillo, buen queso, está exquisito. Me encantó. Bueno, gracias, Bea”.

"Me sacaste de una depresión", la confesión de una participante de Ahora Caigo

En medio de los agradecimientos, Beatriz se tomó un momento para compartir parte de su historia de vida en el país. Relató que su esposo lleva ocho años viviendo en Argentina, y que ella junto a su hija llegaron seis años atrás, justo antes de la pandemia. “Entrando a la pandemia, te conocimos por 100 Argentinos. Me sacaste de una depresión bárbara”, reconoció ante Barassi y el público. El conductor, visiblemente sensibilizado, le respondió: “Bueno, amiga, para eso estamos”. Beatriz le agradeció de corazón frente a cámaras: “Es un sueño para mí estar acá”.

La charla, que alternó gestos de cariño familiar, bromas, guiños sobre los inicios de la pandemia y hasta el recuerdo de los estrictos protocolos en los estudios de televisión, reflejó la espontaneidad y el humor que caracterizan a Barassi. Entre comentarios descontracturados, aplausos y risas, el conductor celebró la posibilidad de “entretener a quien elija vernos”, una tarea que, según la propia Beatriz, supo ser faro y compañía en tiempos difíciles.

Lo que comenzó como una participación televisiva se transformó en un momento de conexión genuina. El acto de llevar tequeños caseros, el relato de superación de dificultades y el agradecimiento mutuo construyeron una escena de empatía que trascendió el formato del programa. Así, “Ahora Caigo” se convirtió por unos minutos en un puente entre realidades distintas, acercando a través de la emoción, la cultura y la diversión, y recordando la importancia de generar espacios para el encuentro, el reconocimiento y la compañía en circunstancias adversas.