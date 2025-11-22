El festejo de Luis Ventura tras la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

Luis Ventura celebró el triunfo de Lanús por Copa Sudamericana

La consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana tras una dramática definición por penales ante Atlético Mineiro desató celebraciones en el sur bonaerense y en el ámbito mediático. Entre los festejos más destacados estuvo el de Luis Ventura, quien compartió a través de redes sociales su alegría luego de la consagración del Granate.

En medio de la preparación del Martín Fierro Latino, el cual premiará el trabajo de figuras de toda Latinoamérica y más de 40 representantes argentinos y programas de Chile, Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos, el periodista compartió su emoción junto a sus 247 mil seguidores en Instagram al compartir una foto en la que se lo veía posando con la camiseta granate, reafirmando su histórico vínculo con el club.

“Campeones Grana, caraj...”, escribió el comunicador en la descripción de su emotivo posteo. En la antigua imagen, Ventura sonreía a cámara al tiempo que abrazaba a un perro de raza Bóxer, quien le expresaba su cariño lamiendo su cara.

Ventura, reconocido por su trayectoria periodística, mantiene una relación profunda con Lanús que se remonta a su infancia. Durante su infancia, su padre, además de inculcarle la pasión por el periodismo, lo llevó desde pequeño a patear la pelota en el Parque Lezama. Esa temprana afición lo condujo a las divisiones infantiles del club, donde, con apenas siete años, inició un recorrido que lo llevó a ser capitán en todas las categorías juveniles y a debutar en la primera división.

Luis Ventura celebró el título de Lanús luego de vencer a Atlético Mineiro por penales (Instagram)

Su paso por Lanús incluyó momentos de protagonismo, aunque también enfrentó obstáculos familiares y del propio club. En aquellos años, Ventura se desempeñaba en la posición de 5, aunque su familia no quería que jugara en dicho club. Aún así, Luis continuó ascendiendo en club, siendo elegido capitán en todas las categorías. Además, en 1979 fue convocado por el Toto Lorenzo en plena Copa Libertadores para sumarse al plantel, mientras Boca Juniors seguía de cerca a varios jugadores del ascenso.

Por esa razón, este sábado, Ventura celebró con euforia el triunfo granate ante los brasileros. El desarrollo del partido mostró un primer tiempo favorable para Atlético Mineiro, pero el complemento y el alargue repartieron el dominio entre ambos equipos. La definición por penales se volvió inevitable, y allí emergió la figura de Nahuel Losada, arquero de Lanús, quien resultó determinante al atajar tres ejecuciones, incluyendo el disparo final de Vitor Hugo que selló la victoria. Lautaro Acosta, referente del equipo, tuvo la oportunidad de definir la serie antes, pero falló su penal, lo que prolongó la tensión hasta la intervención decisiva de Losada.

Lanús festejó su consagración por Copa Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

En la tanda de penales, Lanús convirtió cinco de sus siete disparos, con goles de Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Por el lado de Atlético Mineiro, solo cuatro jugadores lograron anotar, mientras que Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo vieron sus remates detenidos por Losada. El triunfo otorgó a Lanús su segundo título en la Copa Sudamericana, sumándose al obtenido en 2013.

La consagración no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del club, sino que también aseguró la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y un premio económico de USD 9,845 millones, mientras que Atlético Mineiro recibió USD 5,73 millones. Además, la victoria de Lanús liberó un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino, permitiendo que Barracas Central acceda a la Sudamericana 2026.

Con este logro, Lanús suma su octava estrella y amplía un palmarés que refleja décadas de crecimiento y conquistas en el fútbol argentino y sudamericano. Ahora, el equipo argentino buscará seguir con las alegrías porque el miércoles enfrentará a Tigre como local en La Fortaleza desde las 21:30 horas en el último cruce de los octavos de final del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro y Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.